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 Общество
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 ОБСЕ сообщила о новых позициях террористов возле Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала новые позиции террористов возле Станицы Луганской.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения зафиксировано новое 75-метровое продолжение траншеи с востока на запад, восточнее дороги Р22, примерно в одном километре к юго-востоку от блокпоста вооруженных формирований, южнее моста в Станице Луганской (15 км к северу от Луганска)", - говорится в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 24 июля наблюдатели видели, как от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины к участку разведения выехали автокран и грузовик с 5 сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), и остановились на бывшей передовой позиции Вооруженных сил Украины, севернее разрушенной части моста около Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска) Позже все покинули участок разведения.

Члены патруля Миссии также видели 5 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписями "СЦКК"). При этом 2 из них находились возле бывшей передовой позиции вооруженных формирований, южнее разрушенной части моста, а 3 других - возле блокпоста вооруженных формирований к югу от моста.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139767
 
 
 Топ комментарии
 
ну все правильно зеленский же строит малороссию вот начал со станице луганской
молодец))
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Да не может быть ! Клоун же приказал не стрелять и строить мост убийцам
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Если с оружием возле моста,то кто куда отошел?Вы уже бетонные укрепления,в переди укр.кпвв разобрали?Если разобрали,то вообще зебилы!Вы думаете они вам дадут их восстановить?Предлагаю,еслии понадобится, на восстановление под пули,отправить ВАЗона,Чукму и романа петровича.А доставлять бетонные блоки - хомчака,бондаря и тех кто очканул объяснить, яйцеголовым,стратегам и благодетелям,что уходить нельзя,ни на метр нельзя.
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ну все правильно зеленский же строит малороссию вот начал со станице луганской
молодец))
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путін не збирається відводити свої війська з позицій а навпаки посилює свої позиції, робить додаткові окопи та бліндажі. Тепер ЄС має ввести нові санкції!
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В связи с тем, что сепаратисты обустроили новые позиции, Зе-генералисимус прикажет снова отойти с позиций в глубь страны. А потом сепаратисты там отстроят новые позиции и он снова отдаст приказ освободить территорию для российских оккупантов.
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Да не может быть ! Клоун же приказал не стрелять и строить мост убийцам
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Они с путиным сошлись посередине - половина денег украинских пенсионеров уйдет на строительство моста, а остальные на строительство укреплений для сепаратистов.
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Maxim Maximoff, а ещё одна часть пенсий украинских пенсионеров отходит лугандонским предателям, что уже давно и происходит.
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Да вы шо себе позволяете? А мы щас вам, скотам, по самому больному вдарим -стрелять все одно не будем -не дождетесь, но мост зафигачим -стоните, свинособаки! Верно, зебобики?
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оце все, що означає відвести наші війська.
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Моста з мармуру вже їм зафігачили чи ще не встигли?
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Если с оружием возле моста,то кто куда отошел?Вы уже бетонные укрепления,в переди укр.кпвв разобрали?Если разобрали,то вообще зебилы!Вы думаете они вам дадут их восстановить?Предлагаю,еслии понадобится, на восстановление под пули,отправить ВАЗона,Чукму и романа петровича.А доставлять бетонные блоки - хомчака,бондаря и тех кто очканул объяснить, яйцеголовым,стратегам и благодетелям,что уходить нельзя,ни на метр нельзя.
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Наши отводят войска, чтобы те могли подвести свои войска и после того как фашисты-галичане построят мост, передвинуть линию разграничения в нашу сторону. За такое перемирие придётся отвечать и ничего не придумаете чтобы это оправдать словами.
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Согласно кремлевскому плану ЗЕ ведет в наступление сепаратистов на Рейкьявик.
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5 членів збройних формувань з нарукавними пов'язками з написами "СЦКК". Очмонеть!!!
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З вашого дозволу візьму собі до колекції ...
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І від себе добавлю історичне фото як "Омерига сорит два братских народа . Крым 2014 год!"
ОБСЄ повідомила про нові позиції терористів біля Станиці Луганської - Цензор.НЕТ 9916
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОБСЕ сообщила о новых позициях террористов возле Станицы Луганской
 
 
 
 
 
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