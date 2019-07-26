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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2805) ГПУ (9232) суд (22360) судья (2151) Вовк_Павел (11) ВККСУ (381)

 НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС. ВИДЕО

26 июля 2019 г. детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее - ВККС). Цель этих действий - избежать обязательного квалификационного оценивания, установленного законом для служителей Фемиды.

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Свой план, по версии следствия, они реализовали в несколько этапов:

• Искусственно инициировали подачи исков об отсутствии полномочий у некоторых членов ВККС и запрет им выполнять свои полномочия и организовали вынесение судебных решений об их удовлетворении.

• Обеспечили смену двух членов ВККС при вмешательстве председателя ОАСК на заранее определенных "лояльных" победителей конкурса по квоте Уполномоченного Верховной Рады и Государственной судебной администрации. Обязали ВККС немедленно включить в состав ВККС указанных победителей конкурса на основании решений ОАСК в исках, инициированных главой и служащими этого же суда.

Один из искусственно инициированных судьями ОАСК исков к главе и члену ВККС подал судья Высшего административного суда. Поскольку при автоматическом распределением этот иск попал к судье ОАСК, на которого участники преступления не имели достаточного влияния, они пытались достичь вынесения им "желаемого" решения с "нужной" формулировкой, оказав давление на служителя Фемиды.

• Запрет восьми членам ВККС осуществлять квалификационное оценивание судей на основании вынесения заведомо неправосудного решения одним из судей Суворовского районного суда г.. Одессы, в организация вынесения которого принимали активное участие отдельные должностные лица ОАСК. Впоследствии Одесский апелляционный суд отменил это решение как незаконное. При других обстоятельствах оно фактически бы сделало бы невозможной работу ВККС.

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НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка, который диктовал решение главе Суворовского суда Одессы, чтобы заблокировать ВККС 01

С учетом наличия достаточных доказательств, УСР ГПУ направило для подписания заместителю Генерального прокурора проекты сообщений о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 351-2 ( "Воспрепятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины"), ст. 375 ( "Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления"), ст. 376 ( "Вмешательство в деятельность судебных органов") Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Следствие принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств совершения преступлений и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3139830
 
   
 Топ комментарии
 
взагалі-то це пецін суд ім.Грановського
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это не тот ли волк, что ЗЕБЕне на задних лапках служил ? "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 2634

так бывает с каждой сукой "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 8841
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На Цензор - точно да, петиных шавок стало % на 95 меньше. В судебной системе - нет. Педра пять лет выстраивала такую систему, что там помогут только девятиграммовые пилюли в затылок.
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зебіли цю справу по беніному суду ОАСК - не прикриють?
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На Цензор - точно да, петиных шавок стало % на 95 меньше. В судебной системе - нет. ***** пять лет выстраивала такую систему, что там помогут только девятиграммовые пилюли в затылок.
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Шкода що з продажних суддів більше не знімають шкіру.
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Какая разница под кем работают эти упыри. Беда в том, что у нас совсем нет суда!
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Так скажите спасибо пяти годам правления шыкаладного Томоса, проведшего ТАКУЮ судебную рехформу и расхваливающую ее при каждом перерезании ленточки на открытии очередного биотуалета. Или не он, нне?
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прошка, как тебе судебная реформа твоего хозяина пети рошена - нравится?
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Міняйте.
Порошенко вже скоро півроку, як не президент.
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Два місяці -це "вже скоро як півроку"?
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это не тот ли волк, что ЗЕБЕне на задних лапках служил ? "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 2634

так бывает с каждой ***** "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 8841
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Воно. "Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк посоветовал судьям, которые признали национализацию "ПриватБанка" незаконной, обратиться в правоохранительные органы и Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия со стороны президента Украины Петра Порошенко. "
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Не сторонник Зе. Но в душе робкое тепло появилось. "Не пришел, не спросил. Чистый п*рас. Спутали все карты": НАБУ обнародовало прослушку главы Окружного админсуда Вовка по делу о препятствовании работе ВККС - Цензор.НЕТ 8058
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Тоже сомневаюсь, возможно это спектакль, если Вовк сядет на реальный срок, тогда поверю что не шоу.
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рано радуешься, уберут волков позорных и поставять шакалов НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС - Цензор.НЕТ 4529
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Ничего, честно говоря, не понял. Но закон о дематюкизации судей таки принять стоит. "Не прийшов, не спитав. Чистий п*рас. Сплутали всі карти": НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка у справі про перешкоджання роботі ВККС - Цензор.НЕТ 7872
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Они так стрес сбрсывают. Супрун дала добро.
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Ніколи прежде, і вот знов. Судей повинні судити прості громадяни, відібрані за випадковою пропозицією пані Справедливості
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і тоді весь судовий процес стане суцільним шоу, в якому просто треба буде зіграти на емоціях пересічних, з яких мало хто може критично мислити.
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Прелестно, и поросястиков в тему нет, видать неудобные вопросы к ним озвучены
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По логіці суддю Вовка Луценко мав би убрати одразу як став прокурором. Бо саме суддя Вовк посадив Луценка, хоча взагалі не мав права його судити (бо Луценко будучи головою МВС справу проти нього порушив, а це особиста зацікавленість).
Але Юга якогось біса Вовка і пальцем не зачепив, а Вовк тоді мабуть дуже швидко перефарбувався - не просто ж так став головою окружного суду.

Тепер здається, що Вовк уже в зелене перефарбовується, бо останні рішення цього суду - на користь зе-команди...
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ви хоч почитайте святці і, може, зрозумієте, що Луценко, хоч би хотів - помститися Вовку не міг.
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Вовк, судячи Луценка, порушив принцип особистої зацікавленості. Одного цього факту вже було б достатньо для Вищої кваліфікаційної комісії суддів...

Не кажучи про те, що справа з корпоративом для ментів була шита білими нитками і Юріка по суті посадили ні за що...
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Так в тому то й справа, що Вовк з підлеглими послав нах ВККС і "здобув" довідочку про температуру...
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вовка і зграю перевертнів - під суд. але спочатку маємо узаконити смертну кару за злочини суддів.
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нафиг нам ваше опрылюднення???, вы в суд передавайте и САЖАЙТЕ!!!
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пора брать Коломойского за вымя по взрослому.Не так как 14.06.2019 ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского.
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До купы / 15.07.19 Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского
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Недоторканність українських суддів - це недоторканність мафії. Зніміть цю недоторканність якнайшвидше.
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При Порошенко такого небыло. Заля на святое покусился.
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Тільки тоді повірю в правосуддя і вклонюсь низько новій владі.коли посадять Ківалова,Вовка і Труханова.
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Вывод ВККС и суда - прослушка не законна и не должна фигурировать как доказательство!
ТВ и пресса должны опротестовать незаконно полученные сведения!
Делаем ставки господа!
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А чого ці собаки всі гаванять на рюсськом? Гниле болото!
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Кады отсутствуют суды,
То старый Линч идеть туды
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Ви знаєте чому в нас професія судді сама безпечніша та прибуткова? Давайте разом подумаємо та зрозуміємо.
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Осінь на носу, добрий хозяїн врожай збирає, щоб по ранній весні посадить!
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