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 Политика Украины
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 Соломенский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения экс-начальнику одесской полиции Головину

Сегодня суд будет избирать меру пресечения экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Соломенского районного суда Киева, в 15.00 начнется судебное заседание по избранию меры пресечения Головину, подозреваемому в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, передает Цензор.НЕТ.

Ходатайство о мере пресечения будет рассматривать судья Виктория Жовноватюк.

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Напомним, ранее 25 июля НАБУ задержало экс-начальника одесской полиции Головина и его бывшего зама Гейко. Причина задержания экс-начальника полиции Одесской области Головина - 7 контейнеров с сигаретами. Позже задержанному экс-начальнику одесской полиции Головину сообщили о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3139792
 
 
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отпустят под залог 300гр или как труханова скажут что доказательств недостаточно
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отпустят под залог - это точно, а потом будут тянуть кота за хвост и отпустят... головина, конечно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоломенский райсуд Киева сегодня будет избирать меру пресечения экс-начальнику одесской полиции Головину
 
 
 
 
 
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