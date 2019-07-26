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Все про:депутат (2677) Трускавец (19) обучение (218) Милованов Тимофей (5) Слуга народа (172)

 Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце

Будущие народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" на следующей неделе проведут обучающие курсы для будущих парламентариев в Трускавце.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил почетный президент Киевской школы экономики и замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты будут отрабатывать полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленьких перерыва и время на обед и ужин. И даже тогда участники будут выполнять задания от преподавателей", - отметил он.

В комментариях пишут, что за семь дней нельзя ничему научить. С этим Милованов не согласен. "В корпоративном обучении, а также обучении по публичному управлению достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия", - подчеркнул он.

Также он объяснил, что выбрали именно Трускавец, потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

"Несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои обучения крупные международные и украинские компании", - объяснил он.

Напомним, что ранее в "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепов от "Слуги народа" будут обучать по Гарвардскому курсу преподавания для взрослых, - Киевская школа экономики

Депутаты от Слуги народа пройдут недельный интенсив в Трускавце 01
Депутаты от Слуги народа пройдут недельный интенсив в Трускавце 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139831
 
 
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"Добро пожаловать в будущее!!
Лучшие очки виртуальной реальности от HTC Vive позволяют перенестись на 60
минут в неизведанные миры, где можно сражаться с зомби, посетить
межгалактическое пространство вселенной и ощутить невероятные эмоции."

Вот то самое оно, что ИМ ВСЕМ необходимо!! Даешь перенос Верховной Рады в Клуб виртуальной реальности, который расположен прямо в Киеве!! Нафига им тот Трускавец?! Хотя, хрен егознает, я там не была, возможно, там есть что покруче.... А... ну тода ладно... Играйте, дорогие депутаты.
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а никто из зебилов хату не продает?Только чтоб все было позебильному - пусть подписывает не глядя Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 9407
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справедливый вопрос по аренде в Трускавце. А у меня еще вопросец по ликбезу от Тимоши Милованова: неужто бесплатный?! прямо на шару для всех "будущих парламентариев" и сколько штук этих самых "будущих"? Однако, как-то со старта нам депутатское содержание удорожается.
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Такий team building дуже корисний для майбутньої плідної роботи. Тим більш, що час у обранців є. І Трускавець це самий бюджетний варіант з можливих. Природня водичка Нафтуся і Маруся вилікувала стільки людей, що важко уявити(рецензія не є платною рекламою))
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" - За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
- Во всяком случае, не мы! " (с) ИВМП.

Думаю , что где-то так оно и будет ...

" - Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
- Значит, будут грабить. " (с) СвМ .

Это-ж надо Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 2581 , живут просто по классике .... Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 6096
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Хочу подякувати Трускавцю за гостинний прийом. Після Майдану з трьома зломами автобусом з Києва нашу групу привезли в один з пансіонатів. Не хотів їхати, але мене майже силком випхали, бо всім набрид своєю політикою. Два тижні безкоштовного відпочинку на рівні ol inclusive, і медична допомога теж. Радив би всім. Подяка Трускавцю.
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Тільки треба розуміти, що Степан Бандера там таки Герой, а не хтось інший Депутати від "Слуги народу" пройдуть тижневий інтенсив у Трускавці - Цензор.НЕТ 7443
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"Хатім і можим, можим і хатім!"
І де я це чув...
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