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 Политика Украины
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 Капитан задержанного российского танкера Neyma Дробязко: "Все было мирно, разрешали связываться с родными"

Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева.

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил "Интерфаксу", что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу", передает Цензор.НЕТ.

"Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены экипажа задержанного в четверг в Украине российского танкера Neyma прибыли в Москву

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан. Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.

Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом украинского законодательства. "Всё было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил Дробязко.

По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, задержание российского танкера не повлияет на переговоры об освобождении украинских моряков, - Полозов

В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Ранее стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3139766
 
 
 Топ комментарии
 
С каких пор мнение кацапов должно волновать кого-то, кроме самих кацапов?
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если ОНИ плохо обращаются с нашими - от они проиграли.

Если МЫ будем плохо обращаться с пленными - то МЫ проиграли.

Так что припухни. Дурное дело - нехитрое. И недальновидно тупое.
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"Все было мирно, разрешали связываться с родными", - капитан задержанного российского танкера Neyma Дробязко рассказал свою версию событий - Цензор.НЕТ 7509

tZE inform‏ @tZEinform 13 ч.13 часов назад

без погон "Ты чего ох..л ? Оно тебе надо?"
с погонами "Да пошел ты !"

Разговор двух должностных лиц, один из которых делал то что нужно, а второй об этом не знал. только для твиттера
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А по раша каналам...после соответствующей обработки начнётся. Как им было плохо, о зверствах укров..............
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С каких пор мнение кацапов должно волновать кого-то, кроме самих кацапов?
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а про своих, которых в кндр повязали молчок. мид рф пискнул чрез неделю. завтра 10 суток как там нары полируют.
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А теперь сравните что делали с нашими моряками. Надоела эта гипертоллерантность к врагу.
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и что? докажем что мы больше звери, чем они? почему террористы берут заложников. а полиция (я не про рф) нет?
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если ОНИ плохо обращаются с нашими - от они проиграли.

Если МЫ будем плохо обращаться с пленными - то МЫ проиграли.

Так что припухни. Дурное дело - нехитрое. И недальновидно тупое.
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Так необязательно бить, просто задержать "до выяснения" "на подольше".
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СБУ малаццы. Скабеевой такую тему подарили. При разливе должна учесть.
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А мирно кацапы таранили украинские судна и стреляли по ним?
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шо там? ремонт уже начался?
пеця танкер прикупил?
иначе как бэ сбу узнало шо это тот который наших заблокировал?
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Що навіть не було - даві яго суку!? Не витягували ви своїх важких трьохсотих? Таки братушки да?
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Часто предлагают поступать так же, как Россия. Наверное, чтобы потом никто не смел говорить, что Украина - не Россия.
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Цензор мовчить..
І вазеліни теж.
В них перемога на думці
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Цензор пишет и про зрады, и очень часто.
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На твоей раиси твоих вжопучленцев просто режут, черненькие
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Це правда.
Морду кацаби кинули в соцмережі.
Земля йому бетоном..
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Что, даже не изнасиловали и не задули монтажной пеной ???
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Так это он блокировал наших в Керченском , оказывается. Интересно, а наши СБУ знали, что это именно тот, но уже переименованный танкер? Интересное кино получается.
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прикинь...может потому его и задержали?
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Напоили вкусным чаем, укрыли пледиками....какие мы молодцы по отношению к кацапам....и мы уже скоро как 400 лет такие "молодцы".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКапитан задержанного российского танкера Neyma Дробязко: "Все было мирно, разрешали связываться с родными"
 
 
 
 
 
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