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 Российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата, - доклад Сената США о вмешательстве РФ в выборы в 2016 г.

Комитет Сената США по разведке обнародовал 25 июля доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

Доклад Сената, как и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, содержит вывод, что вмешательство России во внутриполитические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и Кремль продолжает свою подрывную деятельность и сейчас, имея целью влияние на президентские выборы 2020 года.

В сенатском докладе внимание сосредоточено на усилиях Москвы по взлому компьютерных систем Демократической партии, кампании дезинформации в социальных сетях с тем, чтобы посеять раздор среди американских избирателей, а также на анализе безопасности компьютерной инфраструктуры избирательной системы на уровне штатов.

Сенатский комитет и Министерство национальной безопасности пришли к выводу, что российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата, однако доказательств манипулирования результатами выборов в этих штатах расследования не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат в июле начнет публикацию доклада о расследовании вмешательства РФ в выборы США

В докладе отмечается, что Москва воспользовалась неподготовленностью соответствующих служб на уровне штатов.

Спецслужбам США рекомендуется уделять особое внимание отслеживанию потенциальных кибератак, а министерство национальной безопасности должно обеспечить надежную связь между структурами федерального правительства и штатов. Среди рекомендаций также замена во многих штатах технически устаревших систем голосования, которые более уязвимы для кибератак.

Среди других рекомендаций Комитета по разведке - дополнительное финансирование мер безопасности, если выделенных на это 380 млн долларов окажется недостаточно.

Источник: https://censor.net.ua/n3139787
 
 
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Хто-ж сумнів має , мордор всюди сує свою гидку мордочку , всюди куди може її (мордочку) просунути...
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Посёлок Ванавара Эвенкийский район Красноярского края. Людям нечем дышать. Горит уже более 3 млн. гектар тайги.
-- кто знает, почему молчит об этом цензор?
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потому что Мацкве та колония и на фиг не нужна,потому что всё замкнуто на бывшую колонию под названием. Украина
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как они не понимают, проникли - это тест системы защиты, если надо, проникнут еще и сделают, что хотят...
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Получается что Россия выбрала американцам Президента? Теперь Трампу просто нужно подыграть и улучшить жизнь американцам,уменьшив им налоги,а после как начнётся второй срок ,то поднять налоги в два раза.ну я думаю он инструкции получил с Кремля если американцы стерпели такую московскую авантюру. Российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата, - доклад Сената США о вмешательстве РФ в выборы в 2016 г. - Цензор.НЕТ 8708
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата, - доклад Сената США о вмешательстве РФ в выборы в 2016 г.
 
 
 
 
 
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