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 Политика Украины
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Все про:Евросоюз (12544) Холодницкий (630) САП (1115) Мингарелли (204)

 Проблемы САП связаны лично с Холодницким, - посол Мингарелли

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

"Что касается САП - здесь вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет ", - сказал посол.

"Мы надеемся, что сложности, с которыми Специализированная антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ. А оно необходимо", - подчеркнул он.

Посол также отметил, что в ЕС рассчитывают на то, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как следовало ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139748
 
 
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вже прямим текстом кажуть - Холодницького нах...
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Тю. А шо такое, это же назначенец святого петра?
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Должность заместителя генпрокурора и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому досталась в ноябре прошлого (2015) года . На этот пост по результатам конкурса его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. САП - новое самостоятельное структурное подразделение ГПУ. В функции спецпрокуратуры входит надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования детективами НАБУ, а также поддержание государственного обвинения в уголовных производствах, которые ведёт НАБУ. Самого Холодницкого нельзя назвать человеком не из системы. В органах прокуратуры он трудится с момента окончания университета.
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Проблеммы САП были созданы именно созданием этого никчемного ,паразитического органа.
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К Сытнику вопросов нет?
И отдых на сотни тысяч гривен за чужой счет по европейским нормам это нормально?
Мутная история со сливом компромата против одного из кандидатов в президенты США тоже норм?
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за Ситником стоїть Держдеп США в порівнянні з розовощеким генералом закрившим справу рюкзакова Ситник святий.
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" Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен к хорошему сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет ", - сказал посол. "

Зашквар . Этот евроурод имеет наглость рассуждать о том , хто должен занимать те или иные посты в чужой стране . А нема случайно у этого ********** желания поговорить о том , хто в США должен занимать посты ? А - аааа Проблеми САП пов'язані особисто з Холодницьким, - посол Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3139
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Честно говоря, эта жирная, хитрая, красная рожа Холодницкого уже прилично подзае@ала!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроблемы САП связаны лично с Холодницким, - посол Мингарелли
 
 
 
 
 
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