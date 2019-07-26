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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9232) Добкин (943) допрос (1184)

 ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича. ДОКУМЕНТ

Народный депутат Украины Михаил Добкин вновь вызван на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве.

Соответствующий документ размещен на сайте Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Гр-н Добкин Михаил Маркович, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 Вам необходимо явиться 5 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб.211 (тел.200-70-82) для допроса в уголовном производстве №42015000000001067 от 29.05.2015 года", - говорится в тексте повестки.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. Уголовное производство было открыто по ч.1 ст.15 п.12 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу о покушении на беглого экс-президента Виктора Януковича, допрос должен был состояться 25 июля, но нардеп так и не пришел. 

18 апреля 2018 года Добкин сообщил Оболонскому райсуду Киева, что 22 февраля 2014 года Янукович ему рассказал, будто на его кортеж напали около "Межигорья" и один из охранников был ранен.

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ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича 01
ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139823
 
 
 Топ комментарии
 
Расстрелять скотину за неудавшееся покушение на овоща.
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Да хер он на вас ложил, прыгайте у Пороха на капоте...
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Допа побухать горазд, он не боевик)))
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Да хер он на вас ложил, прыгайте у Пороха на капоте...
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Закон един для всех? я так понимаю после 2х повесток следует привод? или это касается только попередников в а не неприкасаемой касты Гепо-допычей
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Кацапа, не истери, будет тебе и повестка и свисток в дупе
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Расстрелять скотину за неудавшееся покушение на овоща.
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Допа побухать горазд, он не боевик)))
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А овощ на "биндеровцев-майдановцев" вешал стрельбу по кортежу))) Вот жеж....
Допа стрелял в овоща)))))))))))
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Вони так кажуть, наче замах на Чівокуню - це щось погане.
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На сьогодні так! Бо незабаром "овощь" повернеться в Неньку))))
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А може допа скрытый "биндеровец")))))))))))))))
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кто?!..Я?!.. я этот.. я "христианин".. тока "зеленый" немного..
ГПУ повторно вызвала Добкина на допрос по делу о покушении на Януковича - Цензор.НЕТ 2478
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перекрасился значит.....какой предусмотрительный!
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Да болт допа забил. Это ж не пэцю щемить. Он теперь на коне. Кстати эта гнида вместе с братцем-торчком опять будут в ВР?
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кажись Братья-доперы пролетели как кернес с писаренко!
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Беня допу не любит, а гепу жалеет))))
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