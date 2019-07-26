 Кличко: Богдан заявил, что я должен согласовывать действия с Вавришем или Ткаченко. ВИДЕО

Об этом Кличко заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
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"Господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия по процессам в городе с двумя персоналиями по моему выбору. Была озвучена фамилия господина Вавриша и господина Ткаченко. Этот звонок был 2-3 недели назад. Я спросил: скажите, господин Богдан, какие официальные должности у них и какую роль они должны иметь в консультациях", - сказал Кличко
Мэр рассказал, что за последнее время у него было несколько встреч с Богданом, также он дважды встречался и с президентом Владимиром Зеленским.
Кличко в очередной раз подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице двоевластия будет неконституционным.
"Дело не в фамилиях и не в том, что Кличко цепляется за кресла, а в ключевых принципах. Речь идет о наступлении на самоуправление, о сворачивании реформ децентрализации", - сказал Кличко.
"Киевлян хотят лишить права избирать власть в своем городе. Чтобы завернуть это в товарную упаковку, пошли в ход разные способы - от манипулирования закона до грязи против власти, избранную киевлянами", - добавил Кличко.
Они больше напоминают ОПГ, а не партию.
Виталя, вали их!
Хто такий ?
Новий сідун на потоках ?
Ну.. вазеліни, вас знову можнв привітати !
от наивный... заржал в голос.... когда дочитал)))))
Радуйтесь зебилы, скоро рабами будете.
и закончит хуже яныка.очень скоро
як треба почекати до осені
я сиджу із попкорном
починайте