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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
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Все про:Польша (4840) Россия (73435) санкции (7436) МИД Польши (228) Чапутович (71)

 Россия должна начать придерживаться международного права и отказаться от агрессии, - глава МИД Польши об условиях снятия санкций

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что санкции против России являются ответом на ее действия, а именно нарушение международного права и агрессивные действия в отношении других стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РАР, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по словам Чапутовича, Польша и Россия являются соседями, а потому отношения должны вестись "спокойно, в форме диалога".

"Сложно говорить о сближении (Польши и России, - Ред.), поскольку мы не воспринимаем политики России. Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это - ответ, Россия должна начать придерживаться международного права, отказаться от агрессии по отношению к другим странам и полностью выполнить Минские договоренности", - заявил Чапутович.

Кроме того, Чапутович позитивно оценил политические процессы в Украине, заявив, что "Зеленский и его политическая сила пользуются большим общественным доверием". Польский дипломат понадеялся на укрепление продемократического и проевропейского курса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139770
 
 
 Топ комментарии
 
Да-да...должна. А как ее заставить делать то, что она должна?
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Россия, международное право. Какие-то несовместимые вещи.
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Да-да...должна. А как ее заставить делать то, что она должна?
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Львы должны перестать питаться мясом и перейти на авокадо
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Аналогия дерьмовенькая.
Скорее правильнее было бы сказать "бандиты должны перестать нарушать закон"
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Россия, международное право. Какие-то несовместимые вещи.
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можете повторять это до усеру .хотя все это уже и говорится 5 лет .просто можна говорить одно .а делать другое .как впрочем и делается все в этом мире .
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ми знаємо...знаємо--обеспокоенность.то всьо
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вони б стали всі і разом сказали--ОБЕСПОКОЕННОСТЬ.а то поодинці бігають і висловлюють
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Айзек Азімов та Станіслав Лем нервово курять у сторонці...
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Виконати всі умови, визнати свою провину, повернути награбоване і готуватись до виплати репарацій.
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Jesli ot menia zavyslilo ja by dal ban ruskim nefti i gazu.Posmotreli sto vydet.rosija dolzna zyt kak nycebrody za to sto zdelali Ukraine
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россия и международное право - это вещи не совместимые.
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"Россия должна начать придерживаться международного права бла бла бла..."

Единственное что должна роися миру - это тихонько издохнуть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия должна начать придерживаться международного права и отказаться от агрессии, - глава МИД Польши об условиях снятия санкций
 
 
 
 
 
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