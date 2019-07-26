 "Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международных норм.
"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 июля в порту Измаил задержали российский танкер "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".
Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.
В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Смехота. Клоун.
.Хотів би я подивитись на гуманізм.,якби стільки американців вбили
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире одного из каналов заявил, что во время боевых действий на Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
По словам Мельничука, 13 августа 2014 года он задержал и «лично сдал» 55 псковских десантников, среди которых были два старших офицера.
Также экс-командир «Айдара» заявил, что в те дни российская авиация поражала цели в районе города Счастье Луганской области. В частности, в небе над Донбассом были российские штурмовики под прикрытием самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «Они (боевики) же вместе с российской авиацией меня лично, я вам говорю лично, лично меня бомбили. Это вам рассказывает не кто-то, кто в Киеве на диване сидел», - утверждает Мельничук.
НО НАДО СТРОИТЬ АВТОБАН - жто дорога на Балканы, Грецию Турцию
Из Румынии переправляют топливо через плавни и другую контрабанду
Кстати хороший дизель
ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ а не зеленим
вони тут ТИМЧАСОВІ СЛУЖБОВЦІ а не "власць"