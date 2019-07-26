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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13654) Мингарелли (204) Арселор (22)

 Мингарелли: Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что активность Службы безопасности Украины относительно коммерческих компаний, в частности "ArcelorMittal Кривой Рог", уже вредит инвестиционной привлекательности Украины.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"То, что происходит – рейды СБУ по коммерческим компаниям – уже вредит инвестиционной привлекательности Украины. Конечно, есть потребность бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в ArcelorMittal – худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а наверное, от завода "Метинвеста", - заявил он.

.Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ArcelorMittal Кривой Рог" в июле получит $1 млн убытков из-за действий СБУ, - и.о. гендиректора Иванов

При этом Мингарелли уточнил, что дипломаты были удивлены подобными действиями СБУ: "Вообще-то странно видеть участие Службы безопасности Украины в таких делах, и мы все были этим удивлены".

Накануне и.о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что его ведомство обвиняет менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. СБУ утверждает, что во время обысков на предприятии обнаружили источник повышенной радиации. Превышающее норму излучение исходит от машины непрерывного литья заготовок №3. Ведомство расследует действия менеджмента "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Источник: https://censor.net.ua/n3139781
 
   
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Після повернення в ПАРЕ росії, Мінгареллі має мовчати в тряпочку!
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да они вообще могут уехать и тогда точно денег не дадут - а зеля так обещал ,так обещал))))
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VoxUkraine сделал исследование ботов на страницах украинских политиков. У Зеленского самое большое количество активных ботов.
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та не может быть - это же сбу зеленского - они же за инвестиции - ой только за чьи инвестиции? - вот в чем вопрос)))))))))))
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Зеля с Пинчуком и Ахметкой по словам самого Зели -" теперь партнеры". А партнерам надо помогать в нелегкой борьбе с конкурентом. Подумаешь, что это крупнейший инвестор в истории Украины и остановлено внедрение нового оборудования, повышающее экологическую безопасность производства. Зря они что-ли поддерживали Зелю на выборах и валили Пороха. Долги за выборы надо отдавать. Долги - дело святое.
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Просто коломойський хоче прихвазитувати цей прибутковий комплекс.
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просто Каломойский положил глаз на ArcelorMittal, но тупые европейские чиновники "только вчера родились" и делают круглые глаза..
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Стекло - это неинтересно. Интересен ArcelorMittal. Там, говорят, много денег. А вы про какое-то стекло. С уважением, Беня.
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О чём это он? В Мариуполе в фантанах можно безопасно плескаться, а не по стёклам пальцем водить...
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БенЯ рейдерит просто.прощайте инвесторы
а зеЛеная сопля закончит хуже яныка.
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Наоборот. Там ситуация лучшая. Поэтому туда и посунули в первую очередь.
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Головне в словах француза, італійського походження - "я не спеціаліст"...
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ні, не гірше
просто Піня хоче повернути собі підприємство, яке він колись купив за безцінь, завдячуючи родству з кучумкою, а потім йому повернули ті гроші і продали це підприємство на чесному тендері індусу
зелена дрисня - це яник, тільки з необмеженими повноваженнями
це перемога
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А я про що писав? Не доходило. Тепер партнери носом у власно насране лайно потикають. А бо нєфіґ показухами для електорату зеленого займатися. Ці європейці такі порохоботи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМингарелли: Неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным
 
 
 
 
 
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