 ООН отправила на оккупированный Донбасс 187 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн", - сказано в сообщении.
- А почему вы так пренебрежительно относитесь к гуманитарной помощи, со стороны Красного Креста, и ООН?
- Да потому что "гуманитарка" плохая, бракованная... Консервные банки, каким боком ни совали в стволы, а они не стреляют... Вот российская "гуманитарка", что вчера завезли - другое дело... И и банки любого калибра, и стреляют хорошо...
Пока есть конфликты и раздоры - этим падлы обеспечивают себя работой.
Таке враження що хтось навмистно підгодовує агресивне-мерзотне бидло щоб воно потім вбивало... така собі "регуляція популяції" людей на планеті під виглядом "благочинности" та "люденості" .
Бажали расєю то дайте їм "насолодитися" усіми салодощями життя на расєі.... заважають "гейропейці" жрачку везуть.... вороги.
так оно и есть.
- ООН сепарам и рыфляндцам провиант и медикаменты
- рыфляндия, оружие и БП
Приехали.....