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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Оккупационные власти РФ подгоняют жителей ОРДЛО с получением российского гражданства, - ГУР

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими оккупационными войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в т.ч. военнослужащим из состава подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

При этом в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях проходя службу в тыловых подразделениях, отказываются от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию, подконтрольную украинской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителям ОРДЛО выдано уже 7 тысяч российских паспортов, - губернатор Ростовской области РФ

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3139804
 
 
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Всем , кто получит российское гражданство , надо прекратить выплату украинской пенсии .
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Там написано-те,кто сотрудничают. Коллаборанты. А это необязательно пенсионеры. А вот гражданства лишать было бы неплохо.
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а у вас є база данних.хто получив паспорта *********?...з кацапії получають пенсії і в Україні..получать пенсію ..на 10 метрів відійдуть і кричать "праклятие биндеровци"
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У зедепутатов нужно еще проверить расиянское гражданство.
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Странно, что до сих пор нет закона, который запрещает занимать должности чиновников и быть депутатами любых уровней с гражданством страны-агрессора.
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Ben23
Странно,
что до сих пор нет закона, который запрещает занимать должности
чиновников и быть депутатами любых уровней с гражданством
страны-агрессора.
Окупаційна влада РФ підганяє мешканців ОРДЛО з отриманням російського громадянства, - ГУР - Цензор.НЕТ 3304

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационные власти РФ подгоняют жителей ОРДЛО с получением российского гражданства, - ГУР
 
 
 
 
 
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