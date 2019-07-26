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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:КГГА (2205) Киев (17745) Кличко (2669)

 Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что отказался от инициирования досрочных выборов мэра Киева и будет отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом он сказал на брифинге.

По его мнению, действия представителей новой власти по увольнению главы КГГА являются неконституционными.

В то же время, Кличко считает, что сейчас местные власти должны сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону, а не на подготовке к возможным досрочным местным выборам.

Он отметил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

"Я буду отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле... Согласно Конституции, следующие местные выборы должны состояться 20 октября 2020 года", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко: Богдан заявил, что я должен согласовывать действия с Вавришем или Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/n3139793
 
 
 Топ комментарии
 
Лечинка Коломойского совсем берега потерял,когда Кличко на майдане стоял,ЗЕублюдок в это время писюном на рояле играл.
ЗЕМРАЗЬ.
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Это у быдлохама зависть к успешной личности, которая заработала своим талантом и любит Украину
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Присмоктався тормоз рошенівський до коритця
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Сепары труханов и херннс тоже "законно обрани"
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к сожалению тоже....
и даже зелебеня к великому сожалению законно избран.
теперь стоит вопрос как его законно утихомирить Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева - Цензор.НЕТ 5238
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"Зима близко......"

платежки быстро протрезвят головы зеленых недозрелых украинцев
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і - що? Давай, спробуй для початку їх зняти.
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Клычко - мэр-чемпион, Слава Украины !
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ну так ешьте своего виталика, а главой киевской госадминистрации(согласно Конституции) буде тот, кого НАЗНАЧИТ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!
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Это у быдлохама зависть к успешной личности, которая заработала своим талантом и любит Украину
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Украсть сотни миллионов на стройке никому не нужных мостов, убитые дороги, миллиардный подарок российскому олигарху за счет киевлян через метро, застроенный всяким гавном город - любить Украину, да. За такую любовь дают 15 лет.
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Лечинка Коломойского совсем берега потерял,когда Кличко на майдане стоял,ЗЕублюдок в это время писюном на рояле играл.
ЗЕМРАЗЬ.
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Коломойскому ручного президента мало.Нужен ручной мэр Киева.Жадность губит.
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Любезный, не знаю из какого Вы города. Но у Вас есть прекрасная возможность забрать его себе в меры, если Вам нравится человек с отбитой головой и вакуумом вместо мозга.
Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева - Цензор.НЕТ 7614
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Как раз мне и решать, и миллионам киевлян вместе со мной, уставшим от этого дурбелыка.
А ты сиди в своем Мухосранске и приглашай себе Педалика, если тебе мер такой подходит!
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вирішуй на виборах. Хочеш дострокові - є закон про місцевий референдум, рішай.
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Давай ты будешь командовать в своем Мухосранске своими слугами, если они у тебя есть.
А Киевляне без тебя разберуться что им делать. Договорились?
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Кхе, а не підеш ти на... парашу? Якщо тобі дозволити хоч раз порушити Закон (на цей раз в Києві) - то ви, зебіли, захочете порушувати по всій Україні. Хоча - вже стільки зробили порушень...
Так що - горіть в пекельному вогні! Згиньте!
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О, дерьмо их ушей полилось! Какой ты предсказуемый, Рог!
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зебіл Г+Г, свою риготину засунь собі взад
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Ты еще и *****? Что ж вас все на задницы тянет!
Блин, противно!
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Я вот тоже киевлянка и как раз хотела бы, чтобы со своим мером мы разобрались сами и чтобы нам не навязывали хотелки Зюзика ( или Коломойского?), желающих подмять под себя Киев. Видимо, для того, чтобы нам дали возможность самим разобраться, придется как-то активно противодействовать планам этой банды, которую привели к власти неразумные избиратели.
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справді, і я толкую про це: є законні способи "розібратись", а не "по-понятіям" на зебільний лад.
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Плесень со своими хотелками послана далеко и прямо...
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Судячи з рівня гумору цей демотиватор створювали діячі з "95 кварталу".
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Да, ***** лично писал сценарий для демотиватора. Зрада везде!
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да ладно...размечтался.хуйло...жыдков квартальный сценарист.
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Точно говорю, ***** лично писал.
Зрада -зрадная бемозглого мера поменять на мера хоть с минимальным интеллектом!! Везде ахенты Кремля! Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева - Цензор.НЕТ 4436
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Жене Кошевому уже не терпится выступить с трибуны киевсовета ! 😁 😂 😂
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Пральна Витасик, а то зелёные борзеть начали.
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Граждане Украины невольно сделали из своего нового президента Владимира Зеленского диктатора. Теперь он сможет делать в стране поистине что угодно - даже изменить Конституцию, если ему захочется. И главный вопрос, что намерен делать Зеленский с такими гигантскими полномочиями, как он будет их использовать.
В Евросоюзе уже предупредили Украину, что такая ситуация несет огромные риски...

Однако реформы эти должен воплощать в жизнь парламент, выбирая который украинцы, сами того не желая, переняли от России самый худший опыт. Мало того, что из Рады получился "карманный парламент", так среди депутатов появилось огромное количество "кухарок", которые будут управлять государством, но даже не представляют, как это делать. Прямо как с депутатами "Единой России", которых в российский парламент набирают по узнаваемости, популярности и лояльности к власти.
https://www.newsru.com/world/26jul2019/electradarslt.html
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Что значит не желая? Очень лаже желая.
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что намерен делать Зеленский с такими гигантскими полномочиями.-выполнять приказы командированного в Украину Коломойского.
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Вынимаем сцепление, нажимаем педаль тормоза, рычаг в положение "R"...
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Выжимаем сцепление, нажимаем педаль тормоза, рычаг в положение "R"...
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є для віталіка хороший піар хід. наваляти богдану,ткаченку і іншим. причому при свідках. так можуть завести діло(як ніяк сбу тепер ручне), але наш народ любить коли чмирять чиновників, тож схавають.але ж знаючи шо кличко типовий європейський чиновник, і його інтелектуальну перевагу над багатьма нині слугами(так, саме так! дисертацію захистив в німеччині.) то може бути не то
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Olexandr Chornogorodskij ...але ж знаючи шо кличко типовий європейський чиновник

В смысле европейский? Т.е. в Европе все чиновники дебилы?
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не,там просто такие как ты не пишут фигню про своих чиновниковКличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева - Цензор.НЕТ 3867
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ну, я би не сказав, що не пишуть... Але, як правило - таких не дослухаються. Таких - просто ігнорять.
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Еще один спец по Европе из колхоза "10 лет без урожая!
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Г+Г полізло. Пля, як засмерділо від цього "прокурора"...
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О, у тебя подгорает! Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 587 Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 965
Когда ж вы своим родным Мухосранском займетесь и не будете лезть с советами к киевлянам??? Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 5958
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Еще как пишут, а не доходит -так и машины палят и стекла бьют!
Гыг, ты из какого Урюпинска тут все время ишачишь? Все время забываю спросить! Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева - Цензор.НЕТ 3818
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это там где кацапня в желтых жылетах вышивала и была засвечена?
кацапа шел бы ты сибирь спасвть кыевлянен липовый.а то сгорить нафиг,и китаёзы денех не дадут....
или ты по принципу "что сгорит-то не утонет" Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 4633
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Везде зрада, знаю!
Из какого города ты? Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 5982
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Правильно, Виталий, пусть хоть один честный человек будет во власти. Ты же все-таки БОЕЦ!
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киевляне,протутукаете боксера-тогда уже и майдана вам не видать,удавят в зародыше.
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А тебе снова майдан нужен?
По Закону у вас никак не получается.
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не любишь майданы,волчара?я давно заметил Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва - Цензор.НЕТ 2798
а по закону надо принимать доставшуюся власть...шоб вопросов не возникало.
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А за что его любить?
Есть законные способы.
Последние президентские и парламентские и есть Майдан для порошенко и порохоботов!
Законный и бескровный Майдан!
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Присосался. Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева - Цензор.НЕТ 6937
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виталий владимирович пора в вену к фирташу спросить что делать дальше.
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так его никто и не увольняет с поста мэра, с поста главы администрации да, но не мэра.
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Кличко вообще понятия не имеет КАК у него под носом воруют. Мы всем домом бьемся чтобы КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО перестал присылать нам липовые платежки, пишем коллективное обращение Кличко но ему похер, просто переадресует его в КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО и они открывают шампусик перед очередным ежемесячным ограблением.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева
 
 
 
 
 
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