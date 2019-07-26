 Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".
"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.
Расследование показало, что RT не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.
"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - заявил медиарегулятор.
RT назвал решение регулятора возмутительным.
"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", - говорится в сообщении на сайте RT.
Напомним, ранее российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".
Вопрос - где украинское Авторадио?
По Венгрии - 10 каналов, по Греции - 10 каналов. В Украине - тишина!!!
По большому счёту это дурновкусие
А вот новости, не соответствующие действительности, за нарушение принципов объективности (с) любую пропагандистскую передачу. Штрафы такие, чтобы их накрыло по полной.
Хватит уже чушь писать.
Ты скажи это британцам, что они "фашисты и бандеровцы".
В ответ услышишь отборный русский мат, что б до тебя побыстрее дошло.
Но не буду, так как ты уже там.
Много раз был там..., вот не любят они англичан почему то...
Если поймут что ты иностранец с другой страны (не с UK) то ответят...
А война с Великобританией у них давно была....