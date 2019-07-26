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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Киевские новости
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Все про:Киев (17745) Кличко (2669) Ткаченко Александр (35) Столар (7)

 Вся информация о том, что Столар управляет Киевом - чистая манипуляция: Кличко отреагировал на заявление Ткаченко

Мэр Киева Виталий Кличко отверг заявление гендиректора канала "1+1", будущего депутата Верховной Рады Александра Ткаченко о том, что Киевом на самом деле управляет застройщик Вадим Столар.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом Кличко сообщил на пресс-конференции в пятницу, созванной в связи с планами Офиса президента разделить должности главы КГГА и мэра Киева.

"Что касается персоналии господина Столара - он не чиновник Киевской городской администрации, он не депутат Киевского городского совета. И таким образом, он никаким образом не может влиять на решения в городе Киеве. А вся информация о том, что Кличко не управляет городом - чистая манипуляция. Решения принимаются исключительно в моем кабинете и по всем решениям я лично несу ответственность", - сказал мэр.

Напомним, ранее представитель партии "Слуга народа" и наиболее вероятный кандидат на должность главы КГГА Александр Ткаченко заявил в интервью для Цензор.НЕТ, что настоящим "хозяином" украинской столицы является застройщик Вадим Столар, а не мэр Виталий Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139790
 
 
 Топ комментарии
 
Щоб в Ткаченко (і в Г+Г) мізки стали на місце - Віталіку (або Володі) потрібно поговорити з бабусею один-на-один. Та...., можна і два-на-два.
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якщо вся відповідальність на віталіку,будеш сидіти замість Столара
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Щоб в Ткаченко (і в Г+Г) мізки стали на місце - Віталіку (або Володі) потрібно поговорити з бабусею один-на-один. Та...., можна і два-на-два.
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Педаля большой. Ему две пайки будет положено.
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Придурки, спросите у Столара!
тот точно, врать не будет.. ))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВся информация о том, что Столар управляет Киевом - чистая манипуляция: Кличко отреагировал на заявление Ткаченко
 
 
 
 
 
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