 Прокуратура разоблачила рейдеров, завладевших активами на 77 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Прокуратурой области совместно с СУ ФР ГУ ДФС в Киевской области обезврежена организованная группа в составе 4 человек, которые путем смены владельцев именных ценных бумаг завладели имуществом завода технического углерода для последующей передачи третьим лицам. Завладев акциями завода в количестве 336 388 шт., подлежавшими в соответствии с решением суда списанию со счетов владельцев, участники организованной группы причинили законным акционерам материальный ущерб на сумму более 43 млн грн", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, в дальнейшем с помощью фиктивных сборов, путем незаконных решений о назначении новых руководителей участники преступной группы фактически завладели в пользу третьих лиц активами данного завода стоимостью 77 млн грн.
Всем четырем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
25.07.2019 Йож Туманный 0--- гражданская конфискация, законопроект, Зеленский, изъятие активов, незаконное обогащение, эпоха бедности
Йож Туманный
Зезидент подал в Раду законопроект, возвращающий уголовную ответственность за незаконное обогащение и предусматривающий гражданскую конфискацию незаконно полученных активов.
К счастью, речь не о революционных тройках из народа, но, к несчастью, от этого лучше не станет. Дело в том, что гражданская конфискация - это возможность изъятия активов без обвинительного приговора суда.
Подобная практика существует в развитых странах и является вполне нормальной и современной, но есть одно "но".
В законе есть такое интересный момент:
"Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність чи володіння іншою фізичною або юридичною особою за рахунок, за згодою чи за розпорядженням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".
То есть, если кто-то, скажем, накатает заяву, что ваш бизнес кормится от коррупционных схем - бизнес будет "отчужден в пользу дохода государства" аж до тех пор, пока суд не признает невиновность. И, вот, получилось такое уж НЕВЕРОЯТНОЕ совпадение, что есть у нас Барышевский суд (и он такой не один), который на ура клепает дела и приговоры (какие нужны ИВК), как горячие пирожки. А для бизнеса даже месяц простоя может быть подобен смерти. А тут может случиться не просто простой, а отчуждение в пользу государства - то есть от бизнеса может вообще них не остаться, пока там судьи раздуплятся.
И одним движением Барышевского суда данный закон превращается в ультимативный закон о крышевании бизнеса. Не хочешь, чтобы ГПУ озаботилась законностью твоих активов, - занеси. Не хочешь потерять бизнес - занеси. Хочешь утопить конкурента - занеси, и ГПУ сделает все за тебя.
И надо ли говорить, что первым делом это чудо-оружие развернут против шоколадной команды? Как минимум, для того, чтобы устроить показательную "казнь" и раз и навсегда поставить точку в вопросе "кто тут главный". После чего можно спокойно сесть и "поговорить" с другими ФПГ.
Добро пожаловать в 2010-й, котаны. Это какой-то 3,14дец нон-стоп.
З.Ы. Альтернативно одаренные, конечно, могут ляпнуть что-то типа "честным людям бояться нечего", но на самом деле это немного не так - если у вас есть хатынка на 900 тыщ и более, любой позов в суд отправит ее в госимущество на неопределнный срок.
А, и вот еще что весело: поскольку у нас человек вполне может быть судим за одно и то же дело дважды, то отправлять ваш хлам в госимущество недоброжелательные соседи смогут с завидной регулярностью. Кстати, если у вас есть знакомые зелебобы на хороших тачках или обитающие в царских хоромах, можно начинать упражняться в написании кляуз в налоговую и т.п. - быдло должно страдать.
UPD. В тред приглашаются юристы. Может, я что-то неверно истолковал, и закон вполне ОК.