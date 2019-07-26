 ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт ЦИК.

"Слуга народа" получила 43,16% 6 307 097 голосов) - 124 мандата;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,05% (1 908 087 голоса) - 37 мандатов;

"Батькивщина" - 8,18% (1 196 258 голосов) - 24 мандата;

"Европейская Солидарность" - 8,1% (1 184 475 голос) - 23 мандата;

"Голос" - 5,82% (851 669 голосов) - 17 мандатов.

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