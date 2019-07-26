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Все про:мошенничество (742) Нацполиция (9781) обмен валюты (25)

 Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро. ФОТО

Оперативники Национальной полиции в Киеве разыскивают мошенника, который обустроил фиктивный пункт обмена валют и незаконно завладел деньгами клиента.

Об этом сообщает Нацполиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро 01

По информации правоохранителей, мошенничество произошло еще в июне этого года в Шевченковском районе на улице Древлянской. Так, благодаря фиктивному обменнику злоумышленник завладел деньгами клиента в размере 58 тыс. евро и $10 тыс.

Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро 02

В полиции начали уголовное производство по статье "Мошенничество". Сейчас следователи разыскивают неизвестного и пытаются установить его личность. Правоохранители призывают сообщить в полицию, если кому-то известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания. Обратиться в органы правопорядка можно по номеру 102 или (044) 486-03-06.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139774
 
 
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Невже якийсь жадібний посадовець так взувся - бо хотів на курсі заробити? Полиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро - Цензор.НЕТ 3740
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новина написана в зошиті в косу лінієчку. і чорнилами для дитсадочка.
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Гы, а Бродского взять за задницу вероисповедание мешает?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция разыскивает организатора фиктивного пункта обмена валют, завладевшего более 60 тыс. евро. ФОТО
 
 
 
 
 
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