 Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке нардеп (НФ), 16-й номер в списке "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, комментируя заявление прыгнувшего на машину Порошенко ветерана о том, что причиной такого поступка являются некачественные бронежилеты, передает Цензор.НЕТ.

"Да. В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство. Готова, чтобы в меня постреляли подонки, которые еще недавно имели российское гражданство, которые умеют прыгать на автомобиль. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно с 2014 г. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю. Потому что моя Украина для меня Все. А вот насчет вас есть большие сомнения - беспокоит вас качество броников, или вас просто нанимают за деньги для провокаций", - заявила Сюмар.

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Напоминаем 25 июля, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.

Позже ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия тем, что при Порошенко ВСУ использует ненадежные бронежилеты и то, что добровольцы-иностранцы не получают украинское гражданство