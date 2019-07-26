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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:имидж (65) коррупция (7459) реформы (3338) Мингарелли (204)

 У Украины сейчас - ужасный имидж, - Мингарелли

В мире у Украины сформировался имидж коррупционного государства.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы встречались с президентом Зеленским вместе с послами G7, и он вновь подчеркнул, что у него есть два приоритета в работе в этой должности: достижение мира на Донбассе и борьба с коррупцией. Но я сознательно не употребил этот термин. Я не хочу постоянно говорить "коррупция, коррупция, коррупция", создавая связь между этим словом и Украиной. Предпочитаю термин "верховенство права". И это действительно важно – не делать упор на слове "коррупция" там, где в этом нет необходимости. Дело в том, что у Украины сейчас – ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг". Ведь Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался", - заявил он.

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Он называл перечень реформ, на который должна сконцентрироваться украинская власть. 

"Мы всегда говорим, что очень важно прилагать больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями. Очень необходимо провести земельную реформу, потому что в этой области у Украины – фантастический потенциал, и если реформа будет проведена должным образом, то это может привести к созданию сотен тысяч рабочих мест. Важно также продолжать децентрализацию. Мы знаем, что в ряде объединенных общин выборы только предстоят. Децентрализация уже стала успешной для Украины, и этот успех надо закрепить. Должна продолжиться реформа системы государственного управления, где также есть первые положительные результаты", - заявил Мингарелли.

"Что касается сектора энергетики, то мы уже два года подряд говорим, что именно нужно сделать для реформирования рынка газа в пользу украинских граждан – и мы рассчитываем, что теперь эти изменения будут приняты. Конечно же, мы выступаем за полное внедрение закона о рынке электроэнергии. И также когда-то вам надо будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии. Ну и, наконец, вам необходимо провести реформу правоохранительных органов. Как вы знаете, закон о нацбезопасности был принят – но так и не был имплементирован. А вам нужно реформировать и СБУ, и Генпрокуратуру, и продолжить реформу Нацполиции", - резюмировал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139796
 
   
 Топ комментарии
 
не заметил 144 потужные лиформы?
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спс, кэп. мы в курсе, ну кроме элитных 8.1%.
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А раньше прямо оды пел потужным рехформам. Похоже Пеця как спетлял с президентства - перестал финансово подкармливать Мингарелли, вот и полилась правда-матка.
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А проголосовали после чего? И за какие обещания от Пэпы голосовали? И на что надеялись?
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какие ж вы тупые, вы даже смысл сказанного Мингарелли понять не можете
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Ну просвяти, т.с. нас сирых. Объясни смысл слов Мингарелли. Я не против того что тупой. Может быть. Хотелось бы разъяснения нетупого прочитать.
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поищи по этой странице с комментариями, я уже писал. да и другие читатели, которых вы называете "порохоботами".
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Может мне вообще весь инет перерыть в поиске Ваших вельмиразумных коментариев?. Не слишком ли много чести? Если сказал именно здесь в этой ветке А - будь любезен именно здесь сказать и Я. Иначе Ваш каммент не более чем зарозумилый беспочвенный флуд.
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он думает, что без слова "коррупция" можно было хайпонуть?
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Так і думав, що слово "жахливий" тут не в потрібному контексті.
Краще працювати над жахливим іміджем в іншому сенсі - ******* на всю макітру психи, з якими краще don't mess. Дещо в цьому напрямку є - але недостатньо.
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Имидж коррумпированного государства укреплял и приумножил Порошенко, кто бы там что не говорил.
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Я бывший порохобот У Украины сейчас - ужасный имидж, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 4384 . Голосовал за "Голос" . Зеля , ЕС тебя лицом в дерьмо , вернее весь народ Украины .
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А у нас есть 25% дебилов которые реформы очень даже видят.Но показать не могут! У Украины сейчас - ужасный имидж, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 204
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если ты других назовешь дебилами, сам от этого им быть не перестанешь
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25% у змозі перечекати неповну каденцію клоуна. Хто тут, а хто ТАМ перечекає і надалі працюватиме на користь України. А 73% ніщебродів поки ще підстрибують, а сільки з них перезимують - то якось суто їхні проблеми.
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я вижу реформы их правда не все на хлеб намажешь
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Нужно подальше уходить от Мацквы и обязательно избавиться от МПЦ,где в филиалах ФСБ раскручивают московско ордынское КУМОВСТВО,которое разъедает Украину изнутри,вот увидите как только начнут садить коррупционеров,то многие КУМОВЬЯ свалят на свою этническую родину в колонии Московии У Украины сейчас - ужасный имидж, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 2094
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коли постійно говорити слово ---корупція.хіба її стане менше?
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Вот-вот. Нужно признавать проблемы, но нужно их и решать. Одних слов мало.
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А смотрящий за Киевом застройщик которого назначил богдана..это коррупция или нет...???
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Нам повезло. Это на Западе ещё всего не знают о барыге. Только то, что он коррупционер. А когда узнают про его роль в минских договорняках и особом статусе ОРДЛО, тогда что они о нас думать будут ?
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А зебобики уже все знают..?? Так поделитесь...не держите в себе....
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Ви всеврети)))Петя про другое вещает)))1000000рехформ человек провел,а на западе не заметили)))
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Их нужно начать. Продолжать там нечего. За исключением реформы в Здравоохранении.
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Он - писатель, а не читатель... Дислексия - основная болезнь зебобиков..
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Боты статьи не читают , не для того они тут . Они уже и сами не понимают для чего . Власти Пороха уже нет , а они до сих пор с ней воюют У Украины сейчас - ужасный имидж, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 8615 . . Идиоты ..
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Ну что, дякулы. Поблагодарите Свинорыла за данный имидж.
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вообще-то Мингарелли практически открытым текстом вещает, что это ИМИДЖ, которые не в полной мере отвечает действительности. Что с подачи подконтрольных кремлю СМИ, а также интернет-ботов, и не без участия полезных идиотов была разогнана истерия зрады, коррупции и этот информационный поток дерьма выплеснулся за пределы Украины и создал такой имидж. ну тебе ж, свинорылу, ума не хватает понять прочитанное.
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Вообще-то ничего подобного он не сказал. ))))

Как всегда у свиноботов, 5% правды и 95% выдумок, переворачивания фраз по смыслу и лжи.
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ага, ну да, он сказал - клятий сивочолий порошенко влаштував геноцид українців, і ми дуже раді, що коломойський, тобто, тьху, зєлєнскій, нарешті проведе необхідні реформи і в 60 раз підвищить зарплатню кожному простому зубожілому українцю
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І хто ж зараз зраду розглняє як не -8% иліта?
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І не кажіть - аж сльози течуть! Злодії бюджетних засобів перекладали велетенські бабці в офшори, їх дружини та доньки витрачали цитрини баксів, щоб упадати за собою, а пересічні люди орали на трьох працях, висолопивши мову. І все одно зубожіли та ялини стать вареника, а паляницю з вершковою олією та мовну ковбасу взагалі забули, бо не по кишені навіть капуста, картопля та зітхання. От до чого бариги довели! У Украины сейчас - ужасный имидж, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 2613
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Не смотрите Г+Г. Читайте Шевченко, у него есть все про текущую ситуацию. И все встанет на свои места.
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Да ну?? А кто это говорит?? Коррумпированная Кремлем Европа, в банках которой хранятся деньги украинцев, россиян, беларусов и прочих народов экс СССР, украденых олигархами и коммуняками, а западники это Покрывают, знаичт соучастники воровства. Голландцы вообще торгуют на крови убитых россиянами в Боинге соотечественников. Гнилье нас поучать еще будет. Смешно.
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То ли дело Украина. Борется за возможность транзитировать газ клятого агрессора и вообще 5 лет войны за это бабки получает. Но это же совсем другое дело, да?
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Судя по количеству посадок(и конфискаций), коррупции действительно нет(и не было).
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тот же мингарелли пару месяцев назад: "Европейский Союз в восторге от того, что вы, украинцы, уже смогли сделать за последние несколько лет. Вам удалось существенно модернизировать вашу страну."
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Одно другому не противоречит. Он сказал то же самое. Мингарелли призвал продолжить реформы, которые начались при Порошенко, чтобы побороть коррупцию. Это лучший заголовок, который отображает то, что он сказал.
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прошу уточнить какие реформы провел порошенко по борьбе с коррупцией? и каковы результаты этой "борьбы"??
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Возьми ту же децентрализацию, которую тут упомянули.
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при чем здесь децентролизация до борьбы с коррупцией???
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При том что коррупция это всегда деньги. А децентрализация это не оседание денег в одних карманах. Теперь нужно заносить многим, а не одному. А это сложнее. И так далее. Надеюсь вы поняли. Смысл борьбы с коррупции в том, что взятки давать должно быть невыгодно. И единственный способ этого добиться - сделать государственные услуги доступнее, что было сделано во многих сферах и лишить чиновников монополии на решения, это как раз про децентрализацию.
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Что имеет ввиду Мингарелли и Порохоботы. Давайте будем менять страну и сделаем её лучше.
Что имеют ввиду Зелеботы. Страна говно, во всем виноват Порошенко, выгнали Порошенко и теперь заживем. Тоесть, зелеботы видят источником проблемы Порошенка, а не несовершенное государство, которое нужно реформировать.
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кто или что мешало порошенке и его подельникам реформировать это самое государство???
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Так реформировали. Но нужно продолжать. Об этом говорит Мингарелли. Он просит продолжать начатое. Если вы с ним согласны, то здорово.
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Не согласен!!! Ранее, ещё в прошлом году, негры в Гане не знали об Украине ничего! Заявляю ответственно! А теперь- знают! Они отлично знают, что у нас очень забавный Президент. Частенько спрашивают, с сочувствием: Андрэа, тебе когда домой??? Я отвечаю, что непременно продлю контракт...
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У Украины сейчас - ужасный имидж/ почему СБУ убирает мусор во Львове и останавливает машины непрерывного литья в Кривом Роге вместо окончания Свинарчукгейта? Гаранту не хватает полномочий разобраться с двигателем своего избрания?
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У Украины сейчас ужасный имдж сказала Мингарелли. ===Ну да, имидж Щита, Защиты от Орды, это для старой продажной шлюхи Европы мечтающей раздвинуть ноги перед Путиным-коненчо преступление)))) Сейчас к ноябрю состоится Брекзит, и последняя адекватная мощная Сила уйдет из ЕС, и наконец то Брюссель сможет осуществить мечту. слиться в экстазе с Масквабадом.
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не говорить коррупция не получается, ведь надо же в этом постоянно обвинять Порошенко. это так очевидно, что даже Мингарелли покоробило.
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Мнение Алексея Арестовича.

«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..

1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.

Например, Гончарук и Богдан. Нефедов и Разумков.

Всякая конкретная ситуация длится недолго.

2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.

Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. Собственную супругу, Зеленский видит, я так понимаю, раза в три реже.

3. Никакой конкретной политики команда не проводит.

Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.

Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.

Это означает, что Зеленский боится войны.

И особенно боится принимать конкретные решения по войне.

Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.

Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».

4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.

За что же ее любить?..

5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)

Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.

Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.

Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.

6. Зеленский системно сидит на эээ… допинге.

Это значит, что он не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.

А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.

Это, в свою очередь, означает, что:

- четкой, спланированной политики не будет,

- будет борьба группировок у трона,

- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.

7. И, наконец, самое главное.

Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.

Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом.

Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.

Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.

И две подсказки желающим побороться за штурвал:

А) Стратегическая:

- ничего ещё не решено, даже решаться, как следует, ещё не начало. Боритеся та поборите; никакой силы там нет, наоборот, есть шатания и управляемость;

Б) Тактическая:

- уличных протестов Зе-команда не держит от слова «совсем». Они же от «имени народа». И всякий раз когда народ против - для них катастрофа.

Все будет решено на улице.

Учтите это.

Бояться не надо. Они «сильны», ровно настолько, насколько вы себе навоображали.

Не боитесь - слабы.

Ах, как интересно. "

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts...
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А от Хряк чоколадний, от у того була команда! Із Рошену, Вінницького базарю, і Гонтарева з ICU! Як гарно дерли країну... Як гарно!
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Имидж ужасный, за те в Порошенка кишені набиті...
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хаха, классика украинского журнашлюшничества))) так перекрутить заголовок, это надо уметь. В статье идет очевидный посыл тем, кто создал миф о тотальной коррупции (укр журнашлюхам, молодым лицам - типа розслидувачам, пролетевшим на выборах и прочей бородатой пыздобратии), что мол ******* и пора бы заткнуться. Но для заголовочка представитель тех кому это адресовано решил взять вырванный из контекста кусок.
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спасибо зеЛеной сопле.и он станет только хуже.пока на ростов соплю не погоним
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Пан Мингарелли, вы всё правильно говорите. Не церемоньтесь с этими гопниками и скоморохами, которые на деньги росагитпропа и Бени влезли на Банковую. Более-менее серьёзное падение гривны - и их сам электорат погонит $$аными тряпками.
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