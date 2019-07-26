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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:нападение (1750) Порошенко (17694) Сюмар (307) Бронежилет (20)

 Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней

Нардеп Виктория Сюмар предложила на себе испытать бронежилеты производимые в 2014 году для украинской армии.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке нардеп (НФ), 16-й номер в списке "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, комментируя заявление прыгнувшего на машину Порошенко ветерана о том, что причиной такого поступка являются некачественные бронежилеты, передает Цензор.НЕТ.

"Да. В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство. Готова, чтобы в меня постреляли подонки, которые еще недавно имели российское гражданство, которые умеют прыгать на автомобиль. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно с 2014 г. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю. Потому что моя Украина для меня Все. А вот насчет вас есть большие сомнения - беспокоит вас качество броников, или вас просто нанимают за деньги для провокаций", - заявила Сюмар.

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Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней 01

Напоминаем 25 июля, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Позже ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия тем, что при Порошенко ВСУ использует ненадежные бронежилеты и то, что добровольцы-иностранцы не получают украинское гражданство

Источник: https://censor.net.ua/n3139789
 
   
 Топ комментарии
 
А надеть тот , что дают бойцам не передовой а не тот , что для себя хранится - НЕ СЛАБО ?
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Это к кому она обращается как к подонкам? К людям, приехавшим из других стран защищать Украину от российской агрессии и посвятившим этому несколько лет своей жизни? Рискуя ее потерять?
Знаете, кроме как с#кjй, какие бы у нее не были заслуги, назвать ее нельзя.
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Вьідайте єтой курице бронь с Мариуполя, пусть убьется)))
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А надеть тот , что дают бойцам не передовой а не тот , что для себя хранится - НЕ СЛАБО ?
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Я не понял, это хто? Та самая Сюмар?! Или это реклама бронетрусов, похожих на Пояс Верности венецианского Дожа.
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Возможно не про 14 года производства ,но я видел какой то сюжет как их простреливали насквозь .
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Лучше с танюхой на обмен моряков.так хоть есть шанс живой остаться
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Взять ее жилет и ещё парочку тех, что дают на передовую, пускай из них выберет, может меньше п#здеть будет.
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Тоже думаю, что этот ветеран-титушка с компанией выбрал очень станную форму протеста из всех ему доступных. Интересно, на что он ещё способен.
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Думать на диване очень просто. За спиной "титушек".
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А еще проще в Лахте, за спиной у расейской гэбни
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Вьідайте єтой курице бронь с Мариуполя, пусть убьется)))
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Как мне кажется- уже не получится. Бронеплиты для БТРов у нас штамповали на "Азовмаше" А этот гигант уже тавой... нет его более. На металлолом уходит потихоньку.
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Куда с калашем приходить? Где испытание?
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А без политики ну никак? Обязательно "подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ"? А просто встать под пули на испытаниях бронежилета и с улыбкой встретить выстрелы?
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Я на востоке проверял. Не на себе. В 14. Четвертый класс. То, что положено - держит.
А без подонков, ещё недавно имевших парашное гражданство, наша страна не живёт.
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То что положено это что? То что на передовой, надеюсь. Или то что для прессы и рекламы?
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Стоп. По-моему не я здесь на говно исхожу относительно суперкачества броников. И я еще не совсем с ума сошел проверять на себе неизвестно что.
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Кутузов был подслеповат, но если бы за титьку взял Сюмар - тоже бы ничего не понял!
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Это к кому она обращается как к подонкам? К людям, приехавшим из других стран защищать Украину от российской агрессии и посвятившим этому несколько лет своей жизни? Рискуя ее потерять?
Знаете, кроме как с#кjй, какие бы у нее не были заслуги, назвать ее нельзя.
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так Поросьонко ще в 2014 ляпнув що, ні добровольці, ні волонтери йому не потрібні- не холопська це справа.
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Какая-то жидо-цыганка их так называет!
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Знаю жидів, знаю циган, ні перші, ні другі з нею на одному полі не сядуть. Це чисто соєва пристосуванка.
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она ляпнула мысли свыночолого
она ближе к "телу"
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Как часто бывает: после прочтения новости хочется поблагодарить героиню(новости) и "поболеть"(за свою страну), но после прочтения комментов, хочется(невыносиммо сопротивляясь) воскликнуть что-то из высеров чЛенина.... Что именно - неважно, так как мы увидели на выборах это. Например - кандидат Пень(пенек) - не будет лгать(правда) - и его выберут.

Спасибо жителям Облгаза, за Петю, Гройсю, гондурасов.
Вы обосрались вместе. Правда Гройс взмахнул хвостом так шо даже Антиколорадос обосрался.
Я не верю шо Петко хотел сделать всем хорошо(не посоветовавшись с Фирташем), ибо главное - наказание для тех кто убивал защитников Майдана. А его не будет, ибо можно..... выйти на неудобных "людей" и такие же вопросы.
А теперь..... попали мы короче. Путин, надеюсь, захлебнется шампанским, как и его 100500 сурковых-пригожиных.
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У нее слишком агрессивная реакция. Во-первых, она сгребла всех под одну гребенку, всех, кто из РФ и воевал и воюет за Украину. Они все для нее такие. Она не стала персонализировать. Вероятно, так она защищает Порошенко от критики, почему он не давал гражданство добровольцам. Так чего же пока они воюют, то они хорошие? Во-вторых, она не предположила, что человек обманут, введен в заблуждение, она не пытается его переубедить нормально, без агрессии и оскорблений. Она не сказала спокойно: молодой человек, вас ввели в заблуждение, бронежилеты отличного качества, готова вам лично все показать, даже на своем примере. Нет, она просто сразу начала брызгать слюнями и корчить лицо в ярости. Но она такая и есть по жизни, всегда так реагирует.
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Вообще-то подобный высер с ее стороны по крайней мере неприличен. Не важно из какой страны. Люди жизнью рисковали ради Украины. А вот проверку в прямом эфире наугад взятого броника на передовой я бы приветствовал. Ее выбор - пусть рискнет. Заодно и поглядим на качество броников от Петра.
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Та вона звичайнісінька дура на соєвому підсосі. Її час минув, а жити якось треба.
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Все так называемые участники АТО которые приехали с России - априори диверсанты Кремля .
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Да, "подонки" воевали за Украину и ложили головы, а "патриоты и патриотки" тусовались в верховной раде.
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Ну, ні на що більше вона не годна. То, хоч броню на ній випробовувати і то користь буде. І чим вона відрізняється від Гаді? Сестри по розуму, а ви кажете що у Поросьонко були кращі кадри.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней
 
 
 
 
 
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