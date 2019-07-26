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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:Госпогранслужба (3384) ООН (2788) гуманитарная помощь (828)

 ООН отправила на оккупированный Донбасс 187 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

13 грузовиков (187 т) с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев проследовали на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тысяч евро, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3139734
 
 
 Топ комментарии
 
Не оценят... Сожрут, рыгнут, и скажут, что ООН - "лохи" и "пид...сы"...
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Кондомов туда эшелон,шоб не плодилось быдло
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ООН спонсор терроризма и окупации хмм...
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В анклавах рузгого мира разве є беженци?
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ОРДЛО... Интервью:
- А почему вы так пренебрежительно относитесь к гуманитарной помощи, со стороны Красного Креста, и ООН?
- Да потому что "гуманитарка" плохая, бракованная... Консервные банки, каким боком ни совали в стволы, а они не стреляют... Вот российская "гуманитарка", что вчера завезли - другое дело... И и банки любого калибра, и стреляют хорошо...
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Щоб вам ця "допомога" боком вилізла!
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О им вчера еще и рашка конвой отправила, с двух сторон снабжение идет.))
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ООН кормит армию Рф,РФ поставляет боеприпасы!,класс
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ага обожрутся .... паспорта получили пусть валят в рашку жрать...мечта идиотов сбылась.нефуй роптать на судьбу...независимость получили.наслаждайтесь и неподавитесь,..((
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Не оценят... Сожрут, рыгнут, и скажут, что ООН - "лохи" и "пид...сы"...
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так ООН и есть "********"
Пока есть конфликты и раздоры - этим падлы обеспечивают себя работой.
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Тебе виднее... А тебе хочется, чтобы даже этих "пид...в" не было, и в мире царил ПОЛНЫЙ "беспредел"?...
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Це точно.... а може вони й є такі... як що так поводяться? :/ х/з
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Знаешь, я много раз слышал, в процессе работы, какие плохие милиционеры, следователи, прокуроры, адвокаты, судьи, врачи... Но говорят об этом ровно до того времени, покуда лично говорящего, не "клюнет в жопу жареный петух"... Лучше иметь хоть что-то, чем не иметь вообще...
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Кондомов туда эшелон,шоб не плодилось быдло
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Спочатку вищать "руськє мір" "расія расія" а потім годуй їх усім світом щоб не здохли з голодухи.... НА КУ Я !!!??? Щоб вони виростили покоління вбивць???
Таке враження що хтось навмистно підгодовує агресивне-мерзотне бидло щоб воно потім вбивало... така собі "регуляція популяції" людей на планеті під виглядом "благочинности" та "люденості" .
Бажали расєю то дайте їм "насолодитися" усіми салодощями життя на расєі.... заважають "гейропейці" жрачку везуть.... вороги.
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"Таке враження ..." - подрасти.
так оно и есть.
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сколько можно их кормить и обустраивать? всё равно скоты будут говорить что проклятые пиндосы и гейропейцы, пусть ********* кормит дебильная...он снова пишут 85 чи какой уже конвой отослала с просроченной жрачкой наверное с червями консервы. хай жруть и не выпендриваются ..они же всю УКРАИНУ кормили верещали 5 лет назад... хай регионалы миллиардеры кормят которые начали войну и бунт...
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Надо им ! Вот встретились у тур.бюро с жителями Алчевска,разговорились....Летят в Турцию,в отель за 80 000 гр, на 11 дней. А почему нет? Украина платит пенсию в 14 тысяч ему и 6500 ей. И лугандон платит....(сколько? не уточнили....хватает!) ЖКХ - копейки,за харчами к нам. Пол-мира объездили,она вся в рыжей ювелирке.Одно неудобство -комендантский час у них,зато тихо, не воруют. Надо им помочь!
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Отуеть логистическая находка:
- ООН сепарам и рыфляндцам провиант и медикаменты
- рыфляндия, оружие и БП
Приехали..... ООН відправила на окупований Донбас 187 тонн гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3370
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Цензор.НЕТНовостиОбществоООН отправила на оккупированный Донбасс 187 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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