 Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сказал на брифинге.
По его мнению, действия представителей новой власти по увольнению главы КГГА являются неконституционными.
В то же время, Кличко считает, что сейчас местные власти должны сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, а не на подготовке к возможным досрочным местным выборам.
Он отметил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.
"Я буду отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле... Согласно Конституции, следующие местные выборы должны состояться 20 октября 2020 года", - подчеркнул он.
и даже зелебеня к великому сожалению законно избран.
теперь стоит вопрос как его законно утихомирить
платежки быстро протрезвят головы зеленых недозрелых украинцев
ЗЕМРАЗЬ.
А ты сиди в своем Мухосранске и приглашай себе Педалика, если тебе мер такой подходит!
А Киевляне без тебя разберуться что им делать. Договорились?
Так що - горіть в пекельному вогні! Згиньте!
Блин, противно!
Зрада -зрадная бемозглого мера поменять на мера хоть с минимальным интеллектом!! Везде ахенты Кремля!
В Евросоюзе уже предупредили Украину, что такая ситуация несет огромные риски...
Однако реформы эти должен воплощать в жизнь парламент, выбирая который украинцы, сами того не желая, переняли от России самый худший опыт. Мало того, что из Рады получился "карманный парламент", так среди депутатов появилось огромное количество "кухарок", которые будут управлять государством, но даже не представляют, как это делать. Прямо как с депутатами "Единой России", которых в российский парламент набирают по узнаваемости, популярности и лояльности к власти.
https://www.newsru.com/world/26jul2019/electradarslt.html
В смысле европейский? Т.е. в Европе все чиновники дебилы?
Когда ж вы своим родным Мухосранском займетесь и не будете лезть с советами к киевлянам???
Гыг, ты из какого Урюпинска тут все время ишачишь? Все время забываю спросить!
кацапа шел бы ты сибирь спасвть кыевлянен липовый.а то сгорить нафиг,и китаёзы денех не дадут....
или ты по принципу "что сгорит-то не утонет"
Из какого города ты?
26.07.2019 13:41
По Закону у вас никак не получается.
а по закону надо принимать доставшуюся власть...шоб вопросов не возникало.
Есть законные способы.
Последние президентские и парламентские и есть Майдан для порошенко и порохоботов!
Законный и бескровный Майдан!