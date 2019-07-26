EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  425  2
Все про:посол (1304) Евросоюз (12544) Мингарелли (204)

 Украина и ЕС могут подписать "открытое небо" до конца года, - посол Мингарелли

Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца года, как только состоится Brexit.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", - сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза - этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", - отметил посол.

После подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ реально вступит в силу в следующем году.

Как известно, новый премьер-министр Британии Борис Джонсон выступает за то, чтобы изменить соглашение с ЕС о выходе из интеграционного объединения, а если этого не получится - предлагает выходить из ЕС без соглашения уже 31 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли

Источник: https://censor.net.ua/n3139743
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нарколыга алеша сахаров, убивший 31 января женщину на пр победы вышел под залог в 0,5 млн. Слава реформированым судам.
 показать весь комментарий
 
какое отношение имеет спор бритов с любителями корриды к Украине???это ж надо и в ЕС есть долбодятлы ,или купленные рашистом,за фанфурик боярышни мингарели,,,,
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и ЕС могут подписать "открытое небо" до конца года, - посол Мингарелли
 
 
 
 
 
 вверх