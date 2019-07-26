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 Нужен перезапуск НАПК, - Мингарелли

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) необходимо перезапустить в связи с неспособностью ведомства проверять электронные декларации.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем, что НАПК заработает полноценно, ведь сейчас этого нет - они не способны проверять е-декларации. Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными", - сказал Мингарелли.

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Он добавил, что НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

"НАПК по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций. Но я не буду давать указаний, что нужно заменить этого, этого и вот того человека, чтобы это заработало, нет. Это задача Украины – сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", - подчеркнул посол.

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Мингарелли добавил, что введение автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже к концу 2019 года, а для этого "придется перезапустить НАПК".

Источник: https://censor.net.ua/n3139775
 
 
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В нашей стране перезапуск много чего нужен.
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А нам здається, що всі органи влади та правопорядку потрібно перезапустити.
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А без мингарелли в Украине как бы это НИКТО не понимает?!
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ці всі антикорупційні органи абсолютний пшик!
Вони НІЧОГО не роблять а отримують величезні зарплати!
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Посадить это НАПК, вот это будет перезапуск.
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Не могут перезапустить потому что не хотят. Хотелки запускать надо путем увольнений.
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Те, що в нас трійка створених (для вилову "крупної риби") антикорупційних органів (НАЗК+САП+НАБУ) працює незадовільно - відомо ще з 2017-го року, коли Луценко вперше наїхав персонально на Ситника з Холодницьким... ну, і тоді Корчак зашкварилась з преміями (до речі! разом з Рябошапкою! він в тому розподілі приймав чи не найактивнішу участь!).

Втішає тільки те, що з досвіду: в жодній країні подібні антикорупційні органи не запрацювали одразу "з коліс". Всім їм знадобилось до десятка років, щоб насправді вони почали "ловити жирних"... Тобто: потрібно міняти команди в тих інституціях. які нездатні. До речі, в НАЗК вже рах команду поміняли... не дрпомогло... значить - міняти на наступну!
От тільки проблемка: чи хочуть цього зебіли? І чи хочуть насправді перемоги в боротьбі з корупцією?
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петя точно не хотів боротьби з коррупцією тому й нацьоквував на НАБУ сбу та югіка,сап та напк взагалі прибрав до рук,це були хлопчики для биття на яких можна було скинути антикоррупційну імпотентність "батька нації" і розвод лохів (порохоботів).гетьман добрий а полковники придурки.
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Хочуть, хочуть. На недавнем совещании только начальника НАЗК не было. Его песенка спета, судя по всему.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужен перезапуск НАПК, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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