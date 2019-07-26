 Крещение Киевской Руси-Украины: в крестном ходе в Киеве примут участие около 20 тыс. верующих, - полиция

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины, об этом шла речь сегодня, 26 июля, во время видеоселекторного совещания всех структурных и территориальных органов МВД под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового и при участии Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева.
По словам Ярового, сейчас перед правоохранителями стоит задача обеспечить общественную безопасность во время религиозных мероприятий по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси - Украины.
"Это касается не только столицы, но всех руководителей территориальных подразделений. Чтобы мы обеспечили безусловную безопасность при переезде на автодорогах. Будем привлекать дополнительные силы НГУ, НПУ. Акцентирую на налаживании четкой организации, алгоритме совместных действий при проведении этих мощных мероприятий. Наше принципиальное дело - это безопасность", - отметил он.
Так, по информации правоохранителей, участие в массовых мероприятиях только в столице примет более 20 тысяч человек.
Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев отметил, что к обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции. В частности, будут работать полиция диалога, взрывотехники, кинологи, спецназовцы. В то же время глава Нацполиции подчеркнул, что все полицейские будут оказывать всяческую помощь гражданам, в том числе и верующим, которые являются гостями столицы.
Князев также добавил, что помощь Национальной гвардии в охране общественной безопасности и порядка на улицах городов и сел Украины стала эффективной поддержкой сил Национальной полиции Украины.
"Выход личного состава Нацгвардии на улицы наших городов и поселков - это большая поддержка для Национальной полиции", - отметил он.
Заместитель Председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейские будут уделять особое внимание безопасности дорожного движения на автодорогах государства во время перемещения значительного количества верующих. Он добавил, что в целом к оказанию практической помощи при обеспечении общественной безопасности готовы и приданные силы других областей.
Не сміши..
Наші пройдуть 27.
Примерно в это время, за несколько дней до празднования очередного дня крещения Руси, с разных сторон Украины шли, ползли и ехали тысячи паломников. РПЦ из Москвы плевалась на то, что на этот замечательный праздник не пускают их главпопа Гундяева.https://defence-line.org/2019/07/o-rossijskoj-agenture-i-derevne-chmarovka-chast-2/
а на 9 травня ті ж самі телепні вилазять і горлопанять пєсні вєлікім важдям які спасли мір від мірового хвашізїма.
дружновражно
Ну понятно, это как бы коровы выступили против растений.
Но коровы то не "корова разумная", а человек, - да.
Dulce Liquido - Anticristianos (live)
АНТИХРИСТИЯНИН
(переклад з іспанської за допомогою гугл транслейта та якоїсь puta madre)
Дивись - на шляхах огидного благочестя
Горять у власних страхах, гниють в агонії
Приречені страждати, вклоняючись зотлілому хресту
Легіон брехні, де панує невігластво
Стародавні традиції мертві, вбиті в ім'я віри
Там слухають дурнів, божевільну брехню
Безглузді слова - отруюють
В їхніх доктринах - загрози й геноцид
Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Раб брехні та безглуздя
Де ховається закатований агнець
...Скажи мені, де твій бог?
Хто це на хресті?
Скажи мені, де твій бог?
Хто там страждає?
Їхня віра смердить, закутана в дурість
Ошукані в храмі тонуть в тупій любові
Таїнства безвихідних ридань
Прокинься від забуття - і побачиш
Це боягузтво і байдужість
...Скажи мені, де твій бог?
Страх народжує слабоумство
Позбавлений волі, тепер ти сліпий
Підпорядкований брехні й безглуздю
Де ховається закатований агнець
Записав, і відмінна музика у них.
Але це нуна з норм. навушниками, і головне - не тут, в нашому "єсенгє" слухати.
Тут у нас - просто противно вже від тих новин та бидла навкруги
Не слухаєш Вольнова? Він висрав шо за 1-1.5к. євро "евакуює" тіпа в Чехію.
От не можу "догуглитись" - то-лі він бреше, то-ля я не вірю в таке. Тіпа за 5р. громадянство, а на старт - тисяча за 8-годинний роб. день. - "крутити шурупи на заводі". Щось таких розцінок - не думаю що мона бачити.(нє всє могут ето відєть©)
Слухаю за посиланням, а збоку про Зелю. "Самий смак" - коменти.... Вольнов казав про якусь програму шо виявляє ботів, але тут воно і так видно підлизливі висери.....
Це реально ці гади "топлять" за нашого обраного. Одноманітні висери+"боххранисцаря".
У мене враження шо тобі потрібно шо називається "мати "кравчучку" напоготові". Ці суки від нас не відстануть. Я то хоча б західніше існую....(сумний "смайл")
А теперь - мы воюем и дальше, а вы - *********** округ Параши.
И отнюдь не тебе "искать" что-то там, а просто захлопнуть варежку и шептаться на коммунальной кухне(шоп "Пацька" не услышал)
Но то что смешно получилось: этот бох скис, давай кланяйся этому. А потом - этот бох неправ, его нет, давай бери винтовку и взрывай капище. А потом: Эти все были неправы, давай опять строй капища.... А теперь - эти что взрывали капища - правы, давай садись на бутылку и давай больше денег на больше капищ)) (бегают же с портретами леносралинов и с иконками Яхве - все включено)
Мне кажется что веруны - неплохо обосрались