 Готова, чтобы в меня постреляли подонки, еще недавно имевшие гражданство РФ, - Сюмар предложила испытать качество бронежилетов на ней

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке нардеп (НФ), 16-й номер в списке "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар, комментируя заявление прыгнувшего на машину Порошенко ветерана о том, что причиной такого поступка являются некачественные бронежилеты, передает Цензор.НЕТ.
"Да. В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство. Готова, чтобы в меня постреляли подонки, которые еще недавно имели российское гражданство, которые умеют прыгать на автомобиль. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно с 2014 г. Надеюсь не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю. Потому что моя Украина для меня Все. А вот насчет вас есть большие сомнения - беспокоит вас качество броников, или вас просто нанимают за деньги для провокаций", - заявила Сюмар.
Напоминаем 25 июля, четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ.
После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись. Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате инцидента.
Позже ветеран "Никита родом из Петербурга", прыгнувший на машину Порошенко, объяснил свои действия тем, что при Порошенко ВСУ использует ненадежные бронежилеты и то, что добровольцы-иностранцы не получают украинское гражданство
Эти озабоченные телки.
А без подонков, ещё недавно имевших парашное гражданство, наша страна не живёт.
Знаете, кроме как с#кjй, какие бы у нее не были заслуги, назвать ее нельзя.
она ближе к "телу"
Спасибо жителям Облгаза, за Петю, Гройсю, гондурасов.
Вы обосрались вместе. Правда Гройс взмахнул хвостом так шо даже Антиколорадос обосрался.
Я не верю шо Петко хотел сделать всем хорошо(не посоветовавшись с Фирташем), ибо главное - наказание для тех кто убивал защитников Майдана. А его не будет, ибо можно..... выйти на неудобных "людей" и такие же вопросы.
А теперь..... попали мы короче. Путин, надеюсь, захлебнется шампанским, как и его 100500 сурковых-пригожиных.
https://www.youtube.com/watch?v=l_-zv5bl6Ps