 Россия должна начать придерживаться международного права и отказаться от агрессии, - глава МИД Польши об условиях снятия санкций

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью РАР, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по словам Чапутовича, Польша и Россия являются соседями, а потому отношения должны вестись "спокойно, в форме диалога".

"Сложно говорить о сближении (Польши и России, - Ред.), поскольку мы не воспринимаем политики России. Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это - ответ, Россия должна начать придерживаться международного права, отказаться от агрессии по отношению к другим странам и полностью выполнить Минские договоренности", - заявил Чапутович.

Кроме того, Чапутович позитивно оценил политические процессы в Украине, заявив, что "Зеленский и его политическая сила пользуются большим общественным доверием". Польский дипломат понадеялся на укрепление продемократического и проевропейского курса Украины.

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