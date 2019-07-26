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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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 Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс.

Британский медиарегулятор оштрафовал российский пропагандистский телеканал RT (Russia Today) на 200 тыс. фунтов стерлингов ($248740) за нарушение принципов объективности при освещении инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, боевых действий на востоке Украины и конфликта в Сирии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.

Расследование показало, что RT не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - заявил медиарегулятор.

RT назвал решение регулятора возмутительным.

"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", - говорится в сообщении на сайте RT.

Напомним, ранее российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

Источник: https://censor.net.ua/n3139802
 
   
 Топ комментарии
 
А как работает медиа регулятор в Украине? В Одессе КТОТО отслеживает сплошные руцкие песни? Рекоама на биг бардах часто на руцком языке . Какого хрена?украинцы все понимают украинский язык
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Тепер би накласти штрафні санкції на 1+1, купрія, шарія і т.д.
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А как работает медиа регулятор в Украине? В Одессе КТОТО отслеживает сплошные руцкие песни? Рекоама на биг бардах часто на руцком языке . Какого хрена?украинцы все понимают украинский язык
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Радио ФМ , блин. В дороге работает румынское и молдавское радио , иногда кацапы со своими шлягер ними каналами .
Вопрос - где украинское Авторадио?
По Венгрии - 10 каналов, по Греции - 10 каналов. В Украине - тишина!!!
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в Україні медія простір закуплений і заточений під одного чи іншого олігарха-політика..на кожному каналі--"своя правда"
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Думаю что ЗЕ выгонит всех олигархов. Вон как легко он освободил полРады от балласта
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Молодцы!!! Мразь должна знать ,что она мразь!!!
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Тепер би накласти штрафні санкції на 1+1, купрія, шарія і т.д.
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А ведь это выход. Не запрещать, а заваливать штрафами.
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не завжди вдоється..--вони скажуть--адокажь...канал "Інтер" хоть візьміть-який показував песні і пляскі"галубой аганьок" і і звьозд рускай єстради
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Пляски хрен с ними
По большому счёту это дурновкусие

А вот новости, не соответствующие действительности, за нарушение принципов объективности (с) любую пропагандистскую передачу. Штрафы такие, чтобы их накрыло по полной.
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Позорище булет, если ШОУМЕН ЗЕ , не организует 10 каналов украинского Авторадио. Это ведь не операции на сердце делать . ШОУ- ЕГО ПРЯМАЯ ПРОФЕССИЯ
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Щас. Он тебе канал организует. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 5580
Хватит уже чушь писать.
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Скажу вам по секрету , что британцы настоящие " фашисты и бандеровцы" . У них все песни на английском, все передачи на английском, все книги на английском. Кацапы и пикнуть против английского языка боятся
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Ох и бред. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 3088
Ты скажи это британцам, что они "фашисты и бандеровцы".
В ответ услышишь отборный русский мат, что б до тебя побыстрее дошло.
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Я ж тоже могу тебя послать. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 2038
Но не буду, так как ты уже там. Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс. - Цензор.НЕТ 4524
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Sophia-Maria Duglass - вот вы не поверите..., немцы то же не перевоспитались - к ним обращаешься по английски..., а они тебе - "них ферштейн..." - хотя падлы все его знают...
Много раз был там..., вот не любят они англичан почему то...
Если поймут что ты иностранец с другой страны (не с UK) то ответят...
А война с Великобританией у них давно была....
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это такая же война, только за мысли и души..., и тому, кто в ней победит, не надо выкатывать пушки, граждане сами все на тарелочке принесут и отдадут ключи от города...
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звичайно...ось -приклад "руське мір" в Україні..--Крим .Донбас--..вони расейске дивились і продались..а ще багато таких що будуть кричати "введі вайска"--поки по зубах їх не ввалиш
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛожь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс.
 
 
 
 
 
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