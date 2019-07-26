 Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.
Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.
Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.
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Раніше Волкер передовсім обговорював справи з з Президентом; а тепер в Україні - преЗЕдент...
Колбаса по 2.20 @Prostibozenka 1 ч.1 час назад
Бывает ты звонишь Баканову насчет чорта, а бывает - чорт звонит Баканову насчет тебя
Стенограмма ключевого момента переговоров:
Сондленд: - Ну шо там на Донбассе?
Зеленский: - Зашибись!
Волкер: - Гонишь?
Зеленский: - Денёг дайте.
Сондленд и Волкер хором: «Иди в жопу!»