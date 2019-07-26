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Все про:Краматорск (1852) память (912) футбол (3100) Чубенко (18)

 "Навеки первый": Краматорский ФК "Авангард" навсегда закрепил первый номер за убитым наемниками РФ вратарем Степаном Чубенко

Краматорский "Авангард" вывел из обращения в команде №1 – номер, который ранее принадлежал вратарю Степану Чубенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA-Футбол".

Так клуб увековечил память о парне, который в 2014 году был убит пророссийскими боевиками за ленточку украинского флага на рюкзаке. На тот момент Степану было 16 лет.

Также начиная с июля 2019 году в Краматорске под эгидой УАФ будет проводиться ежегодный школьный турнир памяти Степана Чубенко.

На официальном сайте "Авангарда" в разделе "клуб" появился раздел "Степан Чубенко. Навеки первый".

Напомним, летом 2014 года наемники РФ из банжды Погодина ссадили Степана Чубенко с поезда за ленточку цвета украинского флага и подвергли пыткам. По приказу Погодина, его подчиненные Михаил Сухомлинов и Юрий Москалев вывезли мальчика в село под Донецком, и там Погодин приказал убить юношу - стреляли в Степана сам Погодин и Сухомлинов. После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым, где и был задержан по запросу Интерпола. 30 июля стало известно, что оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе.

10 ноября суд Торецка заочно приговорил убийц украинского школьника Чубенко к пожизненному заключению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 27 июля в Краматорске пройдет панихида по убитому в 2014 году наемниками РФ украинскому школьнику Степану Чубенко

Навеки первый: Краматорский ФК Авангард навсегда закрепил первый номер за убитым наемниками РФ вратарем Степаном Чубенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139759
 
   
 Топ комментарии
 
Тільки нелюди могли підняти руку на такого світлого, щирого хлопця.
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вы почитайте его историю, вернее историю гибели этого парня и вам будет абсолютно насрать на то, что там считали или не считали эти ублюдки...
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Круто!
Если Громада примет решение назвать именем Степана Чубенко школу где он учился
или улицу на которой парень жил.. будет ещё КРУЧЕ!
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Тільки нелюди могли підняти руку на такого світлого, щирого хлопця.
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Возможно что часть из них ( убийц) жертвы пропаганды.
Они считали что Степа участвовал в событиях в Одессе 2 мая и виновен в гибели людей.
До речи официального решения суда так и нет.
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Нужно признать какое влияние на людей оказывают СМИ.
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вы почитайте его историю, вернее историю гибели этого парня и вам будет абсолютно насрать на то, что там считали или не считали эти ублюдки...
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Кроме того по причине не желания выполнения Украиной своих международных обязательств и не приведения внутреннего законодательства в соответствие международному это дело имеет неправильную квалификацию.
Это не просто убийство,а преследование группы лиц - международное преступление.
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У чому, у даному конкретному випадку, українське право, критично не співпадає з міжнародним?
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Это не единичное убийство,а системное.
Преследование группы лиц за украинское гражданство и ношение государственных символов.
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Все эти дела должны быть объединены в одно и расследоваться в Украине как преступления против человечности.
Что же тут не понятного может быть)))
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Вам не зрозуміле питання?
Ще раз. Ви звинуватили Україну в тому, що вона не бажає виконувати свої міжнародні обов'язки.
Які, конкретно ?
Мова про вбивство найманцями РОССІІ : Сухомліновим, Москалєвим і Погодіним, 16-річного хлопчини українця?
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Уже на все вопросы Вам был дан ответ.
Хватит ходить по кругу и твердить: Па,дэ морэ.
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Вчера читал что Иран укокошил 182 иракских летуна, за агрессивую войну 1980-88-х.
Поучиться нужно.
Причем ни один иранский герой не был задержан(грамотно валили убийц, значит).
Эти твари, оставшиеся, не знали куда бежать уже. Да и теперь перманентно обосранные ходят, те, кто остался. Так бы и нам надо. Братья-трамписты должны бы помочь с оружием для спецов. Выгодно - заодно испытание на парашниках проведут.
"мужики" парашные убили парня за ленточку - это же хуже чем нквд(местами). как и Рыбака и многих других патриотов. и у нас после этого - куча быдла за уБойко и ****, то есть гражданина Рабиновича "Навіки перший": Краматорський ФК "Авангард" назавжди закріпив перший номер за вбитим найманцями РФ воротарем Степаном Чубенком - Цензор.НЕТ 9672
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Вы не в тренде. Там "повстанцы", с ними "нужно договариваться", "искать компромисс", "они же наши люди"
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Москальня жорстоко вбила дитину за українську позицію.
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Цікаво, що власник клубу, нардеп Єфімов - ахметовець... опоблок...
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Аніжетоженашилюді
Прости нас, дитинко. А ті, хто знову кличе вбивць, хто визволяє Єфремова, хто дає державну охорону Портнову, хай будуть прокляті та сьомого коліна.
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Юний хлопчина з серцем гарячим! Як же ж наш народ виявився не достойним твого героїзму.
Шана батькам, що виховали такого сина! Але для них це тепер навіть не втіха...
Соромно, дуже соромно, але маємо надію на те, що, поки українська земля народжує таких ВОЇНІВ, прийде час коли згинуть наші воріженьки.
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Дивно, давно не помічав у себе сентиментальності, а тут прочитав і проняло... аж сльоза скотилась, не можна пробачати ординцям. Вічна пам'ять тобі дитинко.
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И каким образом мы будем жить с этими дамбасятскими отбросами в одном государстве? Бок-о-бок, зная, что каждая дамбасятина вроде погодиносухомлинова из себя представляет.
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Можна, але дуже просто: з законом про колаборацію. В того, хто помічений в колаборації - забираються права: пасивне та активне виборче право: право на українську пенсію та інші соцвиплати; можна навіть забрати право на безкоштовно (чи пільгове) приватизоване колись державне майно (з квартирами в т.ч.) - і не тільки ним, а й отримане в спадок.
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Була б на то моя воля то поставив би паркан як у Ізраелі збудував справжний кордон , повідрубав усі електро,газо,водо комунікаціі в сторону того Лугандона і нехай собі живуть там ети таваришчи довго та счастливо . Ці тварюки все рівно ніколи не стануть украінцями . Звичайно то не так просто віддати свою теріторію ,але вона забруднена і норм людям там не вижити ....
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Пусть земля ему будет пухом. Светлая память парню патриоту.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Навеки первый": Краматорский ФК "Авангард" навсегда закрепил первый номер за убитым наемниками РФ вратарем Степаном Чубенко
 
 
 
 
 
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