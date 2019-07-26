 ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева, - Горбатюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны, в первую очередь, руководства этого суда. Но не только в рассмотрение дел, а и в деятельность других органов государственной власти, высших органов государственной власти, в том числе Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, фактически составляет угрозу национальной безопасности, потому что вне судебного процесса, можно сказать в ручном режиме, принимаются решения ", - сказал Горбатюк на брифинге в пятницу.
Он указал, что Генпрокуратура совместно с НАБУ провела ряд следственных действий в Окружном административном суде Киева.
На брифинге журналистам продемонстрировали видеозапись с аудио переговоров якобы руководства ОАСК, в подтверждение слов Горбатюка.
Исходя из видеоматериалов, глава суда Павел Вовк даёт указания адвокатам и судьям решать вопросы с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
"К плану Вовка были привлечены не только судьи Окружного админсуда, но и сотрудники ГБР", - говорится в тексте, который сопровождает видеоролик.
Указано, что неправомерные действия главы суда были направлены на приостановление квалификационного оценивания судей ВККС.
Понятно, що паралельно зі справами Майдану (яі заважав розслідувати ОАСК) вийшли ще на те, як вовки впливали на суддів КС, зокрема в справах зі скасуванням законодавства про незаконе збагачення та люстраційного закону...