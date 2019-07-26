 НАБУ и ГПУ проводят обыски в Окружном админсуде Киева (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.
"Детективы НАБУ вместе с Управлением специальных расследований ГПУ осуществляют санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда г. Киева (ОАСК) в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - сказано в сообщении.
Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проводило обыски.
Решения выносит исключительно в его пользу.
Эффективнее будет.
На хозяина лаять нехорошо!
Выпускают - это знаю.
Много шума из ничего
Сплошная какафония.
так ушлые судьишки этого террариума всё бабло надёжно припрятали)
...набрать НОВЫХ людей, кто не работал судьей ни одного дня - юристов,
адвокатов, преподавателей юр.вузов!!! Тогда будет результат!!!
Вже до ВР набрали - скоро гикнеться усій Україні...
жабы с гадюками сцепились не на шутку
В кабинетах бабла не нашли.
Мы тоже хотим радоваться.
Что, по твоему, там найдут?
Бабло, расписки о получении взяток, боеприпасы?
Поясни тупому.
Віталій Кличко
@Vitaliy_Klychko
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17 хв
Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація…
Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом.
Мені байдуже на різних «претендентів» на посаду голови КМДА і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю.
Буду захищатися законними методами.
Было бы желание.