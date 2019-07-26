 Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Омелян заявил в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Громадском".
"Я рад, что это "гиперлуп", на самом деле. Потому что для меня гораздо приятнее войти в мини- или квазиисторию с "гиперлупом", чем войти барыгой или клоуном. Я считаю, что первый вариант лучше", — сказал он.
Министр добавил, что во время пресс-конференции, на которой он рассказал о планах запустить "гиперлуп", были озвучены четкие этапы внедрения этого проекта.
"Считаю, что мы собрали неплохой пул как украинских, так и иностранных компаний. Иностранные, действительно разрабатывают этот проект. Это Hyperloop Transportation Technologies. Сейчас уже полностью подготовлено проектное предложение, у нас есть научная оценка с украинской стороны и подались на финансирование со стороны Еврокомиссии. Сейчас ждем ответа. То есть, эту этапность мы сохранили", — рассказал Омелян.
Он отметил, что никогда не рассчитывал, что это будет государственный проект, потому что он должен быть коммерческим.
"Если нам удастся получить первые деньги, чтобы запустить его, я думаю, что мы сможем по меньшей мере в пуле с другими компаниями иностранными принимать в нем участие. Для меня это сверхважная идея, потому что это не просто какая-то фантазия, для меня это важно, чтобы украинцы поверили в самих себя", - резюмировал глава Мининфраструктуры.
Ранее Омелян пообещал запустить тестовый участок "гиперлуп" в 2019 году.
Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который предложил американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Система Hyperloop действует на основе магнитов и турбин, которые запускают капсулы на воздушной подушке. Благодаря этому поезда движутся по вакуумным трубам с огромной скоростью.
Напомним, 15 июня Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.
Мне понравилось про клоуна - тонко и метко!
Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
Два метра гиперлупа запустит?
И будет как с парой км. бетонной дороги - выдаст как прорыв.
Ясно шо "гиперлуп" будет. Правда не тут, а там, правда не длинный, а толстый, правда не тушкой а чучелом.
Он реально дятел? Передовую технологию и миллиардные инвестиции кто-то потащит сюда ибо "приходи инвестор - уходи голодным". А тут завтра - оп, Зелю выбросили и поставили поБойка и Илон Маск идет на улицу с "кравчучкой"
вже багато пройшли?
Била огромная... сноровка
Сємізарядная вінтовка
І трі єнотових тулупа