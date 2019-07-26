 Украина привлечет 250 млн евро кредита у международной компании Cargill

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее поручение опубликовали в правительственной газете "Урядовый курьер".
Отмечается, что по двухлетнему кредиту процентная ставка составит 5,15%, а по пятилетнему - 6,25% годовых.
Привлечение пройдет в рамках выполнения плана по внешним заимствованиям на 2019, прописанного в государственном бюджете.
Заемщиком в обоих случаях будет компания Cargill Financial Services International - финансовый отдел американской продовольственной компании, штаб-квартира которой находится в Миннесоте.
Не уважают падлы выбор простого нарида...
Вот в этом отличие зебилов от нормальных людей...
Гонят пургу с своих тупых голов и лайкают друг друга...
И во первых здесь пишут, а не говорят...., а во вторых давай доказ в студию...
За бойко и другое отребье голосовали те, кто во втором туре голосовал за Соплю....
В инете много данных об этом... - гугли...
ваЩе себя не берегут.. ((
и всё ради народа!!... реформаторы #уевы
Понятно, конечно Зепилеж начался!!!
Шош такое ? Гройсман ведь давно и.о. премьера.
Где новые люди и лица ?
Или вы, козлы квартальные - обычное зборище гопников и 3,14здоболов ?
ПРИВЕД, ЛАХТА.
Ваш лексикон не изменить, как тавро уголовное он на вас