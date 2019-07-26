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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Угроза федерализации Украины по модели РФ самая большая за всю историю независимости. За этим стоят серьезные сценарии, - Климкин

Угроза федерализации Украины по российской модели пока является крупнейшей за всю историю независимости, и за этим стоят реальные сценарии откалывания от нашей страны различных регионов.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время публичной дискуссии в Veteran Hub, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угроза (федерализации Украины. - Ред.), безусловно, есть. Россия будет пробовать провоцировать не один большой конфликт, а много разных региональных конфликтов, и таким образом будет пытаться откалывать разные регионы. Я вообще считаю, что сейчас угроза федерализации нашей страны по российской модели самая большая за все годы независимости Украины. И это не какая-то абстрактная угроза, за этим стоят серьезные сценарии", - сказал Климкин.

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Он спрогнозировал, что ближайшие годы будут "очень серьезными", поскольку Путин будет пытаться "выдергивать Донбасс, выдергивать Украинский Юг". В этом контексте Климкин отметил, что, по его мнению, украинский Юг более рискованный с точки зрения российской пропаганды, "чем, условно, Харьков".

"Наш основной вызов на ближайшие годы - это одновременно "передолбать" то, что мы имеем здесь, внутри Украины, и в конце концов сказать себе: Если мы европейцы и хотим в ЕС, а мы хотим в ЕС, то давайте сначала сами станем Европой", а во-вторых, не дать Путину "раздолбать" Украину", - резюмировал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3139791
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилам все равно. Они малороссы , холопы России .
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По результатам парламентских выборов риски федерализации возросли на порядок!
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Зебилы все продадут во имя своих шкурных интересов
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Зебилам все равно. Они малороссы , холопы России .
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Но учился в Москве Паша, да: Помогает теперь друзьям детства
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та какая разница,где учился,если действительно учился...а если как зелебеня-то и с гарварда в клоуны пойдет
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Судя по активности "ольгинских" х**лоботов, Климкин прав.
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По результатам парламентских выборов риски федерализации возросли на порядок!
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Я как раз нет, а вот судя по рыгонаполнению в ВР и на ключевых постах при преЗЕденте, курс страна будет держать именно туда...
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Зеля опять едет в Одессу стирать красные туселя ! На этот раз у него ддва самолёта... Растёт... 😁
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прислугу слуги народа надо же транспортировать на чём-то
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Климкин так много на говорил все пять лет, сколько за последнюю неделю
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Че любить родину кацапам лучше на расстоянии ?
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картинка с ватником, который "ниверит" в тему
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в твиторе порохоботы вроде рассосались,здесь еще пасутся,жуют сребренники барыги и вора..а Климкин это кто такой?Сбитый летчик барыжной власти советует,новая хохма
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волобуев...ну ты в курсе Загроза федералізації України за моделлю РФ найбільша за всю історію незалежності. За цим стоять серйозні сценарії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4311.смотри не потеряй
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Зебилы все продадут во имя своих шкурных интересов
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Пусть Климкин не переживает. Еще не было ни одного случая, что бы унитарное государство ставилось федеративным.
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да! Так же ка Францию, Испанию или Италию.
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а як тоді з Кримом..Донбасом--рузке мір?..он вже Закарпаття кудись рветься на пропаганду мадярів піддалось...Чернівці з громадянами з подвійним громадянством? Адесса хрен знає куда--окремий взагалі анклав
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все до того і йде--*************..кожен обл.центр.буде столицею ...
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все так,плюс "отменнейшое" упарвления страной Зебилом поспособствует этому
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Гідний свого шефа!Обидва великі любителі підпустити брехні.Ні єдиного амгумента, ні єдиного доказу. Скільки можна розхитувати ситуацію ради особистих інтересів.
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пусть будет любое, лишь бы не воровское, но ведь порохоботы именно это хотели сохранить? Загроза федералізації України за моделлю РФ найбільша за всю історію незалежності. За цим стоять серйозні сценарії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2436
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Да как же иначе-то. Как оттянули оруэлловскую свинобанду от корыта - так сразу риски федерализации возросли! Странно, что не Путен вот-вот нападет.
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Путену не надо нападать,максимум через год произойдет тотальный слив Украины,что уже происходит,так что готовь свою сраку,скоро снова прийдеться тебе вертеть ей на руццком кукане как вассалу.
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А ты я вижу, знатный эксперт по сракам. Ни одного сообщения без сраки не обходится или кукана. Даже ник соответствующий. Ну что за навязчивые порохоботовские ********* пошли?
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раша в перде


Путену
не надо нападать,максимум через год произойдет тотальный слив
Украины,что уже происходит...
Загроза федералізації України за моделлю РФ найбільша за всю історію незалежності. За цим стоять серйозні сценарії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2921

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Федеральными становятся государства не от хорошей жизни, другим способом они не могут жить. В Украине нет внутренних противоречий.
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помиляєтесь..протиріччя є...візьміть хоть мову..релігію..не говорячи про --хто герой -Бандера чи в Харкові Ватутін.чи як його...війна--нас майже нічого не навчила
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Федеральными становятся государства, созданные из абсолютно разных территорий и народов, притом каждый из этих народов к моменту объединения уже имеет свою государственность. Происходит делегирование части суверенитета территорий (земель, штатов) общему центру, с сохранением значительного самоуправления. Но это не про Украину совершенно.
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Поэтому мастадонды и ушли с ВР, что бы не быть проклятыми последующими поколениями. А вместо них пришло большинство со среды быдла. А им все по барабано, они один раз живут, в дальнейшем их Души идут на перпиплавку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУгроза федерализации Украины по модели РФ самая большая за всю историю независимости. За этим стоят серьезные сценарии, - Климкин
 
 
 
 
 
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