EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  1508  60
Все про:Нацполиция (9781) религия (764) Крещение Киевской Руси (107)

 Крещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция

Полицейские полностью готовы к обеспечению общественной безопасности людей во время массовых мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины, об этом шла речь сегодня, 26 июля, во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По словам Ярового, сейчас перед правоохранителями стоит задача обеспечить общественную безопасность во время религиозных мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.

"Это касается не только столицы, но всех руководителей территориальных подразделений. Чтобы мы обеспечили безусловную безопасность при переезде на автодорогах. Будем привлекать дополнительные силы НГУ, НПУ. Акцентирую на налаживании четкой организации, алгоритме совместных действий при проведении этих мощных мероприятий. Наше принципиальное дело - это безопасность", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве прошел VIII Национальный молитвенный завтрак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Так, по информации правоохранителей, участие в массовых мероприятиях только в столице примет более 20 тысяч человек.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы. В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.

Князев также добавил, что помощь Национальной гвардии в охране общественной безопасности и порядка на улицах городов и сел Украины стала эффективной поддержкой сил Национальной полиции Украины.

"Выход личного состава Нацгвардии на улицы наших городов и поселков - это большая поддержка для Национальной полиции", - отметил он.

Заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах государства во время перемещения значительного количества верующих. Он добавил, что в целом к ​​оказанию практической помощи при обеспечении общественной безопасности готовы и приданные силы других областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3139769
 
 
 Топ комментарии
 
З моцковскім патріархатом ?
Не сміши..
Наші пройдуть 27.
 показать весь комментарий
 
Поповский парад победы. Крещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция - Цензор.НЕТ 1925
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко с томосом во главе колонны.
 показать весь комментарий
 
 
З моцковскім патріархатом ?
Не сміши..
Наші пройдуть 27.
 показать весь комментарий
 
 
Но стоит отмотать события ровно на год, два или три назад, как все встанет на место.
Примерно в это время, за несколько дней до празднования очередного дня крещения Руси, с разных сторон Украины шли, ползли и ехали тысячи паломников. РПЦ из Москвы плевалась на то, что на этот замечательный праздник не пускают их главпопа Гундяева.https://defence-line.org/2019/07/o-rossijskoj-agenture-i-derevne-chmarovka-chast-2/
 показать весь комментарий
 
 
Московские агент-попы уже раздавали десятки интервью о том, какой это важный день, и что все верующие, как один, должны выстроиться в «ходы» и ходить побатально везде, где только можно, но в конце концов - двигаться на Киев, чтобы в день Крещения присутствовать на массовом мероприятии в центре столицы. Мало того, попы прозрачно намекали на то, что эта самая собравшаяся масса может натворить дел.
 показать весь комментарий
 
 
От Харькова и Житомира двигались колонны «верующих», откуда промосковские СМИ вели прямые репортажи и даже устраивали телемарафоны, по этому поводу. Новинские, Шуфричи, Мураевы и прочая «православная **ка» - делали свою часть работы, и свисая из телевизора по пояс, пели свои песни о православии, единстве церкви, и конечно же, о знаменательно дне - очередной годовщине крещения Руси.
 показать весь комментарий
 
 
І партньор не бачив в цьому нічого поганого! Коли весь інтернет зривався - як таке може бути 5 під час війни з визначеним ворогом!
 показать весь комментарий
 
Кацаподрочери пєлі пєсні і хвалєбні оди про чуже свято! Примазанці московітські. Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7843
а на 9 травня ті ж самі телепні вилазять і горлопанять пєсні вєлікім важдям які спасли мір від мірового хвашізїма.
 показать весь комментарий
 
 
Я з жахом чекаю пабєдобєсія 2020.... Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 456, суд в любому випадку визнає незаконним декомунізацію і члєніносці повилазять знову....
 показать весь комментарий
 
 
, все попівське кодло це тупо розвод слабих духом! Нічого спільного ******* церква з духовністю не мають!
 показать весь комментарий
 
 
Та его после вчерашнего хрен из машины вытащишь..
 показать весь комментарий
 
 
ітак, виходім пятью колонамі: УПЦ(МП), ПЦУ, УПЦКП, УАПЦ, УГКЦ
 показать весь комментарий
 
 
Перші в автозаках, другі з томосом, треті розчаровані, четверті і п'яті з жахом дивляться на перших трьох..... Крещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция - Цензор.НЕТ 230
 показать весь комментарий
 
 
Любители анекдотов про массовые убийства, выступают "за мир".....
Ну понятно, это как бы коровы выступили против растений.
Но коровы то не "корова разумная", а человек, - да.


 показать весь комментарий
 
 
И создал Бог человека по образу и подобию своему... Ой, чтой-то я в этом шибко сумлеваюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, если бы Яхве создавал по подобию, то получился бы Полпоц Сталинович Маодзедуненко))) Да и то выглядел бы против Яхве как пятилетний прыгун в песочке против Сережи Бубки)
 показать весь комментарий
 
Dulce Liquido (Мексика, Dark Electro) - Anticristianos
Dulce Liquido - Anticristianos (live)



АНТИХРИСТИЯНИН
(переклад з іспанської за допомогою гугл транслейта та якоїсь puta madre)

Дивись - на шляхах огидного благочестя
Горять у власних страхах, гниють в агонії
Приречені страждати, вклоняючись зотлілому хресту
Легіон брехні, де панує невігластво

Стародавні традиції мертві, вбиті в ім'я віри
Там слухають дурнів, божевільну брехню
Безглузді слова - отруюють
В їхніх доктринах - загрози й геноцид

Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Раб брехні та безглуздя
Де ховається закатований агнець

...Скажи мені, де твій бог?
Хто це на хресті?
Скажи мені, де твій бог?
Хто там страждає?

Їхня віра смердить, закутана в дурість
Ошукані в храмі тонуть в тупій любові
Таїнства безвихідних ридань
Прокинься від забуття - і побачиш
Це боягузтво і байдужість

...Скажи мені, де твій бог?

Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Підпорядкований брехні й безглуздю
Де ховається закатований агнець
 показать весь комментарий
 
 
Та ви вже давав посилання. Я десь побачив "Хоріко" кліп, то відразу подумав - десь чув і знаю. Основна група цих братків) Круто, ясен пень.)
Записав, і відмінна музика у них.
Але це нуна з норм. навушниками, і головне - не тут, в нашому "єсенгє" слухати.
Тут у нас - просто противно вже від тих новин та бидла навкруги
Не слухаєш Вольнова? Він висрав шо за 1-1.5к. євро "евакуює" тіпа в Чехію.
От не можу "догуглитись" - то-лі він бреше, то-ля я не вірю в таке. Тіпа за 5р. громадянство, а на старт - тисяча за 8-годинний роб. день. - "крутити шурупи на заводі". Щось таких розцінок - не думаю що мона бачити.(нє всє могут ето відєть©) Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 4405
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-O_Ick8hKtI

Слухаю за посиланням, а збоку про Зелю. "Самий смак" - коменти.... Вольнов казав про якусь програму шо виявляє ботів, але тут воно і так видно підлизливі висери.....
Це реально ці гади "топлять" за нашого обраного. Одноманітні висери+"боххранисцаря".
У мене враження шо тобі потрібно шо називається "мати "кравчучку" напоготові". Ці суки від нас не відстануть. Я то хоча б західніше існую....(сумний "смайл")
 показать весь комментарий
 
От Руси-Украины...многих мокшан берет приступ дикой диареи!))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сначала надо отпраздновать захват новгородским князем Владимиром киевского престола и только потом крещение им Руси.
 показать весь комментарий
 
Московии тогда ещё и в помине не было. Была Татария (Орда)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну ну жертва образования, к каком году было крещение и когда было татарское нашествие ? Уточняю что было раньше ?
 показать весь комментарий
 
 
Ви вже там були? Тоді вам в ту сторону Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7445
 показать весь комментарий
 
 
Все князья АЛЕША были скандинавами по крови
 показать весь комментарий
 
Я, конечно, ни разу не историк, но, будет время, надо будет все-таки покопаться, что за зверь такой "Русь-Украина".
 показать весь комментарий
 
Так у вас было "ВКЛ", мы туда входили, воевали против татар и москалей.
А теперь - мы воюем и дальше, а вы - *********** округ Параши.
И отнюдь не тебе "искать" что-то там, а просто захлопнуть варежку и шептаться на коммунальной кухне(шоп "Пацька" не услышал)
 показать весь комментарий
 
 
Иди придурок копайся в усах у Лукашенко ********** изучай а не лезь со своим е-алом в другую страну
 показать весь комментарий
 
 
Он и копается, как видим.... усы ведь не только на лице растут у Пацьки.... Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 2188
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да очень просто, свидомые ссылаются на Грушевского, который все это и придумал по заказу автро-венгерской охранки. Потом он долго каялся в своих заблуждениях перед большевиками, лишь бы его обратно пустили в страну.
 показать весь комментарий
 
яйцеголового чорта гундєєва представлятиме люцифер новінський
 показать весь комментарий
 
 
Опять лучший друг соевого барыги Новинский выведет беззубых старух на улицы Киева и ряженных гэбешников в рясах.
 показать весь комментарий
 
ну какой друг то? они же ругались и обзывались....(наверное спорили кто более русский)))
 показать весь комментарий
 
Легким движением руки...была прекращена духовная раздача WI-FI))))
 показать весь комментарий
 
 
Сын ключницы,дочери главного рєбє хазарии,принес мракобесие и исстребил 70% населения,отето праздник!!!
 показать весь комментарий
 
 
Оно то мож*д и так, но за истребление - х.з., поп.робуй достань по лесам всех перунистов, ярилистов и прочих дикарей))
Но то что смешно получилось: этот бох скис, давай кланяйся этому. А потом - этот бох неправ, его нет, давай бери винтовку и взрывай капище. А потом: Эти все были неправы, давай опять строй капища.... А теперь - эти что взрывали капища - правы, давай садись на бутылку и давай больше денег на больше капищ)) (бегают же с портретами леносралинов и с иконками Яхве - все включено)

Мне кажется что веруны - неплохо обосрались Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 7373
 показать весь комментарий
 
**** православная там однозначно будет. Может найдётся какой нибудь кацап с новым украинским гражданством, участник АТО и прыгнет на него?
 показать весь комментарий
 
 
Или бутылку бросит.... Хрещення Київської Русі-України: в хресній ході в Києві візьмуть участь майже 20 тис. вірян, - поліція - Цензор.НЕТ 4220 прямо в "лоно" хотя бы))
 показать весь комментарий
 
 
Очолять ходу новінський з допом і шуфричем .
 показать весь комментарий
 
Я правильно понял - из-за страдающих православием головного мозга перекроют улицы, задействуют весь состав полиции, привлекут нацгвардию, взрывотехников, кинологов, будут тратить бюджетные средства. И это, чтобы ряженые могли пройтись по городу?
 показать весь комментарий
 
 
Киевская Русь-Украина с центором в г. Киеве - мать и колыбель славянской цивилизации.
 показать весь комментарий
 
Гей парад педофилов и мужеложцев в рясах😁
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоКрещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх