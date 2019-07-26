 Зеленский хочет проверить каналы Медведчука на предмет финансирования из России, - советник президента Потураев

Об этом заявил советник президента и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев в эфире "Украинского радио", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если бы не было воли президента, то не было бы наработано тактических и стратегических шагов (по информаканалам, которые связывают с Виктором Медведчуком. – Ред.). А политическая воля есть, она мощная, и я надеюсь, что первые результаты окончательно убедят каждого слушателя, что это не просто декларации, а у нас есть план победы на информационном фронте",– подчеркнул он.

На вопрос ведущего о том, что планирует делать новая власть с сосредоточением в руках окружения Виктора Медведчука информационных телеканалов, господин Потураев сказал: "Мы уже наработали решения на тактическом уровне, которые можно в ближайшее время принять, а также дорабатываем решения стратегического уровня, потому необходимо не выборочно бороться, а сделать предохранители – выражаясь военной лексикой "фортификационные сооружения", чтобы навсегда защитить наше информационное пространство от вражеских вторжений".

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В частности, по его мнению, следует исследовать, откуда берутся деньги на приобретение каналов, "нет ли там следов государства агрессора".

"Каналы являются убыточными, минимум на каждый канал ежемесячно полмиллиона долларов дотаций, то есть на три канала – идет это минимум полтора миллиона долларов ежемесячно", – отметил он.

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Кроме того, Никита Потураев уверен, если новой власти не удастся преодолеть эти проблемы, то они "не будут властью, а может и вообще Украины не будет". По его словам, "информационный яд опаснее вражеской артиллерии; не всегда, но в долгосрочной перспективе – точно так же опасен".