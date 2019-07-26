 "Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить

Информация обнародована на странице партии "Слуга народа" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За время парламентских выборов мы столкнулись не просто с рядом проблем, а с огромной кучей различных инцидентов в различных округах. Вы должны знать, что происходит и какие причины задержки результатов:

Город Кривой Рог, 37 округ. Заведены 2 уголовных дела по фальсификации, поэтому завтра суд должен принять решение о признании действий ОИК незаконным. Мы хотим пересчета голосов, ведь разница между кандидатами колоссальная - аж 800 голосов;

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Житомирская область, 64 округ. Формально ЦИК установила проигрыш нашего кандидата с эфемерной разницей в 550 голосов. Из-за фальсификаций на округе мы подали в суд, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов;

Закарпатская область, 69 округ. Зафиксировано много нарушений. К сожалению, ОИК не хочет принимать согласие с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках;

Луганская область, 106 округ. Мы подали в суд о неправомерности решения ОИК относительно пересчета голосов и выиграли его. После решения суда часть членов комиссии исчезли и подтвердить пересчет трудно;

Львовская область, 119 округ. По всем нашим жалобам ОИК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили. Мы настаиваем на пересчете, потому что за нашими собственными подсчетам выиграем 300 голосов;

Черкасская область, 198 округ. Идет суд по поводу пересчета голосов", - заявили в партии.