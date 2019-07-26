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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и Постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондлендом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и ЕС обсуждают новые санкции против России за захват украинских военных моряков, - посол Сондленд

Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.

Источник: https://censor.net.ua/n3139809
 
 
 Топ комментарии
 
На нас чекає або заморожений конфлікт, або вступ дамбаських республік в Україну на правах автономії.
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Дали зебілу щелбана по носу. Показали йому Волкером, хто воно є для Америки - смим фактом першочергової зустрічі з Порошенком і Тимошенко, а не з ним. Причому, скоріш за все, Волкер з Порошенком мав би поговорити в три дня вчора; але цьому завадив Труба викликом на допит (Порошенко сказав же, що скасував і переніс міжнародну зустріч).
Раніше Волкер передовсім обговорював справи з з Президентом; а тепер в Україні - преЗЕдент...
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Первое у нас уже давно, времени понять было с лихвой.
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На нас чекає або заморожений конфлікт, або вступ дамбаських республік в Україну на правах автономії.
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Первое у нас уже давно, времени понять было с лихвой.
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потерпи немного!
Порошенко зайдет в Раду и в тандеме с Медведчуком сделают "как раньше было"
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і )(уйло буде постійно рану ту на Україні розковирювати,коли йому буде потрібно або коли заманеться
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А кто вместо него говорил? Какой советник?
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Поточна ситуація така, що путін шукає можливості для провокацій та зриву припинення вогню, щоб не виконувати рішення міжнародного морського трибуналу і щоб лишити в росії полонених моряків ВМСУ. Вже почались провокації в Азовському морі, де путін відчуває свою тотальну перевагу - піратські катери та кораблі російських прикордонників підсвічують українську кораблі та катери спеціальним зеленим світлом, тренуюються наводити терористичну авіацію та терористичні ракети на українські кораблі та катери! Україні потрібна ефективна зброя проти піратських кораблів путіна та проти терористичної авіації путіна! Потрібні протикорабельні ракети та системи ППО!
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Передовсім потрібні українські бойові судна в Азовському морі! Україні потрібен справжній (а не подоба його...) військово-морський флот в Чорному та в Азовському морях!
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Потрібні бойові кораблі, судна це виключно цивільні корита. Але ще більш потрібні протикорабельні ракети та системи ППО! Якщо путін почне широкомасштабний наступ, нам протикорабельні ракети та системи ППО будуть потрібні в першу чергу, а бойові кораблі нам потрібні саме як носії протикорабльних ракет та систем ППО, щоб висуватись на кораблях в море і організовувати оборону узбережжя ще на підступах до Одеси, Миколаєва та Херсону!
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одна яндрова бомбочка і вже нікому нічого не буде потрібно---як то кажуть--безумец безумен в своих мислях
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Ядерна зброя потрібна не одна, а в певній кількості, щоб забезпечити можливість нанесення ядерного удару по найбільшим російським містам, військовим базам, військовим аеродромам, АЕС/ТЕС/ГЕС, мостам через ключові річки, переходам ЛЕП/газопроводів/нафтопроводів/аміакопроводів через найбільші річки! І ядерний удар по росії потрібно мати можливість наносити вже після ядерної атаки росії по Україні, що потребує від нас потужного флоту в океані, який буде головною силою відплатного ядерного удару, бо пускові шахти в Україні після ядерної атаки росії будуть всі знищені!
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Ракети на судна можна доставити і по суші. А от самі судна до портів базування - лише морем.
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Дали зебілу щелбана по носу. Показали йому Волкером, хто воно є для Америки - смим фактом першочергової зустрічі з Порошенком і Тимошенко, а не з ним. Причому, скоріш за все, Волкер з Порошенком мав би поговорити в три дня вчора; але цьому завадив Труба викликом на допит (Порошенко сказав же, що скасував і переніс міжнародну зустріч).
Раніше Волкер передовсім обговорював справи з з Президентом; а тепер в Україні - преЗЕдент...
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что то волкер обьяснил зелебене нащот управления государством и нащот подбора ближнего круга друзей Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 6788

Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 1 ч.1 час назад

Бывает ты звонишь Баканову насчет чорта, а бывает - чорт звонит Баканову насчет тебя
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Зеленскому просто нужно всё управление гибридной войной с Россией,отдать американцам,а сам пусть занимается экономикой он же больше по экономике спец ,а не по военным делам Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 2881
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Заниматься бы вове музицированием, как и раньше, одна беда - беня ноты отобрал...
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Пусть х*ром на барабане стучит. Там ноты не нужны. Главное- попадать в такт Бене. Зеленський обговорив з Волкером і Сондлендом поточну ситуацію в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 4620
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Из источников, близких (но не так, шобы очень) к ГосДепу США:
Стенограмма ключевого момента переговоров:
Сондленд: - Ну шо там на Донбассе?
Зеленский: - Зашибись!
Волкер: - Гонишь?
Зеленский: - Денёг дайте.
Сондленд и Волкер хором: «Иди в жопу!»
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Шокин и Луценко «слили» Трампу компромат на Байдена не без участия порошенка- сми США так шо ***** треба збирати арестанську валізу, якщо не в Україні то в Сполучених Штатах як і фірташу. мабуть обговорювали йго передачу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС
 
 
 
 
 
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