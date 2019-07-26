 Проблемы САП связаны лично с Холодницким, - посол Мингарелли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Европейской правде".
"Что касается САП - здесь вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет ", - сказал посол.
"Мы надеемся, что сложности, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ. А оно необходимо", - подчеркнул он.
Посол также отметил, что в ЕС рассчитывают на то, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.
"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.
И отдых на сотни тысяч гривен за чужой счет по европейским нормам это нормально?
Мутная история со сливом компромата против одного из кандидатов в президенты США тоже норм?
Зашквар . Этот евроурод имеет наглость рассуждать о том , хто должен занимать те или иные посты в чужой стране . А нема случайно у этого ********** желания поговорить о том , хто в США должен занимать посты ? А - аааа