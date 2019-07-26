 Нардеп Зубик не задекларировал 150,5 млн грн, а Войцицкая - 45,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Виктория Войцицкая ("Самопомич"), подавая декларацию за 2017 г., в которой не задекларировала свой автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных дивидендов и средств на банковских счетах. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 г. составляет более 45,5 млн грн", - говорится в сообщении.

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"Народный депутат Владимир Зубик ("Видродження"), подавая декларацию за 2017 г., не задекларировал полученный им доход в виде страховых выплат и отметил недостоверные сведения о полученном им доходе в виде инвестиционной прибыли от продажи ценных бумаг и предоставления имущества в аренду. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 г. составляет более 150,5 млн грн", - рассказали в НАПК.

О выявленных правонарушениях депутатов Национальное агентство сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.