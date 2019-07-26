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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (22917) голосование (1260) подсчет (57) ЦИК (3251) досрочные выборы (47)

 ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия Украины завершила подсчет голосов на выборах в парламент. По результатам обработки 100% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают пять политических партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт ЦИК.

"Слуга народа" получила 43,16% 6 307 097 голосов) - 124 мандата;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05% (1 908 087 голоса) - 37 мандатов;

"Батькивщина" - 8,18% (1 196 258 голосов) - 24 мандата;

"Европейская Солидарность" - 8,1% (1 184 475 голос) - 23 мандата;

"Голос" - 5,82% (851 669 голосов) - 17 мандатов.

ЦИК обработал 100% протоколов: Слуга народа - 43,16% (124 мандата), ОП-За життя - 13,05% (37), Батькивщина- 8,18% (24), Евросолидарность - 8,1% (23), Голос - 5,82% (17) 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3139742
 
 
 Топ комментарии
 
Да ,славный народ Украины дал люлей рыгам и барыгам ,что я и просил ! Всем спасибо ! ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 886 ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 8863
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254 депутати від СН проти 25-ти від ПЄСу - різниця в десять разів.. .. Я завжди тут писав, що прихильників петі так багато на тутешньому форумі і так мізерно мало біля скриньок для голосування..
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кощунственно ставить рядом эти два слова: "порохобот" и "патриот"
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Да ,славный народ Украины дал люлей рыгам и барыгам ,что я и просил ! Всем спасибо ! ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 886
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ну главное, чтоб у нас новый барыга у нас не появился в скором времени
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У вас,на раиси, так там и так одни барыги,ну и *****
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Народ в більшості своїй бид.о . Мотивом для них було отримати шару, мир , і мрія що Порошенка посадять. Не отримають ні першого ні другого ні третього. Отримають венесуелізацію економіки, руїну, війну і залежність від ****..
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Пора приводить новых народных депутатов к присяге и приниматься за работу. Лучше всего начать со снятия неприкосновенности.
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Ты это ***** своему рассказывай, что и как снять, думаете там в замкадье мертвечук Украину вам сдаст?
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В Украине новые люди пришли к власти,может будет легче жить?ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 9191.
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254 депутати від СН проти 25-ти від ПЄСу - різниця в десять разів.. .. Я завжди тут писав, що прихильників петі так багато на тутешньому форумі і так мізерно мало біля скриньок для голосування..
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просто лишнее свидетельство, что на цензоре концентрируются порохоботы и другие патриоты, он не показатель настроений по стране
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кощунственно ставить рядом эти два слова: "порохобот" и "патриот"
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а как тебе такая цитата:
UA Петрович123456
Слово "порохобот" стало синонимом слову "бандера", "свидомый", "укроп" и т.д., короче слову "патриот".
27.06.2019 10:00
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я бы тебе легко привел сотни и сотни цитат со словом "порохобот", но там стока мата, что меня могут забанить надолго
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Слово зеб стало синонимом словам: нацжены, ВСУ обстреливают детсады и школы, ***** не контролирует повстанцев, помощник Коломойского по рейдерским захватам - патриот...
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К сожалению за последние 5 лет значение слова "патриот" сильно обесценилось. К патриотом сейчас себя причисляют в основном агрессивно настроенные неадекваты (зачастую порохоботы).
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Конечно в СН много ..... Столько рыгов впитать в себя. Поздравляем! Количество явно превышает качество. 250 голов- это стадо, похоже
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Это лишь доказывает , что выборы сфальсифицированы. Вы видели вживую любителей Зеленского? Видели хоть одну акцию, где они вышли в количестве больше 100 чел.? А Петя собирал стадионы.
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так а можно весь расклад, с мажоритарщиками заодно?
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Так давно известно, 250-260 ЗЕ, 46 За жыття, 26 Юля, ПЭС 25, остальное ПЕВЦЫ.
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Поздравляю всех демократов с уверенной победой! Это только начало, впереди очень трудные непопулярные реформы, но уже виден свет в конце тоннеля.
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Не популярных реформ не существует, это бараги придумали чтоб народ чмырить!
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существуют. Страховая медицина, накопительная пенсия, рыночные тарифы жкх, профессиональная армия...
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На знал Порошенко, что надо было проводить непопулярные реформы. :D
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Порошенко только делал вид, что проводил реформы.
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Свет в конце тоннеля видят как правило мертвецы !
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Не риги перемогли.
Це вже плюс.
Навіть в слузі народу достатньо на пнрший погляд притомних осіб

Тож будемо поки сподіватись на краще
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О, И КСЕНЯ УЖЕ ДЕЛАЕТ СКРОМНЫЕ ПОПЫТКИ ПЕРЕОБУВАНИЯ. 😂😅😂
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резалт легко прогнозуемый еще с пол года взад
мне просто любопытно: вот кривляканье соевых песикив последние пол года - это их полная оторванность от реалий или все же все все понимали. но надо же было исполнять свою работу?
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Ни для кого давно не секрет, что у соевого мародера работала огромная ботоферма, в том числе с привлечением наемных ольгинских чепушил, ни слова не понимающих по-украински и топивших здесь под прикрытием иностранных флажков. После 21-го стало заметно, насколько цензор освободился от наемного соевого гуано
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да, их активность ослабла и энтузиазм тухнет, скоро совсем протухнет
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Ни для кого не секрет,что ************* мразь,и что с того
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Москвофіли - 18 %
Західноєвропейські компрадори - 70%
Національні сили - 6 %
Ляшко - 4 %
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Да-а-а. Все к лучшему, если это даже переходной период.
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"ПАРТІЯ ШАРІЯ" прочитав как "ПАРТІЯ ШАХРАЯ" вот к чему ваш язык украинский приводит
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Через пять лет
- Папа, а кто такие порохоботы?
- Это меньшинство.
- Как гомосексуалисты?
- Нет, гомосексуалистов 2% в мире, а нас 2% в Украине. Нас меньше.
- Фигасе! Ну ты и извращенец!
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Моя дочь прошла депутатом от "Слуга Народа". Была очень грязная предвыборная компания со стороны Порошенкно. Даже жопаблок так не работал.
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так признаться что твоя дочь проститутка.
какой смелый ты однако..)))
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лучше иметь дочь проститутку, чем сына порохобота как ты.
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Так *лядей зелених і дебілів буде в раді завались... тільки хіба охлос думає що петеушна безробітна босота іде в раду щоб дати лохам 4К зарплати і низькі тарифи?
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А что думал "охлос" когда в Раду шли "козаки гаврилюки", савченки, мосийчуки, парасюки и другие недоразумения?
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Все окрім Гаврилюка, то все ваше Зрало-бид.о яке валило пороха разом з вами.. Все будувало свої кампанії на мочилові Пороха. таких не шкода. Забирайте їх собі в тому числі і гадю яка зелю в дупу цілувала. Але ти назвав лише Гаврилюка, а від зеленої шмарклі йде більше сотні петеушників - бомжів і безробітних..Ти серйозно думаєш вони ідуть щоб віддати тобі гроші олігархів і знизити тарифи?
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щеночек... твои воззрения относительно меня беспочвенны, от слова совсем
а что касается твоей деточки - за язык тебя никто не тянул..))
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Дочка ***** - это круто. Дай её телефончик. Наверняка класно отсосёт.
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кто она по образованию? или тоже безработная кукла, как и весь состав "слуги урода"?
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Україна перетворилася з парламенско-президентської республіки в президенську.Залишилось зробили дострокові місцеві вибори ,вистачить в великіх містах.Все буде зе-шибись ???
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Одна медсестра другой в роддоме:
-- Сегодня аж два депутата и одна миленькая депутатка!
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Вчера на Амазонке было найдено племя диких депутатов, которые размножаются выборами.
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Собрались как то барыга, зек, авторитет, шестёрка, взяточник, а бармен им и говорит: начинаем заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Как было в прошлые 28 лет Независимости ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 99
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Ой побачимо...Але сподіваюсь на краще.
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свинорильні (путін прийди) партії бувші риги (опзж=13% +об=3% +партшахрая=2%=18%)(2 678 511 свинорил) контрреволюція крокує Україною.Але банда повинна знати МИ в гулаг більше не поїдемо все зробимо щоб вас тут закопати
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Запасайся салом, цибулею, бурачанкою і поскоріш чимчикуй на Майдан, собачу будку будувати!
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ЗА ЖИТТЯ -ЭТО ПАРТИЯ ВРАГОВ ВСЕГО УКРАИНСКОГО НАРОДА -ОНИ ДОЛЖНЫ НА ДЕРЕВЬЯХ ВИСЕТЬ -А ОНИ В РАДЕ -НУ БЛА -КОГДА ЖЕ УКРАИНА ПОЙМЕТ -ЧТО ТАКОЕ РУСКИЙ МИР
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Ай яй яй...😂😅😂
,,ЫЛИТА" НЕСМОГЛА СВОЕМУ ХОЗЯИНУ ДАЖЕ ОБЕЩАННЫХ 25 МАНДАТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ.
ЭТО ,,СУПЕР" ПОПУЛЯРНОСТЬ. ,,СУПЕР" ,,ЫЛИТА"... 😂😅😂
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Як символічно...
Сьогодні День парашутиста.
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КАК НАЧНЕТЕ С РАШКОЙ МИРИТЬСЯ- ТАК И НАКРОЕТСЯ МЕДНЫМ ТАЗОМ ВСЯ УКРАИНА -ПОЙДЕТЕ ДРУЖНЫМИ РЯДАМИ В ОГРОМНУЮ ЗОНУ -РФ
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порохоботы - самые ясновидящие прорицатели. ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17) - Цензор.НЕТ 1355
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Что вы можете предложить? До майдана 2014 вроде с Рашкой мирно было но никто медным тазом не накрывался.. можно конечно с Рашкой жить во вражде но как оказалось в НАТО и ЕС нас брать никто не собирается.
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ЧУДО- Я ПИШУ ЧЕРЕЗ ВПН ИЗ РОССИИ -Я РУССКИЙ И Я ЗНАЮ ЧТО ТАКОЕ РУСКЕ МИР -ЭТО ЗОНА С БЛАТНЫМИ -ВЕРТУХАЯМИ И ЗЕКАМИ
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Я это знаю все.. тут практически тоже самое- вопрос в другом- что делать?
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Ну чтоже мы действительно «сделали» их!!!
Притом очень таки неплохо.
Оказываетсь что у нас порохососов всего то - 8%. А ублюдков, и того меньше - 2,15%.
Теперь надо чтобы вся эта нечисть понесла заслуженное наказание за все ихние преступления, которые эти нелюди совершили за пять лет.
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Конкретно. Какие "ихниє" преступлениі, зелена шмаркля?
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Мертвечук уже предложил Разумкову
слить в политическом экстазе коалиции свою "За Жпу" и его "Слугу Урода".
Как вам такое, зе-тыпильчики?
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НУ ТОГДА ТОЧНО СТАНЕТ ЯСНО ЧТО ТАКОЕ -ЗЕ-КЛОУН И КУДА ОН КЛОНИТ
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Когда беременна - уже ПОЗДНО отказываться от женитьбы.
А "Слуга Урода" уже во всю беременны "на всю голову".
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Не мели чушь.
Это только говорит о твоей тупизне.
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Когда я отговаривал тебя голосовать за уголовника Януковича - ты тоже пищал, что я "мелю чушь".
Так ты и не поумнел, лишнехромосомный и одноизвилинный.
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- А давайте оберемо в Раду дебілів і сепарів, ну назло Порошенку, шоб знав с@ука.
-Так, тільки теж нехай знає шо це він нас справациравал.
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Ключевое слово - "с@yka".
Все остальное - "х@epня".
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Так называемые националисты из свободы докатились до того, что проигрывают уже даже конченным, что ходили с шариками... Мало пикетировали пустой дом Порошенко. Надо было больше...
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Чему радуешься зе-тыпил - тому, что "выиграл" почетное право первым сесть на бутылку?
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Ахметов скупает депутатов-мажоритарщиков от "Слуги Урода".
Зарплата до 50000 в месяц.
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Не напрягайся зе-тыпил.
Я знаю что ты веришь только Г+Г и про-расийским каналам.
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Тепер вся відповідальність за справи в країні на ЗЕлених пабєдітелях. Абсолютна більшість, абсолютна влада. Такої концентрації влади Україна ще не знала. Зеботи, тепер прийшов час вам хвалитись досягненнями, а не виправдовувати свою імпотенцію претенціями до папєрєдників.
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Результаты выборов - это недвусмысленный приговор двуличной, основанной на лжи и тотальной коррупции, соевой идеологии, а также порохоботству как средству пропаганды данной идеологии. Как говорил Авраам Линкольн, можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время. Нельзя ходить и спать в вышиванке, каждые три часа петь гимн Украины, периодически вскрикивать путин-*****, при этом воровать так люто, как в последний раз в жизни и рассчитывать, что народ - тупое быдло, которому можно вешать на уши любую лапшу. Конечно, около 8 процентов таких организмов еще осталось, но это ненадолго - до первых посадок верхушки соевой ОПГ на нары
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Результаты закрытого социологического опроса проводимого ассоциацией ESOMAR ( European Society of Marketing Research Professionals).
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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