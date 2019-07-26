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 Политика Украины
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 Готовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк (обновлено)

Прокуратура подготовила сообщение о подозрении относительно двух руководителей и двух судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подготовлен проект сообщения о подозрении … судьям Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, по версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

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Позднее Горбатюк уточнил: "Подозрений четыре – двум руководителям суда и двум судьям".

Он также отметил, что зафиксировано влияние на судей Конституционного суда Украины, вмешательство в деятельность ВККС, других судов и органов власти.

"Влияние на принятие решений Конституционным судом, ВККС и ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.), на ГБР (Госбюро расследований. - Ред.)... Огромный объем информации с признаками преступлений, которым будет дана правовая оценка", - сказал он.

Горбатюк указал, что зафиксировано влияние на отдельных судей КС для принятия определенных решений, что "связано с незаконным обогащением и отменой люстрации".

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Бюро обеспечивало оперативное сопровождение.

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"Это не просто вмешательство в работу судей и госорганов... Это фактически использование полномочий судьи неправосудным способом... Это не просто нарушения, а угроза национальной безопасности", - заявил Сытник.

Он отметил: "Вовк в свободном режиме у СБУ может получить информацию относительно прослушивания... Ресурсы ГБР используются для давления на других людей... Если даже находился судья, отказывающийся это делать, на него осуществлялось давление".

Директор НАБУ выразил надежду на то, что подозрения будут подписаны, отметив, что проекты подозрений на судей подготовлены и направлены на подписание руководству Генпрокуратуры.

Горбатюк уточнил, что подозрение касается принятия заведомо неправосудного решения, вмешательства в деятельность ВСП и ВККС (по двум статьям).

Согласно инфографике и озвученной в видеоролике информации, глава ОАСК создавал искусственные препятствия работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных ему членов и введения туда лояльных ему людей.

"В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что к разработанному Вовком плану были привлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, задачей которого было осуществление давления на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами", - сказано в ролике.

Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

Ранее НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3139810
 
 
 Топ комментарии
 
"Проект подозрения"?
...
На 100% не впевнений, бо я в юриспруденцію не дуже - але навіть базові юридичні знання чомусь натякають, що формулювання "проект підозри" - це двійка і на перескладання.
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Окружного админсуда Киева? Уже интересно, найдётся ли управа на этих рыговских отрыжек
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Утомленный последним усилием, Синицкий отвалился на спинку стула и закрыл глаза. Ему было уже семьдесят лет. Пятьдесят из них он сочинял ребусы, шарады, загадочные картинки и шарадоиды. (с)
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И был похож на гнома, которого изображали всех рекламах ЗЕнтиков.
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на чьей стороне это чюдо играет?по идее должен на стороне портнова
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с интересом наблюдаю за развитием событий
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сначала эти пауки решили,что "зробили усіх разом".а теперь в банке роблять в одиночку друг друга Готовятся проекты подозрений в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4364.в надежде оказаться альфа-пауком.
но дядя сэм гуманный.он некоторых пересадит из банки куда нибудь и назначит главным кого нужно.
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ржу с тебя, сказать на такое мне нечего... но ты можешь продолжать
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а шо тебе еще остается? Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8191ржы...для того и кловуна выбирали
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можно?, ну спасибо) расскажешь потом про наблюдения свои как-нибудь)
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не розумію ??? З "стрічки активності" викмдує на головну....А як у ВАС?
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.щось не то.можливо браузер..на жаль Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1095...спецвірус якийсь напевноГотуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3590
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з приходом нового прокурора все це закриється! бо ж так можна вийти і на бєню, як замовника ряду рішень
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"Проект подозрения"?
...
На 100% не впевнений, бо я в юриспруденцію не дуже - але навіть базові юридичні знання чомусь натякають, що формулювання "проект підозри" - це двійка і на перескладання.
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"Астанавітє єтот гєноцід мальчіков в мантіях"!!!
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Окружного админсуда Киева? Уже интересно, найдётся ли управа на этих рыговских отрыжек
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Вот за судей, особенно киевских, давно пора взяться, совсем страх потеряли от безнаказанности.
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Ради должности Генпрокурора он всех посадит... Готовятся проекты подозрений в отношении руководства и четырех судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7225
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Ну, горбатюк ничего внятного не сказал.
Гораздо больше можно было понять из бормотания поступившего голову сытника.
Для сельских мудрецов довожу следующее.
Началась борьба пауков в банке за пост премьера.
Юлька требует пост себе и перешла к угрозам.
Зеленский решил убрать ее людей из окружного суда и судебной администрации.
Запасается попкорном
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Интересно, а зачем Юльке пост премьера ? Ведь ЕС шутить не будет - они просто ждут момента когда им будет удобно обвалить гривну. Премьер в таком разе - суицидник.
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Ей Ванга нагадала и она никак не успокоится
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Axxa. Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1377 Я думал за ней какая реальная сила стоит (типа Газпрома).
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Почему молчит Генеральный прокурор Юрий Луценко? Почему молчит депутат Верховной Рады Ирина Луценко? Безобразие!!!
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Так Юрик уже свалил в отпуск, там сейчас его зам рулит.
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"Юлька требует пост себе и перешла к угрозам.
Зеленский решил убрать ее людей из окружного суда и судебной администрации."
А, так это проюлькины судьи получают кайф от названия улиц "Московская" и "Ватутина", и ложат хрен на закон о декоммунизации. Совсем не удивительно.
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Угу, холоднюк, о котором говорил сытник - великий поцреот и носит вышиванку.
Но за пять копеек мать родную утопит.
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а шо?для тебя дико звучит,шо и они тоже? Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9870
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Или ты думаешь, что юлько и Власенко по национальности украинцы?
Спешу тебя разочаровать.
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Пысы. Интеллектуальный набор - вещь неплохая, но, иногда, не успеваешь уследить, как клятый андроид внесёт пару-тройку ошибок в твое сообщение.
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И здесь я обозвал его ведроид, а он исправил, гадюка!
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Готовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей / Гарант против беспредела судов беспомощный как грудное дитё против громилы -уверяли его избиратели. Уже не так. Гарант растёт. /В детском саду пацан спрашивает новенького: Тебе сколько лет?- Четыле, навелно.Женщинами интересуешься? Не-а. Значит - три!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовятся проекты подозрений в отношении двух руководителей и двух судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк (обновлено)
 
 
 
 
 
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