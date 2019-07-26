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Все про:НАБУ (2805) ГПУ (9232) обыск (1316) суд (22355)

 НАБУ и ГПУ проводят обыски в Окружном админсуде Киева (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - сказано в сообщении.

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Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проводило обыски.

Источник: https://censor.net.ua/n3139771
 
 
 Топ комментарии
 
Сутенеров их обыщите.
Эффективнее будет.
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Забралися у святиню бариги Пєдра? Ужась.
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"святыня" Бенина.
Решения выносит исключительно в его пользу.
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Ровно в двенадцать часов Александр Иванович Корейко отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее.(с)
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Во активность у силовиков началась! Соревнования Зе олимпиада! Кто больше задержит и обыщет! Главное что б результат был, а не как у папередников...поймали, отжали, отпустили...спортивная рыбалка.
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Пардон, а кого задержали?
Выпускают - это знаю.
Много шума из ничего
Сплошная какафония.
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Не скажіть. Користь є. Зебенятка кайфують. Кожен такий обшук для них - як ін'єкція гормону щастя. От, обшукають всіх по два рази, а потім, можливо, якщо до того часу нічого не зміниться, років за три обшукають по третьому разу.
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и шо они там хотят найти?бабло?
так ушлые судьишки этого террариума всё бабло надёжно припрятали)
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Наконец то начали искать там где и нужно . Беня наверное в ах.е . !! НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева, - источник - Цензор.НЕТ 4215 .
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Правильная судебная реформа - разогнать ВСЕХ старых судей ВСЕХ судов Украины, и набрать НОВЫХ людей, кто не работал судьей ни одного дня - юристов, адвокатов, преподавателей юр.вузов!!! Тогда будет результат!!!
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Рома Маестро
...набрать НОВЫХ людей, кто не работал судьей ни одного дня - юристов,
адвокатов, преподавателей юр.вузов!!! Тогда будет результат!!!


Вже до ВР набрали - скоро гикнеться усій Україні...
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Выпускники юридических вышей идут работать в бизнес , госслужба им и нафиг не нужна . Это считается не престижно . Вот и сидят там в основном старые . НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва, - джерело - Цензор.НЕТ 9799 .Где набрать новых , вот где проблема ,, которую так и не смогла решить прошлая власть . Их , даже старых судей , сейчас нехватка пару тыс , по Украине . Суды завалены делами , которые никто не рассматривает годами .
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набу наехало на ручной суд бени и портнова? НАБУ проводит обыски в Окружном админсуде Киева, - источник - Цензор.НЕТ 6645
жабы с гадюками сцепились не на шутку
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Завтра заявят - этот суд самый честный в мире.
В кабинетах бабла не нашли.
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Чтобы пересажать такое количество ворья, пора строить концлагеря
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так есть же "законсервированные".Но наверно маловато будет
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добра така активність. сподіваюся на результати. навіть гепа в Ха сьогодні перший раз заговорив українською. цікаво, що він почав перефарбовуватися саме при Зе)).
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Глядишь и памятник жукаву собственно-ручно снесёт
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Тупорылое, поделись причиной своего оптимизма со всеми.
Мы тоже хотим радоваться.
Что, по твоему, там найдут?
Бабло, расписки о получении взяток, боеприпасы?
Поясни тупому.
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Окружной Административнй суд - это гнездо совковых сепаратистов в судейских мантиях. Там 80% судей - продажные мрази, место которым в тюрьме.
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Так вовремя надо было перестоится и нажитое таким тяжёлым трудом бабло жреца правосудия регулярно и вовремя отправлять новым хозяевам ЗЕбилам. Да и себе меньше оставлять этим якобы служителям Фемиды,а по сути решателям всех вопросов за хорошие бабки.....
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Братья Кличко подали в суд на еще одних ( кроме судей Окружного суда ) содержанок Бени "1+1".



Віталій Кличко
@Vitaliy_Klychko
·
17 хв

Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація…

Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом.

Мені байдуже на різних «претендентів» на посаду голови КМДА і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю.

Буду захищатися законними методами.
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Наівність 100500 левела, в єспл законно можливо, в Україні - калібр!
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Щоби справа потрапила в єспл для початку потрібно пройти через суди в Україні.
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а потом бенечка запоёт опять грабють, ****** всех в 2014 году) вывел все бабло, купил пару районов в далекой Америке, а они банк не отдают НАБУ і ГПУ проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва - Цензор.НЕТ 1992 а тут ещё боксеры с гейропским судом))
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Мы совершенно ничего не знаем по какому поводу они там и что ищут. Не хочу неоправдавшихся надежд...
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давно пора расшевелить это осиное гнездо.правда в результат я не верю.
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Оказывается, можно и на ох.евших судей найти управу.
Было бы желание.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ и ГПУ проводят обыски в Окружном админсуде Киева (обновлено)
 
 
 
 
 
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