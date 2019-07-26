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 Политика Украины
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Все про:Кличко (2669) Труба (122) ГБР (463)

 Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ни мэр Киева Виталий Кличко, ни его представители не пришли на допрос.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Кличко вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в деле о возможных незаконных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в г. Киеве.

"Что дальше? Согласно УПК, мы направим господину Кличко повестку на повторный допрос и будем надеяться, что он придет и пояснит следствию свою позицию", - добавил Труба.

Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба 01

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Напомним, 26 июля Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

Источник: https://censor.net.ua/n3139827
 
 
 Топ комментарии
 
достаточно на фото этого Трубы посмотреть что бы понять какой это подлый и слизкий тип...
Мент-мусор с печатью на лбу ... Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 4914
С такими в приличных компаниях горилку не пьют..
Здесь даже физиономистом быть не нужно...
К своей карьере наверное пришел по трупам товарищей...
Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 7420
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попробуйте! Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 9383
КОРД дорогие носки долго отстирывать будет
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сегодня не его день, впрочем, как и все последующие........ Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 954
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попробуйте! Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 9383
КОРД дорогие носки долго отстирывать будет
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Этот дурик несоизмеримо умнее и успешнее чем ты - жалкое и завистливое существо.
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достаточно на фото этого Трубы посмотреть что бы понять какой это подлый и слизкий тип...
Мент-мусор с печатью на лбу ... Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 4914
С такими в приличных компаниях горилку не пьют..
Здесь даже физиономистом быть не нужно...
К своей карьере наверное пришел по трупам товарищей...
Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба - Цензор.НЕТ 7420
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сегодня не его день, впрочем, как и все последующие........
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Пойди пожалуйся портнову...поплачь ему в жилетку...и тебя попустит...
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Молодцы петики! Вы не утверждаете, что обвинения надуманные. Это прогресс.
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Виклики передають через Telegram-канал портнова. Та не всі його читають
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Закон один для всех. Ну-ну. Если бы гражданин, рядовой т.ск., не пришел по повестке, догадайтесь с одного раза, чтобы ему было? А разные кличко-небожители в Олимпе, могут не приходить. Их адвокаты скажут:так надо. Закон один. Для всех. Не-а.
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Блт, какой безграмотный хаос. Наглядный пример зебильного электората. Половина новых депутатов от СН такие же интеллектуалы и борцы за свое-чужое светлое имущество.
Чудо, когда учиться надо было, с пивом в ВК и Инсте зависал?
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Скоро тебе труба всі будуть посилати! Ти вирішив боротися з українцями? Ніколи б не подумав, що такі є у Львові. Виходить - слуга портнова? А мождиво всі фіксує, а потім прийме рішення згідно з УПК?
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Експлуатація деяких Труб складає навіть не 30 років, як передбачалось проектом, а лише пів року, що експериментальним шляхом встановлено ДБР...
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