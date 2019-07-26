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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить

В партии "Слуга народа" сообщили, что на которых округах представители политсилы будут требовать пересчета голосов.

Информация обнародована на странице партии "Слуга народа" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"За время парламентских выборов мы столкнулись не просто с рядом проблем, а с огромной кучей различных инцидентов в различных округах. Вы должны знать, что происходит и какие причины задержки результатов:

Город Кривой Рог, 37 округ. Заведены 2 уголовных дела по фальсификации, поэтому завтра суд должен принять решение о признании действий ОИК незаконным. Мы хотим пересчета голосов, ведь разница между кандидатами колоссальная - аж 800 голосов;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На округе в Счастье, где проиграл брат Медведчука, пересчитывают голоса. Полиция усилила меры безопасности, - МВД. ФОТОрепортаж

Слуга народа настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить 01

Житомирская область, 64 округ. Формально ЦИК установила проигрыш нашего кандидата с эфемерной разницей в 550 голосов. Из-за фальсификаций на округе мы подали в суд, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов;

Слуга народа настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить 02

Закарпатская область, 69 округ. Зафиксировано много нарушений. К сожалению, ОИК не хочет принимать согласие с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках;

Слуга народа настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить 03

Луганская область, 106 округ. Мы подали в суд о неправомерности решения ОИК относительно пересчета голосов и выиграли его. После решения суда часть членов комиссии исчезли и подтвердить пересчет трудно;

Слуга народа настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить 04

Львовская область, 119 округ. По всем нашим жалобам ОИК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили. Мы настаиваем на пересчете, потому что за нашими собственными подсчетам выиграем 300 голосов;

Слуга народа настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить 05

Черкасская область, 198 округ. Идет суд по поводу пересчета голосов", - заявили в партии.

Слуга народа настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить 06

Источник: https://censor.net.ua/n3139757
 
   
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Аппетит приходит во время еды, мало им, не нажрутся никак. Голобородька тоже так борзел в сериале или он там был хорошим слугой народа?
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Посылайте на хрен этих зебилов. Отстаивайте свои позиции.
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#119 в Львовской обл. однозначно надо пересчитывать! Каких-то 140 голосов и минус один ПЕС из парламента.)))
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А нічого, що цей, як ти кажеш, "ПЕС" - ветеран АТО і сотник Майдану? Тобі мізки зовсім болотною зеленкою проросли?
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Зелені виродки ніяк не нажруться "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 9059 "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 7220
Мало вам 250 дуполизів клоуна, хочете ще більше "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 9059
Це буде найдурніший парламент в історії - від "Слуги урода" понад 100 кандидатів без вищої освіти. Ну то ясно, треба більше тупих горлопанів, що "Зєлєнскій фсьо дєлаєт правільна"
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вопрос не в "больше" , суть совсем в другом, фальсификации должны жестко пресекаться !!! это называется ЗАКОН и ДЕМОКРАТИЯ
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Фальсификаторы должны сидеть. Всерьез и надолго. Це державна зрада
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все одно будуть працювати від сили нехай 20..ну нехай 50--ну вже 100 депутатів--а інші?кнопкодави.будуть на гаджетах дивитись порно в сесійній залі і анекдоти розказувати--що зміниться? ...щоб руку піднімати то треба сильного розуму?..мавп посадіть за банан --вони ж з такою самою освітою будуть руку піднімати "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 6 округах - Цензор.НЕТ 7507
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це якщо не буде парламентської реформи...
а вона зараз і відбувається...
хіба не помітно?
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Люди причастные даже к попыткам фальсификаций должны сесть на макс сроки !!! это должно быть максимально освещено в прессе !!! Украине нужно лечиться от зла фальсификаций !!!!
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На харьковщине 2 округа проверить надо. 174 и 176.народ необычно голосовал.Наверняка есть лукавости.
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Цікаво як ПЕСики з ЖОППОБЛОКОМ будуть рєшать, хто з них головна аппазіція "Слуга народу" наполягає на перерахунку голосів у 5 округах, а в одному - вимагає його скасувати - Цензор.НЕТ 6464
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Пёсики будут тяфкать. Бегать из-за угла выть. Ну как пёсики делают. Тяф тяяф
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буде смичка...як завжди продуктивна та обоюдо-корисна
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Вспомнилось, как Петя в Кривом Рогу Вилкула двигал и запрещал пересчет, как Новинскому гражданство хлопотал, как труп Медведчука реанимировал. У порохососов плохая память.
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У народа хорошая память. А порохососам даже гречка и денежные сетки не помогли
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Ждём покращення, и окончания зубожиння.
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Не, он вас не простит. Даже думать забудьте.
Он даёт вам шанс прочувствовать на ваших же бесполезных шкурах: что такое нарушение макроэкономического равновесия. По секрету: это куда страшнее любого майдана.
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То что "Квартал-95" теперь формирует монопартийное правительство - это замечательно.
Ни на кого не смогут свалить ни один свой косяк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить
 
 
 
 
 
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