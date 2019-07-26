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 Политика Украины
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 ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк

Руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк рассказал, что в ходе расследования дел Майдана проверялись на причастность к совершению преступлений судьи Окружного административного суда Киева, речь идёт о действующих судьях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, а и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически составляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения ", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу.

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Он указал, что Генпрокуратура совместно с НАБУ провела ряд следственных действий в Окружном административном суде Киева.

На брифинге журналистам продемонстрировали видеозапись с аудио переговоров якобы руководства ОАСК, в подтверждение слов Горбатюка.

Исходя из видеоматериалов, глава суда Павел Вовк даёт указания адвокатам и судьям решать вопросы с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"К плану Вовка были привлечены не только судьи Окружного админсуда, но и сотрудники ГБР", - говорится в тексте, который сопровождает видеоролик.

Указано, что неправомерные действия главы суда были направлены на приостановление квалификационного оценивания судей ВККС.

Источник: https://censor.net.ua/n3139807
 
 
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тепер понятно.
Понятно, що паралельно зі справами Майдану (яі заважав розслідувати ОАСК) вийшли ще на те, як вовки впливали на суддів КС, зокрема в справах зі скасуванням законодавства про незаконе збагачення та люстраційного закону...
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Нравится Горбатюку процесс. Видать он из семьи потомственных юристов. Как в анекдоте про сына адвоката, который выиграл процесс, начатый дедом. Но Горбатюк выигрывать не собирается.
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ОАСК- насквозь коррупционное образование. Всех судей люстрировать и набрать новых.
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їх спочатку потрібно з лікарняного визволити!
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может хватит уже проверять,а пора кого нибудь посадить ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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