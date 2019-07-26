 Выделенные деньги пустят на мыло: После огласки в СМИ "Укрзализныця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн за штуку

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава правления компании Евгений Кравцов.
"Пить чай из стаканов за 2000 гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная.
Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла", - написал Кравцов.
Как сообщало издание "Zалізниця без корупції", "Укрзализныця" провела очередные тендеры на приобретение сувенирной продукции, а точнее – на покупку подарочных наборов посуды на одну и две персоны по сумасшедшей цене.
Тендер был проведен "Центром сервисного обеспечения", который входит в структуру "Укрзализныци и общая стоимость покупки превышает один миллион гривен. Всего планировалось приобрести 231 набор посуды, предназначенный для одного человека, в который входят:
- Подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныци";
- Стакан хрустальный на 200 мл;
- Ложка чайная;
- Подарочная упаковка синего цвета с логотипом "Укрзализныци";
Также планировалось приобрести 210 наборов на две персоны, в каждый из которых входит двойной набор посуды.
По результатам проведенных торгов, тендер выиграл частный предприниматель Демиденко Александр Николаевич. Стоимость одного набора (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) составила 2025,97 гривен без НДС. Набор на две персоны стоит 3047,61 гривни без НДС.
Как отмечает издание, ровно год назад, в июле 2018 года, "Укрзализныця" уже проводила подобный тендер и было закуплено 150 наборов для одного человека и 90 наборов на две персоны. Стоимость набора на одну персону была 1890 гривен, а на две – 2869 гривен. Общая сумма тендера составила 500 тысяч гривен.
Кому предназначались такие дорогие подарки от "Укрзализныци", 441 набор стаканов с железнодорожной символикой на 1,3 миллиона гривен, так и осталось неизвестным.
хиперлуп ему в дупу.
впєрьодв зад
Какие же талантливые парни работают в Минфине !
Но твоя аналогия мне понятна: ты какашки прекращай жрать, не то погоняло *уйло и тебе достанется.
И как по мне эти совдеповские подстаканники надо оставить в прошлом.
Если бы я был кацапом то заверещал бы: фошизм! муссолиновцы закупают стаканы ценой в полторы пенсии, а нищие старики гибнут в борошнах, дерясь за абрикосы из-под бульдозера.... ой, то есть из-за помидоров с мусорных баков. Даже соды для расплаты в маршрутке негде взять, а снегирь жареный на русском газе стоит в ресторане как оклад сталевара!111)
Не щастить укрзалізниці після Кірпи.
В наличии. Бесплатная доставка. 109 грн.
В наличии. 30 грн.
2стакан+2подстаканиик+ 2 ложечка+1коробка=3047,61грн
Скільки коштує коробка ? Даю підказку, рівняння можна перетворити на х+с= сума,і 2х+с=сума,де "С " це коробка , яке значення у С цифрах ?
надо не пугать а бить розгами
а лучше палкой или битой
по затылку
со всего размаху
Передали Укрзализныцю в распоряжение Минфина.
Осталось передать МОЗ в распоряжение Минсельхоза.