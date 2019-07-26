 Российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата, - доклад Сената США о вмешательстве РФ в выборы в 2016 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио "Свобода".

Доклад Сената, как и отчет спецпрокурора Роберта Мюллера, содержит вывод, что вмешательство России во внутриполитические процессы США в 2016 году не является изолированным явлением и Кремль продолжает свою подрывную деятельность и сейчас, имея целью влияние на президентские выборы 2020 года.

В сенатском докладе внимание сосредоточено на усилиях Москвы по взлому компьютерных систем Демократической партии, кампании дезинформации в социальных сетях с тем, чтобы посеять раздор среди американских избирателей, а также на анализе безопасности компьютерной инфраструктуры избирательной системы на уровне штатов.

Сенатский комитет и Министерство национальной безопасности пришли к выводу, что российские хакеры проникли в избирательные системы 21 штата, однако доказательств манипулирования результатами выборов в этих штатах расследования не обнаружили.

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В докладе отмечается, что Москва воспользовалась неподготовленностью соответствующих служб на уровне штатов.

Спецслужбам США рекомендуется уделять особое внимание отслеживанию потенциальных кибератак, а министерство национальной безопасности должно обеспечить надежную связь между структурами федерального правительства и штатов. Среди рекомендаций также замена во многих штатах технически устаревших систем голосования, которые более уязвимы для кибератак.

Среди других рекомендаций Комитета по разведке - дополнительное финансирование мер безопасности, если выделенных на это 380 млн долларов окажется недостаточно.