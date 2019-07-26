 Капитан задержанного российского танкера Neyma Дробязко: "Все было мирно, разрешали связываться с родными"

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил "Интерфаксу", что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу", передает Цензор.НЕТ.
"Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.
"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - рассказал капитан. Он подчеркнул, что экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства.
Представители прокуратуры, как сообщил капитан Neyma, разъяснили права и обязанности членам экипажа с учётом украинского законодательства. "Всё было мирно, разрешали связываться с родными", - добавил Дробязко.
По его словам, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.
В настоящий момент моряки отправились домой рейсом до Краснодара.
Ранее стало известно о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".
Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.
В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
tZE inform @tZEinform 13 ч.13 часов назад
без погон "Ты чего ох..л ? Оно тебе надо?"
с погонами "Да пошел ты !"
Разговор двух должностных лиц, один из которых делал то что нужно, а второй об этом не знал. только для твиттера
Если МЫ будем плохо обращаться с пленными - то МЫ проиграли.
Так что припухни. Дурное дело - нехитрое. И недальновидно тупое.
пеця танкер прикупил?
иначе как бэ сбу узнало шо это тот который наших заблокировал?
Аж до сліз ;(
І вазеліни теж.
В них перемога на думці
Морду кацаби кинули в соцмережі.
Земля йому бетоном..