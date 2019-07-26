 Вся информация о том, что Столар управляет Киевом - чистая манипуляция: Кличко отреагировал на заявление Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом Кличко сообщил на пресс-конференции в пятницу, созванной в связи с планами Офиса президента разделить должности главы КГГА и мэра Киева.

"Что касается персоналии господина Столара - он не чиновник Киевской городской администрации, он не депутат Киевского городского совета. И таким образом, он никаким образом не может влиять на решения в городе Киеве. А вся информация о том, что Кличко не управляет городом - чистая манипуляция. Решения принимаются исключительно в моем кабинете и по всем решениям я лично несу ответственность", - сказал мэр.

Напомним, ранее представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявил в интервью для Цензор.НЕТ, что настоящим "хозяином" украинской столицы является застройщик Вадим Столар, а не мэр Виталий Кличко.

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