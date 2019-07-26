 ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт ЦИК.
"Слуга народа" получила 43,16% 6 307 097 голосов) - 124 мандата;
"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05% (1 908 087 голоса) - 37 мандатов;
"Батькивщина" - 8,18% (1 196 258 голосов) - 24 мандата;
"Европейская Солидарность" - 8,1% (1 184 475 голос) - 23 мандата;
"Голос" - 5,82% (851 669 голосов) - 17 мандатов.
UA Петрович123456
Слово "порохобот" стало синонимом слову "бандера", "свидомый", "укроп" и т.д., короче слову "патриот".
27.06.2019 10:00
Це вже плюс.
Навіть в слузі народу достатньо на пнрший погляд притомних осіб
Тож будемо поки сподіватись на краще
Вже змирились?
мне просто любопытно: вот кривляканье соевых песикив последние пол года - это их полная оторванность от реалий или все же все все понимали. но надо же было исполнять свою работу?
Західноєвропейські компрадори - 70%
Національні сили - 6 %
Ляшко - 4 %
- Папа, а кто такие порохоботы?
- Это меньшинство.
- Как гомосексуалисты?
- Нет, гомосексуалистов 2% в мире, а нас 2% в Украине. Нас меньше.
- Фигасе! Ну ты и извращенец!
какой смелый ты однако..)))
а что касается твоей деточки - за язык тебя никто не тянул..))
-- Сегодня аж два депутата и одна миленькая депутатка!
,,ЫЛИТА" НЕСМОГЛА СВОЕМУ ХОЗЯИНУ ДАЖЕ ОБЕЩАННЫХ 25 МАНДАТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ.
ЭТО ,,СУПЕР" ПОПУЛЯРНОСТЬ. ,,СУПЕР" ,,ЫЛИТА"... 😂😅😂
Сьогодні День парашутиста.
25% ---> 25 шт.
Притом очень таки неплохо.
Оказываетсь что у нас порохососов всего то - 8%. А ублюдков, и того меньше - 2,15%.
Теперь надо чтобы вся эта нечисть понесла заслуженное наказание за все ихние преступления, которые эти нелюди совершили за пять лет.
слить в политическом экстазе коалиции свою "За Жпу" и его "Слугу Урода".
Как вам такое, зе-тыпильчики?
А "Слуга Урода" уже во всю беременны "на всю голову".
Это только говорит о твоей тупизне.
Так ты и не поумнел, лишнехромосомный и одноизвилинный.
-Так, тільки теж нехай знає шо це він нас справациравал.
Все остальное - "х@epня".
Зарплата до 50000 в месяц.
Я знаю что ты веришь только Г+Г и про-расийским каналам.
претенціями- претензіями
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%