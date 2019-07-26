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 Политика Украины
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Все про:допрос (1184) Кличко (2669) ГБР (463)

 Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР

Киевский городской председатель Виталий Кличко заявляет, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований, поскольку поданные в ГБР представителями власти времен президентства Виктора Януковича обращение являются надуманными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Кличко сказал на пресс-конференции.

Он подтвердил, что его вызывают в ГБР в делах, обращение по которым подали "представители прошлой власти, представители администрации президента Януковича".

Мэр Киева считает, что эти дела являются надуманными.

"Я не буду идти в ГБР. Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы. Я ознакомился с этими делами. Там два представления. Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы. Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта", - сказал Кличко.

Ранее, 26 июля, Кличко вызвали в Государственное бюро расследований на допрос относительно законности использования коммунальных земель.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139817
 
 
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шо то он как Петя говорит, практически по одному тексту)
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Будущие соседи по бараку
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Так ведь все заявы с обвинениями от одного автора...портнова....который ныне для зебобиков является эталоном честности и правоты....
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Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы.

Это да. У самого педали с чёткими ответами всегда было напряжно. Не его профиль.
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Кличко на допросы ходить в НАБУ, ДБР......вот его ближайшие перспективы . За то что с серым кардиналом Столаром наворотило в Киеве за последние годы. Ну и "Мост" как вишенька на "торте" его деятельности..
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молодец Виталий.... - есть у него сила духа.... - не ссыкун перед гопниками зеленой сопли Портнова..
Снова его зауважал....
А порошенко прискакал....
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"Я не буду идти в ГБР. Туда придет мой представитель, юрист, который сможет дать четкие ответы на все эти вопросы. Я ознакомился с этими делами. Там два представления. Я убежден в том, что в ближайшее время ГБР сможет дать ответы на ваши вопросы. Они являются мыльным пузырем и сделаны умышленно для медиа-эффекта", - сказал Кличко.

...
В стейтменті відчувається фірмовий Кличко-стайл - так сказати, неначе ротом, можуть не тільки лише усі, навіть якщо поставити ребром, що мало хто може говорити ротом щось інше, окрім слів.
Ні, Віталя хай живе. Бо де узяти ТАКОГО оратора?
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Виталий, когда явятся авакянские уроды, пошли парочку в нокаут, но не на совсем, а так чтоб ожили уродами - другим на ученье Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 8455
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Поданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР

А глядя на фото, думается, что не пузырь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоданные обращения - мыльный пузырь: Кличко не собирается идти на допрос в ГБР
 
 
 
 
 
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