 ОБСЕ сообщила о новых позициях террористов возле Станицы Луганской

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения зафиксировано новое 75-метровое продолжение траншеи с востока на запад, восточнее дороги Р22, примерно в одном километре к юго-востоку от блокпоста вооруженных формирований, южнее моста в Станице Луганской (15 км к северу от Луганска)", - говорится в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 24 июля наблюдатели видели, как от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины к участку разведения выехали автокран и грузовик с 5 сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), и остановились на бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины, севернее разрушенной части моста около Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска) Позже все покинули участок разведения.

Члены патруля Миссии также видели 5 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписями "СЦКК"). При этом 2 из них находились возле бывшей передовой позиции вооруженных формирований, южнее разрушенной части моста, а 3 других - возле блокпоста вооруженных формирований к югу от моста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинским специалистам с третьей попытки удалось обследовать мост в Станице Луганской