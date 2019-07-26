 Ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии: Великобритания оштрафовала российский пропагандистский канал RT на £200 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.

Расследование показало, что RT не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - заявил медиарегулятор.

RT назвал решение регулятора возмутительным.

"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", - говорится в сообщении на сайте RT.

Напомним, ранее российским пропагандистам, телеканалу RT и информационному агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".