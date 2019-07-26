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 Политика Украины
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Все про:поезд (731) Омелян (651) Hyperloop (13)

 Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не видит проблемы в том, что он "войдет в историю" благодаря истории с "гиперлупом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Омелян заявил в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Громадском".

"Я рад, что это "гиперлуп", на самом деле. Потому что для меня гораздо приятнее войти в мини- или квазиисторию с "гиперлупом", чем войти барыгой или клоуном. Я считаю, что первый вариант лучше", — сказал он.

Министр добавил, что во время пресс-конференции, на которой он рассказал о планах запустить "гиперлуп", были озвучены четкие этапы внедрения этого проекта.

"Считаю, что мы собрали неплохой пул как украинских, так и иностранных компаний. Иностранные, действительно разрабатывают этот проект. Это Hyperloop Transportation Technologies. Сейчас уже полностью подготовлено проектное предложение, у нас есть научная оценка с украинской стороны и подались на финансирование со стороны Еврокомиссии. Сейчас ждем ответа. То есть, эту этапность мы сохранили", — рассказал Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАНУ подтвердила перспективность внедрения технологии Hyperloop в Украине, - Мининфраструктуры

Он отметил, что никогда не рассчитывал, что это будет государственный проект, потому что он должен быть коммерческим.

"Если нам удастся получить первые деньги, чтобы запустить его, я думаю, что мы сможем по меньшей мере в пуле с другими компаниями иностранными принимать в нем участие. Для меня это сверхважная идея, потому что это не просто какая-то фантазия, для меня это важно, чтобы украинцы поверили в самих себя", - резюмировал глава Мининфраструктуры.

Ранее Омелян пообещал запустить тестовый участок "гиперлуп" в 2019 году.

Hyperloop — это проект вакуумного поезда, который предложил американский изобретатель и основатель компании SpaceX Илон Маск. Система Hyperloop действует на основе магнитов и турбин, которые запускают капсулы на воздушной подушке. Благодаря этому поезда движутся по вакуумным трубам с огромной скоростью.

Напомним, 15 июня Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop.

Источник: https://censor.net.ua/n3139746
 
 
 Топ комментарии
 
Вором и жуликом с тремя рождёнными в Штатах детьми ты вошёл в историю ,вернее не вошёл а вляпался ,так шо Залупа ты а ни Геперлупа ... Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 4872
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Ти завжди будеш асоціюватися з брудними вагонами, ямами на дорогах, квитках по 200 баксів замість 40, портами вкраденими у держави.
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А про барыгу не понравилось, или ваш куратор за такое выписывает люлей как главный шеф - Полтаве?
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Ишта как загогулисто заковырнул клоун барыжный👺
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Вором и жуликом с тремя рождёнными в Штатах детьми ты вошёл в историю ,вернее не вошёл а вляпался ,так шо ****** ты а ни Геперлупа ... Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 4872
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А можна крім зелених шмарклів якесь обгрунтування про злодія.
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можна,щоб українці поважали себе потрібно було створити людські та комфортні умови проїзду у поїздах порівняйте білоруські та українські.
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Мені навіть дуже комфортно в купейних чи СВ, а хто хоче їхати запівдарма в загальних, то сорян.
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а шо хлоп) отримав поганяло - гіперХХХлуп))) Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 7265
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Ти завжди будеш асоціюватися з брудними вагонами, ямами на дорогах, квитках по 200 баксів замість 40, портами вкраденими у держави.
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Хорошо сказал.

Мне понравилось про клоуна - тонко и метко!
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А про барыгу не понравилось, или ваш куратор за такое выписывает люлей как главный шеф - Полтаве?
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Дорог нет, УЗ развалил, морские порты с его подачи используют как собственные, в аэропортах постоянно скандалы, ещё и брехло
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Подбарыжный клоун-гиперлуп. Так точнее.
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Порохобот лахтинського розливу.

Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
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забудем о тебе завтра же.О какой истории ты? Может НУБУ и САП с ГБР не забудут. А мы так завтра же о тебе и не вспомним. С**бешся в штаты и все на этом.
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Так история с гиперлупом и делает тебя клоуном, клоун.
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Ранее Омелян пообещал запустить тестовый участок "гиперлуп" в 2019 году. Источник: https://censor.net.ua/n3139746\\\\\\\\\\

Два метра гиперлупа запустит?
И будет как с парой км. бетонной дороги - выдаст как прорыв.
Ясно шо "гиперлуп" будет. Правда не тут, а там, правда не длинный, а толстый, правда не тушкой а чучелом.
Он реально дятел? Передовую технологию и миллиардные инвестиции кто-то потащит сюда ибо "приходи инвестор - уходи голодным". А тут завтра - оп, Зелю выбросили и поставили поБойка и Илон Маск идет на улицу с "кравчучкой" Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 5822
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краще б твіт татко користувався резиновим виробом на свою гіперза....упу, і не булоб такогог полудурка гіперлупного, і всім булоб краще
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А когда он рассказывает жене о гиперлупе, она ему говорит, что лучше вынеси мусор.
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свинолсобаки дружным лаем пытаются отпугнуть омеляна...бо боятся...а вдруг до границы с расейкой проведут тот гиперлуп...да их всех по очереди и отправят восвояси Для меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян - Цензор.НЕТ 6165
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ти разом з ним копаєш?...
вже багато пройшли?
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об этом низзя говорить...а то кацапня добровольно воспользуется программой "чемодан-вокзал-расея" и гиперлуп окажется убыточным...
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Что там прокукарекал с выгребной ямы этот соевый гиперлупер?
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"Войти в историю" и "попасть в историю" - две большие разницы.
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У Омєляна Гіпєрлупа
Била огромная... сноровка
Сємізарядная вінтовка
І трі єнотових тулупа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля меня гораздо приятнее войти в историю с "гиперлупом", чем барыгой или клоуном, - Омелян
 
 
 
 
 
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