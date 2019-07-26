 Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Кличко сказал на пресс-конференции.
Он подтвердил, что его вызывают в ГБР в делах, обращение по которым подали "представители прошлой власти, представители администрации президента Януковича".
Мэр Киева считает, что эти дела являются надуманными.
"Я не буду идти в ГБР. Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы. Я ознакомился с этими делами. Там два представления. Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы. Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта", - сказал Кличко.
Ранее, 26 июля, Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.
Это да. У самого педали с чёткими ответами всегда было напряжно. Не его профиль.
Снова его зауважал....
А порошенко прискакал....
...
В стейтменті відчувається фірмовий Кличко-стайл - так сказати, неначе ротом, можуть не тільки лише усі, навіть якщо поставити ребром, що мало хто може говорити ротом щось інше, окрім слів.
Ні, Віталя хай живе. Бо де узяти ТАКОГО оратора?
А глядя на фото, думается, что не пузырь.