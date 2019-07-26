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Все про:Киевская область (1712) прокуратура (3570) рейдерство (817)

 Прокуратура разоблачила рейдеров, завладевших активами на 77 млн грн

Прокуратура Киевской области разоблачила организованную группу, которая завладела активами одного из предприятий стоимостью 77 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуратурой области совместно с СУ ФР ГУ ДФС в Киевской области обезврежена организованная группа в составе 4 человек, которые путем смены владельцев именных ценных бумаг завладели имуществом завода технического углерода для последующей передачи третьим лицам. Завладев акциями завода в количестве 336 388 шт., подлежавшими в соответствии с решением суда списанию со счетов владельцев, участники организованной группы причинили законным акционерам материальный ущерб на сумму более 43 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем с помощью фиктивных сборов, путем незаконных решений о назначении новых руководителей участники преступной группы фактически завладели в пользу третьих лиц активами данного завода стоимостью 77 млн грн.

Всем четырем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139735
 
 
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Хроники конца эпохи бедности
25.07.2019 Йож Туманный 0--- гражданская конфискация, законопроект, Зеленский, изъятие активов, незаконное обогащение, эпоха бедности
Йож Туманный

Зезидент подал в Раду законопроект, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение и предусматривающий гражданскую конфискацию незаконно полученных активов.
К счастью, речь не о революционных тройках из народа, но, к несчастью, от этого лучше не станет. Дело в том, что гражданская конфискация - это возможность изъятия активов без обвинительного приговора суда.
Подобная практика существует в развитых странах и является вполне нормальной и современной, но есть одно "но".
В законе есть такое интересный момент:
"Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, за згодою чи за розпорядженням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".
То есть, если кто-то, скажем, накатает заяву, что ваш бизнес кормится от коррупционных схем - бизнес будет "отчужден в пользу дохода государства" аж до тех пор, пока суд не признает невиновность. И, вот, получилось такое уж НЕВЕРОЯТНОЕ совпадение, что есть у нас Барышевский суд (и он такой не один), который на ура клепает дела и приговоры (какие нужны ИВК), как горячие пирожки. А для бизнеса даже месяц простоя может быть подобен смерти. А тут может случиться не просто простой, а отчуждение в пользу государства - то есть от бизнеса может вообще них не остаться, пока там судьи раздуплятся.
И одним движением Барышевского суда данный закон превращается в ультимативный закон о крышевании бизнеса. Не хочешь, чтобы ГПУ озаботилась законностью твоих активов, - занеси. Не хочешь потерять бизнес - занеси. Хочешь утопить конкурента - занеси, и ГПУ сделает все за тебя.
И надо ли говорить, что первым делом это чудо-оружие развернут против шоколадной команды? Как минимум, для того, чтобы устроить показательную "казнь" и раз и навсегда поставить точку в вопросе "кто тут главный". После чего можно спокойно сесть и "поговорить" с другими ФПГ.
Добро пожаловать в 2010-й, котаны. Это какой-то 3,14дец нон-стоп.
З.Ы. Альтернативно одаренные, конечно, могут ляпнуть что-то типа "честным людям бояться нечего", но на самом деле это немного не так - если у вас есть хатынка на 900 тыщ и более, любой позов в суд отправит ее в госимущество на неопределнный срок.
А, и вот еще что весело: поскольку у нас человек вполне может быть судим за одно и то же дело дважды, то отправлять ваш хлам в госимущество недоброжелательные соседи смогут с завидной регулярностью. Кстати, если у вас есть знакомые зелебобы на хороших тачках или обитающие в царских хоромах, можно начинать упражняться в написании кляуз в налоговую и т.п. - быдло должно страдать.
UPD. В тред приглашаются юристы. Может, я что-то неверно истолковал, и закон вполне ОК.
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Я уверен, что эта редакция не прокатит
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Дай то Боже... щоб новий парламент не виявився принтером по штампуванню неправедних законів... Як ото госдура.
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***** такой беспредел может твориться только в нашем Гондурасе, представьте себе такую ситуацию в США или Европе)))).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура разоблачила рейдеров, завладевших активами на 77 млн грн
 
 
 
 
 
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