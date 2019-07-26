 "Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить

Информация обнародована на странице партии "Слуга народа" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"За время парламентских выборов мы столкнулись не просто с рядом проблем, а с огромной кучей различных инцидентов в различных округах. Вы должны знать, что происходит и какие причины задержки результатов:
Город Кривой Рог, 37 округ. Заведены 2 уголовных дела по фальсификации, поэтому завтра суд должен принять решение о признании действий ОИК незаконным. Мы хотим пересчета голосов, ведь разница между кандидатами колоссальная - аж 800 голосов;
Житомирская область, 64 округ. Формально ЦИК установила проигрыш нашего кандидата с эфемерной разницей в 550 голосов. Из-за фальсификаций на округе мы подали в суд, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов;
Закарпатская область, 69 округ. Зафиксировано много нарушений. К сожалению, ОИК не хочет принимать согласие с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках;
Луганская область, 106 округ. Мы подали в суд о неправомерности решения ОИК относительно пересчета голосов и выиграли его. После решения суда часть членов комиссии исчезли и подтвердить пересчет трудно;
Львовская область, 119 округ. По всем нашим жалобам ОИК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили. Мы настаиваем на пересчете, потому что за нашими собственными подсчетам выиграем 300 голосов;
Черкасская область, 198 округ. Идет суд по поводу пересчета голосов", - заявили в партии.
Мало вам 250 дуполизів клоуна, хочете ще більше
Це буде найдурніший парламент в історії - від "Слуги урода" понад 100 кандидатів без вищої освіти. Ну то ясно, треба більше тупих горлопанів, що "Зєлєнскій фсьо дєлаєт правільна"
а вона зараз і відбувається...
хіба не помітно?
Он даёт вам шанс прочувствовать на ваших же бесполезных шкурах: что такое нарушение макроэкономического равновесия. По секрету: это куда страшнее любого майдана.
Ни на кого не смогут свалить ни один свой косяк.