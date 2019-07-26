EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1879  16
Материалы по теме:
Все про:Зубик (9) Войцицкая (23) электронное декларирование (662) НАПК (704)

 Нардеп Зубик не задекларировал 150,5 млн грн, а Войцицкая - 45,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ, - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило в декларациях двух народных депутатов недостоверные сведения на общую сумму более 196 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Народный депутат Виктория Войцицкая ("Самопомич"), подавая декларацию за 2017 г., в которой не задекларировала свой автомобиль и земельный участок мужа, а также недостоверно указала сумму полученных дивидендов и средств на банковских счетах. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2017 г. составляет более 45,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Машину моего мужа протаранил автомобиль. Из него вышел мужчина в маске и убежал. Это уже вторая попытка оказывать на меня давление, - Войцицкая. ВИДЕО

"Народный депутат Владимир Зубик ("Видродження"), подавая декларацию за 2017 г., не задекларировал полученный им доход в виде страховых выплат и отметил недостоверные сведения о полученном им доходе в виде инвестиционной прибыли от продажи ценных бумаг и предоставления имущества в аренду. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2017 г. составляет более 150,5 млн грн", - рассказали в НАПК.

О выявленных правонарушениях депутатов Национальное агентство сообщило в Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованные выводы.

Источник: https://censor.net.ua/n3139764
 
   
 Топ комментарии
 
Чего пристали, зубожиння у них,ясно вам, зу-бо-дин-ня
 показать весь комментарий
 
У меня всегда возникал вопрос: как можно уследить за всеми фирмами, доходами, выплатами, покупками, продажами...., если у тебя жены/мужья/кошки/собаки/самолеты/машины/земля/недвижимость/сафари/маникюр/откаты/схемы...., а еще и в парламент надо ходить..!?
 показать весь комментарий
 
Засуетился человек да забыл за 150 миллионов. С кем не бывает?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чего пристали, зубожиння у них,ясно вам, зу-бо-дин-ня
 показать весь комментарий
 
 
В євро рахуйте, менше буде. Чомусь здається, якщо Добряче потрусити ЛИШЕ всіх теперішнх і бувших депутанів, всі фінансові проблеми України зникнуть "як роса на сонці".
 показать весь комментарий
 
 
***...Вони менше" лімона" ніхто не вкрали. Дехто і міліарди. Може пора на Майдані ставити "вішаки"? Нардеп Зубик незадекларировал 150,5 млн грн, а Войцицкая - 45,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ, - НАПК - Цензор.НЕТ 4545
 показать весь комментарий
 
 
Засуетился человек да забыл за 150 миллионов. С кем не бывает?
 показать весь комментарий
 
 
Просто это были на мелкие покупки и за диван завалились.
 показать весь комментарий
 
 
Ну просто забыли! Понять и простить! А кстати, откуда такое бабло?
 показать весь комментарий
 
 
Огурцы со своих шести соток продали. "Шо не ясно?"
 показать весь комментарий
 
 
Наколядовали, об этом ещё какой-то львовский судья давно сказал.
 показать весь комментарий
 
Правду нам не скажут, а любой другой ответ нас не устроит.
 показать весь комментарий
 
Какие забывчивые управляют государством! Как в песне "Что-то с памятью моей стало..Все, что было не со мной - помню."
 показать весь комментарий
 
У меня всегда возникал вопрос: как можно уследить за всеми фирмами, доходами, выплатами, покупками, продажами...., если у тебя жены/мужья/кошки/собаки/самолеты/машины/земля/недвижимость/сафари/маникюр/откаты/схемы...., а еще и в парламент надо ходить..!?
 показать весь комментарий
 
 
Ну этот из "ведра" понятно. А войцицкая чем "нажила"? Неужели внедрением прозрачного рынка электроэнергии?
 показать весь комментарий
 
зубик, ох і тварюка,
хоча чи були інші у жюлі кадри?
 показать весь комментарий
 
ну забыли они за эти копейки, чего вы прицепились))))
 показать весь комментарий
 
Ох, и цицька ця Войцицька! Політична корупція приносить не аби який дохід виявляєтся. Главрадікал Шлюшко підтверджує, граючи в супер популярне лото "Верховна рада" Навигравав, і ще мало було.. Країна Дєпутатія..
 показать весь комментарий
 
Капец. Размер сумм не укладывается в голове. Ясен пень, они живут в другой реальности и коммуналка для них жалкие копейки....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Зубик не задекларировал 150,5 млн грн, а Войцицкая - 45,5 млн грн. Материалы переданы в НАБУ, - НАПК
 
 
 
 
 
 вверх