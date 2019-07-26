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 Экономика
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Все про:тендер (576) Укрзализныця (1648) Кравцов Евгений (92)

 Выделенные деньги пустят на мыло: После огласки в СМИ "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн за штуку

После огласки тендера "Укрзализныци" в СМИ госпредприятие отменило закупку подарочных стаканов по 2 тысячи гривен за штуку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава правления компании Евгений Кравцов.

"Пить чай из стаканов за 2000 гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная.

Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла", - написал Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для меня лично Укрзализныця - это большая неудача", - Омелян

Выделенные деньги пустят на мыло: После огласки в СМИ Укрзализныця отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн за штуку 01

Как сообщало издание "Zалізниця без корупції", "Укрзализныця" провела очередные тендеры на приобретение сувенирной продукции, а точнее – на покупку подарочных наборов посуды на одну и две персоны по сумасшедшей цене.

Тендер был проведен "Центром сервисного обеспечения", который входит в структуру "Укрзализныци и общая стоимость покупки превышает один миллион гривен. Всего планировалось приобрести 231 набор посуды, предназначенный для одного человека, в который входят:

  • Подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци";
  • Стакан хрустальный на 200 мл;
  • Ложка чайная;
  • Подарочная упаковка синего цвета с логотипом "Укрзализныци";

Также планировалось приобрести 210 наборов на две персоны, в каждый из которых входит двойной набор посуды.

По результатам проведенных торгов, тендер выиграл частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич. Стоимость одного набора (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) составила 2025,97 гривен без НДС. Набор на две персоны стоит 3047,61 гривни без НДС.

Как отмечает издание, ровно год назад, в июле 2018 года, "Укрзализныця" уже проводила подобный тендер и было закуплено 150 наборов для одного человека и 90 наборов на две персоны. Стоимость набора на одну персону была 1890 гривен, а на две – 2869 гривен. Общая сумма тендера составила 500 тысяч гривен.

Кому предназначались такие дорогие подарки от "Укрзализныци", 441 набор стаканов с железнодорожной символикой на 1,3 миллиона гривен, так и осталось неизвестным.

Источник: https://censor.net.ua/n3139761
 
 
 Топ комментарии
 
Где-то тихонько заскулил Омельян..
хиперлуп ему в дупу.
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Подстаканник Гиперлупович Омелян. А вы говорите что "чурбаны" только на Донбассе
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Где-то тихонько заскулил Омельян..
хиперлуп ему в дупу.
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мона і наоборот, но стакани... впєрьод в зад
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а шо, на Омеляна поступил заказ? мочат его боты с утра до вечера
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А шо твой омелян сделал, чтоб это предотвратить? Не парься, отвечу сам - оттопырил карман пошире. И это - только один маааленький такой эпизодик этого ************** управленца. Далі буде.
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а при чем тут Омелян? сегодня только на цензоре была статья, что Укрзалызницю вывели из подчинения Министерства транспорта, и перевели под Минфин. и почему это он мой? шо тогда твой зєлєнский сделал, чтоб это предотвратить??
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Вот это номер ! Минфин будет чинить мосты и тоннели, прокладывать рельсы, проводить локализацию американских локомотивов ?
Какие же талантливые парни работают в Минфине ! Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 1837
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ну я-то тут при чем? )) не Минфин кстати, а Минэкономики, ошибся. Сегодня только статья была https://censor.net.ua/news/3139711/dlya_menya_lichno_ukrzaliznytsya_eto_bolshaya_neudacha_omelyan
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не было такой новости. Просто Омелян сегодня заявил, что он с 2017 года не контролирует Укрзализныцю, что у него якобы "забрали" и передали министерству экономики. Но в документах это не отражено. Думаю, он врет, потому что почуял запах жареного.
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Mинистерство отремонтировало около 7000 км дорог, если чо.
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А шо такое? А раньше то покупали и не только стаканы.........
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ты карамельками не злоупотребляй. как у хозяина диабет будет.
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Диабет не от сладкого, пора бы знать.
Но твоя аналогия мне понятна: ты какашки прекращай жрать, не то погоняло *уйло и тебе достанется.
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Ну знач закупят жидкое мыло по 2000 за литр, привыкать им что ли?
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Голубой ворушка Альхен из Ильфа и Петрова вспомнился.
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А есть гарантия, что мыло не будет "подарочным"?
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А ГБР, НАБУ и САП чем заняты?
И как по мне эти совдеповские подстаканники надо оставить в прошлом.
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а ностальджі-по-сересер чєм удовлєтворять?
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а в какой стране Еропе и мира вы найдете совок стакан граненный+ чай.. нигде не подстаканики надо покупать... а добиваться... чтобы электричка именуемая в Европе "Спринтер" ехала с остановками на каждой станции и платформе со средней скоростью 140 км-час и скажите мне если апрмиер из Одессы в Киев поезд долетал бы за 3 часа ICI зачем там чай и подстаканники и зачем там постели... если сел в кресло 2 класса вагон даже и с комфортом за 3 аса доехал из города в столицу или наоборот??????
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Жалко що вам не прийшлося їхати більше 100 км! І не путайте пасажирів з среднеазіатським верблюдом. А за такі ціни в кутузку винних....
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Уважаемый, вы меня спутали с Узеленскага. Такие вопросы-претензии надо задавать властям.
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Подстаканник Гиперлупович Омелян. А вы говорите что "чурбаны" только на Донбассе
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Инициаторов закупки расстреляют? Или сбросят с поезда?
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Шоколадний би дав якусь медальку і підняв по службі. Побачим чим закінчиться "мильна опера".
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Все закінчиться тільки кіном: "Збрось Омеляна з поєзда".
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прєдварітєльно отрубают рукі і... шо там сєчас обіщают сотворять с казнокрадамі і корупціонєрамі? - ну шото жуткойє, шоп нє повадно
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Кравцов переобувается на лету, из порошенковского ботинколиза в необорцуна с коррупцией. Посмотрим спасет ли его этот маневр.
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а когда это он был порошенковским? В партиях вроде бы не состоял.
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Зелеботы, как и Кравцов, такие тупые, что визжат, даже не сумев прочитать, что стаканы входят в ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР. Я не говорю, что цена - адекватная, но все же. Если такое хотели изготовить, значит есть спрос...
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Билеты в десять раз подорожоют... Всего то делов!
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Подарочные наборы для сотрудников УЗ наверно На халяву у них спрос точно будет.
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вони навіть не доганяють, що це, скоріш за все, і сам Кравцов санкціонував такий тендер. І зупинив його після шуму в ЗМІ.
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Это ты тупица. У кого спрос,какой спрос? Это у тебя словесный понос. Ты что,пытаешься оправдать стоимость стакана в 2000 гривен? Балбс,тут неприкрытое желание на.бать государство. В том числе и тебя придурка. А он еще пытается оправдать,бестолочь.
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Я же говорю: зеботы ТУПЫЕ, не умеющие читать. Я написал "Я не говорю, что цена - адекватная", Но ты, тупарик, даже не справился дочитать текст.
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ПеТЕКАНТРОПЫ ВСЕДА ТАКИЕ - У НИХ ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗЕЛЕБОТЫ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ, ПУТИН НАПАДЭ. ВСЕ, КРОМЕ НИХ И УРОДОВ, КОТОРЫХ ОНИ ЗАЩИЩАЮТ.
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спрос есть когда платят своими личными деньгами а не за откат со счета ЖД
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Лучше бы половину на мыло пустили. Вторую - на веревки
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От таких новостей только укрепляется здоровье. (ну и желание свалить нафиг)
Если бы я был кацапом то заверещал бы: фошизм! муссолиновцы закупают стаканы ценой в полторы пенсии, а нищие старики гибнут в борошнах, дерясь за абрикосы из-под бульдозера.... ой, то есть из-за помидоров с мусорных баков. Даже соды для расплаты в маршрутке негде взять, а снегирь жареный на русском газе стоит в ресторане как оклад сталевара!111)
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странно, а говорят ж/д направление в Украине убыточное, откуда же деньги Зин?
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не путай ж\д и карман реформаторов ж\д
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І так скрізь, наприклад якщо сумма не перевищує 1,5млн. Грн. То тендер не проводиться! Це така практика в міськрадах поклали бруквівки 15кв.м. - 1,5млн., 5кв.м. - 1.5млн. - Слуги народу ****.
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Гройсман же може звільнити цього крадуна Омеляна! Що йому заважає?
Не щастить укрзалізниці після Кірпи.
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тока сегодня была статья о том, что Укрзалызниця не в ведении Омеляна, а в ведении минфина. но у вас же заказ на Омеляна, так что не обращайте внимания, пишите
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это сам Омелян сегодня заявил. Спешит спрыгнуть. Но пусть докажет.
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И после такого зашквара, эта тварь очкастая что-то на Зеленского гонит..Скорей бы его уже под зад ... с поезда на полном ходу.
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OLX: Набор 2 стакана с подстаканниками 200 мл Maestro MR 1662-2
В наличии. Бесплатная доставка. 109 грн.
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Стакан с подстаканником (200мл) Empire EM-9569
В наличии. 30 грн.
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Задача для 5 класса. 1стакан+1 подстаканник+1 ложечка+1коробка=2025,27грн
2стакан+2подстаканиик+ 2 ложечка+1коробка=3047,61грн
Скільки коштує коробка ? Даю підказку, рівняння можна перетворити на х+с= сума,і 2х+с=сума,де "С " це коробка , яке значення у С цифрах ?
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нда….., я так понимаю, сто стаканы и подстаканники заказывали зеленого цвета...….. Т.к. откуда такая цена...….
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Лет 20 назад, Пентагон закупал кофеварки для бомбардировщиков за 10 тыс.долларов. Тоже был скандал.
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человек грешен
надо не пугать а бить розгами
а лучше палкой или битой
по затылку

со всего размаху
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Всё же новая влада - это клинические идиоты.
Передали Укрзализныцю в распоряжение Минфина.
Осталось передать МОЗ в распоряжение Минсельхоза.
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где документы об этом? где приказ? номер приказа? ссылочку можно? или Омелян сказал? Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 9991
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В ЭТОЙ СТРАНЕ НУЖЕН РАССТРЕЛ. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ПО ВСЕМ ТЕЛЕКАНАЛАМ. ИНАЧЕ ТАКОЕ ВОРОВСТВО НЕ ОСТАНОВИТЬ
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в этом году было нереально купить билеты на моря.наверное пришлось продавать вагоны,чтобы отбить цену стаканов.
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Вот вам и Омелян... В таких случаях моя бабушка говорила: "Дурний, дурний, а хитрый..." Виділені гроші пустять на мило: Після розголосу в ЗМІ "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн за штуку - Цензор.НЕТ 5058
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВыделенные деньги пустят на мыло: После огласки в СМИ "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн за штуку
 
 
 
 
 
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