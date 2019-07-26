 "Навеки первый": Краматорский ФК "Авангард" навсегда закрепил первый номер за убитым наемниками РФ вратарем Степаном Чубенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA-Футбол".
Так клуб увековечил память о парне, который в 2014 году был убит пророссийскими боевиками за ленточку украинского флага на рюкзаке. На тот момент Степану было 16 лет.
Также начиная с июля 2019 году в Краматорске под эгидой УАФ будет проводиться ежегодный школьный турнир памяти Степана Чубенко.
На официальном сайте "Авангарда" в разделе "клуб" появился раздел "Степан Чубенко. Навеки первый".
Напомним, летом 2014 года наемники РФ из банжды Погодина ссадили Степана Чубенко с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола. 30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.
10 ноября суд Торецка заочно приговорил убийц украинского школьника Чубенко к пожизненному заключению.
Если Громада примет решение назвать именем Степана Чубенко школу где он учился
или улицу на которой парень жил.. будет ещё КРУЧЕ!
Они считали что Степа участвовал в событиях в Одессе 2 мая и виновен в гибели людей.
До речи официального решения суда так и нет.
Это не просто убийство,а преследование группы лиц - международное преступление.
Преследование группы лиц за украинское гражданство и ношение государственных символов.
Что же тут не понятного может быть)))
Ще раз. Ви звинуватили Україну в тому, що вона не бажає виконувати свої міжнародні обов'язки.
Які, конкретно ?
Мова про вбивство найманцями РОССІІ : Сухомліновим, Москалєвим і Погодіним, 16-річного хлопчини українця?
Хватит ходить по кругу и твердить: Па,дэ морэ.
Поучиться нужно.
Причем ни один иранский герой не был задержан(грамотно валили убийц, значит).
Эти твари, оставшиеся, не знали куда бежать уже. Да и теперь перманентно обосранные ходят, те, кто остался. Так бы и нам надо. Братья-трамписты должны бы помочь с оружием для спецов. Выгодно - заодно испытание на парашниках проведут.
"мужики" парашные убили парня за ленточку - это же хуже чем нквд(местами). как и Рыбака и многих других патриотов. и у нас после этого - куча быдла за уБойко и ****, то есть гражданина Рабиновича
Прости нас, дитинко. А ті, хто знову кличе вбивць, хто визволяє Єфремова, хто дає державну охорону Портнову, хай будуть прокляті та сьомого коліна.
Шана батькам, що виховали такого сина! Але для них це тепер навіть не втіха...
Соромно, дуже соромно, але маємо надію на те, що, поки українська земля народжує таких ВОЇНІВ, прийде час коли згинуть наші воріженьки.