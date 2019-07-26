 Украина и ЕС могут подписать "открытое небо" до конца года, - посол Мингарелли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза - этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - отметил посол.

После подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ реально вступит в силу в следующем году.

Как известно, новый премьер-министр Британии Борис Джонсон выступает за то, чтобы изменить соглашение с ЕС о выходе из интеграционного объединения, а если этого не получится - предлагает выходить из ЕС без соглашения уже 31 октября.

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