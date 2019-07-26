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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Экономика, Общество
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Все про:Кабмин (11054) кредит (2115)

 Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов привлечь два кредита у компании Cargill Financial Services International на 100 млн евро (на два года под 5,15% годовых) и на 150 млн евро (на пять лет под 6,25% годовых).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее поручение опубликовали в правительственной газете "Урядовый курьер".

Отмечается, что по двухлетнему кредиту процентная ставка составит 5,15%, а по пятилетнему - 6,25% годовых.

Привлечение пройдет в рамках выполнения плана по внешним заимствованиям на 2019, прописанного в государственном бюджете.

Заемщиком в обоих случаях будет компания Cargill Financial Services International - финансовый отдел американской продовольственной компании, штаб-квартира которой находится в Миннесоте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139755
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ под Зе-клоуна денег не дает больше...?
Не уважают падлы выбор простого нарида... Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill - Цензор.НЕТ 7198
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Грося всё никак не остановится ,видимо он не в курсе, что нары для него уже готовы ... Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill - Цензор.НЕТ 1680
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Удивительное - рядом: новая народная влада, плоть от плоти своего населения (скоморохи, певцы, безработные и т.д.) никак не может расстаться с антинародной кликой Гройсмана-Порошенко.
Шош такое ? Гройсман ведь давно и.о. премьера.
Где новые люди и лица ?

Или вы, козлы квартальные - обычное зборище гопников и 3,14здоболов ?
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Грося всё никак не остановится ,видимо он не в курсе, что нары для него уже готовы ... Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill - Цензор.НЕТ 1680
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МВФ под Зе-клоуна денег не дает больше...?
Не уважают падлы выбор простого нарида... Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill - Цензор.НЕТ 7198
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Ты голосовал за агента КГБ Бойко . А теперь корчишь тут из себя великого путриота ? аха Україна залучить 250 млн євро кредиту в міжнародної компанії Cargill - Цензор.НЕТ 1743
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Куприк - вот откуда ты взял что я голосовал за бойко (с маленькой буквы)..?

Вот в этом отличие зебилов от нормальных людей...
Гонят пургу с своих тупых голов и лайкают друг друга...
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Ты сам говорил . Тебя нихто за язык не тянул . Разве нет
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Куприк - разве нет....

И во первых здесь пишут, а не говорят...., а во вторых давай доказ в студию...
За бойко и другое отребье голосовали те, кто во втором туре голосовал за Соплю....
В инете много данных об этом... - гугли...
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А на Петровке, как я слышал, каргилл обнесли чуть ли не подчистую
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А ШО вы хотели? Пока дают бери. Ну, ЖИВЕМ МЫ ТАК.
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Вон украинки, понемногу выходют замуж за поляков, мы тоже куда нибудь разбежимся, без баб то не будем здесь жить, а платить долги некому будет, да и нечем, ну и шо?
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папередники вАвсю працюют..
ваЩе себя не берегут.. ((
и всё ради народа!!... реформаторы #уевы
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Куда, что - ни слова...…

Понятно, конечно Зепилеж начался!!!
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Я бывал в офисе Каргила в Женеве. Здание называется Винтертур, на южном берегу Женевского озера.
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Оооо! Ща запоребриковые набигать начнут.
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Удивительное - рядом: новая народная влада, плоть от плоти своего населения (скоморохи, певцы, безработные и т.д.) никак не может расстаться с антинародной кликой Гройсмана-Порошенко.
Шош такое ? Гройсман ведь давно и.о. премьера.
Где новые люди и лица ?

Или вы, козлы квартальные - обычное зборище гопников и 3,14здоболов ?
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Штепсель собі в жопу засунь для кращого з'єднання.
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"обі в жопу засунь"

ПРИВЕД, ЛАХТА.
Ваш лексикон не изменить, как тавро уголовное он на вас
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На исполнение бюджета 2019 не хватает, вот так и живем в кредит
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Украина просит денег, как продажная девка? А Зеля - сутенёр? Так? Зелебобики?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill
 
 
 
 
 
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