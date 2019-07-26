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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:моряки (860) посольство (526) США (15150) танкер (24)

 "Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру

Посольство США в Украине заявило, что приветствует решение Украины отпустить экипаж задержанного российского танкера Neyma.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международных норм.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля в порту Измаил задержали российский танкер "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139808
 
   
 Топ комментарии
 
ясно...америкосы одобряют нас - и это хорошо... "Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру - Цензор.НЕТ 3756
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Звыняй порохобот, я предупреждал вас что США оценит меры Президента на отлично, так и случилось... Могу тебе на Петю погадать какая будет реакция штатов на его посадку!
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ясно...америкосы одобряют нас - и это хорошо... "Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру - Цензор.НЕТ 3756
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З гівном шоколадним Трамп даже за гроші не особо хотів спілкуватись.
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Просто прикалываются над Зебобом - защищается гуманно!!!

Смехота. Клоун.
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...но і гуманно.?..всіх сепарів .які вбивали наших хлопців ,відпустити по амністії--гуманізм бл.
.Хотів би я подивитись на гуманізм.,якби стільки американців вбили
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Свынарчук поменял их на липецкую мануфактуру?
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире одного из каналов заявил, что во время боевых действий на Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были два старших офицера.
Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они (боевики) же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», - утверждает Мельничук.
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и чего гоменный зеля добился этим финтом?
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Да успокойся ты. Петро уже не президент, можешь его не боятся... пока "Нова влада має намір захищати інтереси країни не тільки твердо, але й гуманно", - посольство США про рішення України щодо російського танкера - Цензор.НЕТ 1863...
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А также уйдут из Крыма и Донбасса. Когда дойдет, что Путин клал на твои надежды ?
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Еще раз скажу - жизнь покажет. Нет ничего устоявшегося. В жизни постоянно идут перемены. То что невозможно сейчас совсем необязательно будет невозможно в будущем.
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Арестован танкер и судовые документы, все пойдет как доказательства в судах, а раз там новая команда то в захвате катеров они невиновны, хотя там можно было как минимум впаять штраф а то и небольшой срок за нарушение, танкер шел с Керчи.
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Звыняй порохобот, я предупреждал вас что США оценит меры Президента на отлично, так и случилось... Могу тебе на Петю погадать какая будет реакция штатов на его посадку!
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Там нет места поскольку ты там по гланды насажен
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я вижу ты только оттуда пришел, пойдешь ещё раз
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Мало Пєцю посадити. Треба ще довести справами, що Вова щось робить корисне в економіці, а не тільки кошмарить інвесторів на Арселорі.
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Во Беня мастер своего дела, уже посольство США под его шарманку пляшет...хоть под кровать прячься
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Не выпрыгни из штанов, целуя своего Беню в зад! "Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру - Цензор.НЕТ 9294
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Спрятаться можешь, да только беня и там достанет, опорожнит карманы(они ведь тебе под кроватью ни к чему) и вернет обратно. Говорить можно, что угодно, не всему же можно верить. Они же не могут сказать открыто, что Зеленский - идиот, верно? Вот и приходится выкручиваться.
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у каждого порохобота хрустальный шар вместо мозга удачи!
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А прикинь Зеля амерам Беню выдаст (где-то в параллельной вселенной)... ото будет номер...
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Зеленскому бы осень протянуть, да зиму продержаться. А ты говоришь выдаст
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Какрй красивый Дунай в измаиле и Рени . Была на днях. Дорога от Одессы до Рени прекрасно сделана- спасибо Степанову, Саакашвили и Порошенко
НО НАДО СТРОИТЬ АВТОБАН - жто дорога на Балканы, Грецию Турцию
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Руцкие ОПГ и приднестровские ( шериф) контролируют всю приграничную зону . Сбу спать нельзя .
Из Румынии переправляют топливо через плавни и другую контрабанду
Кстати хороший дизель
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Ну давайте ще відведемо і роззброїм нашу армію, ну щоб гуманно було. Впевнений в Євросоюзі і США високо оцінять такий гуманізм!
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Вовік збирається знімати заборону на продаж сільхоз землі з Нового Року? Може час вже створювати робочу групу фахівців-юристів для розробки земельного законодавства? Бо земельне питання може легко привести до численних конфліктів, якщо люди залишаться без засобів для існування.
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Петя, Америка хвалит Вову, значит твоя песенка уже спета.
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В ту секунду как этот танкер стал принимать участие в военной операции, в туже секунду танкер и экипаж перестали быть гражданскими. Поэтому их можно было взять на обмен. Но, хозяин-барин.
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Агов журналюги!!

ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ а не зеленим "Нова влада має намір захищати інтереси країни не тільки твердо, але й гуманно", - посольство США про рішення України щодо російського танкера - Цензор.НЕТ 7405
вони тут ТИМЧАСОВІ СЛУЖБОВЦІ а не "власць" "Нова влада має намір захищати інтереси країни не тільки твердо, але й гуманно", - посольство США про рішення України щодо російського танкера - Цензор.НЕТ 2915
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру
 
 
 
 
 
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