 "Новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно", - посольство США о решении Украины по российскому танкеру

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

В посольстве отметили, что то, как повела себя Украина говорит, что новая власть намерена защищать интересы страны согласно международных норм.

"То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и согласно международных норм. Это хороший прецедент для мирного решения споров", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июля в порту Измаил задержали российский танкер "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

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