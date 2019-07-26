 Зеленский обсудил с Волкером и Сондлендом текущую ситуацию в районе проведения ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Зеленский обсудил с представителями администрации США текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской.

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Во время встречи была отмечена необходимость осуществления оккупационными властями ранее согласованных сторонами взаимных шагов, которые позволят успешно завершить процесс разведения сил и улучшить гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

Стороны выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.