 Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сказал на брифинге.

По его мнению, действия представителей новой власти по увольнению главы КГГА являются неконституционными.

В то же время, Кличко считает, что сейчас местные власти должны сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, а не на подготовке к возможным досрочным местным выборам.

Он отметил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

"Я буду отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле... Согласно Конституции, следующие местные выборы должны состояться 20 октября 2020 года", - подчеркнул он.

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