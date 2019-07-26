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 Политика Украины
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Все про:Италия (924) Европейский суд по правам человека (615) Климкин (2267) Маркив (66)

 ЕСПЧ его оправдает, поскольку никаких доказательств там нет, - Климкин о деле Маркива

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Европейский суд по правам человека оправдает бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в "Veteran Hub".

"Нам всем понятно, что решения последующих инстанций будут другими, и то, что происходит - это результат сознательных и очень целеустремленных российских усилий и раскрутки", - заявил Климкин.

В частности, по его убеждению, "когда мы пойдем в кассацию и потом в ЕСПЧ - он его оправдает, поскольку никаких доказательств там по определению нет".

"Что меня в этом беспокоит, - поскольку мы знаем, что в результате мы выйдем на позитив, что Виталий проведет еще некоторое очень серьезное время в тюрьме. Это реально мне болит. И это сознательная российская операция. И люди, которые это поддерживали для того, чтобы запугать всех остальных", - заявил Климкин.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел переговоры с итальянским премьером Конте - говорили об экономике и приговоре нацгвардейцу Маркиву

Источник: https://censor.net.ua/n3139733
 
   
 Топ комментарии
 
а, може, у всіх посольствах всього світу стало краще, після того, як його призначили міністром?
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Нехай італійська сторона потім виплачує велику грошову компенсацію за це свавілля.
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Итальянцы, по Климкину, настоящие звери, простые люди, которые стали присяжными, совершенно без доказательств посадили почти пожизненно ни в чем не виновного милого парня, да еще и в 1,5 раза больше срок назначили, чем прокурор просил! Какая то порочная нация у Климкина получается, в которой любой человек с улицы готов на любое зверство, чтоб только Пу услужить.
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Оправдает. У этого дела чисто политическая подоплека.
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до ЄСПЛ ще дійти потрібно. Через апеляційний (в березні 20-го), а потім і верховний суд макаронів.
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))) ЄСПЛ нікого не може виправдати, а може лише вказати на порушення Конвенції, а кінцеве рішення завжди приймають національні суди
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так, але Італія це не РФія, і не проігнорує рішення ЄСПЛ. за це не слід турбуватись
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а ви знаєте порядок виконання рішень ЄСПЛ в Італії?))) Можливо там справа знову відправляється у суд першої інстанції, де знову буде суд присяжних, який запросто може винести новий вирок із новими порушеннями. Велика кількість країн обходять рішення ЄСПЛ, не тільки Росія.
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дядя Вова бровью поведёт - дадут пожизненное.....
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когда оправдает тогда и рот открывай.У наших политиков словесный энурез-результаты болтовней пустой подменяют.
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Климкин расскажи почему когда ты был послом в ФРГ все паспортные вопросы решать было адом? По 7-8 часов сидели в кон в очередях.
А когда ты ушёл, стало лучше.
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а, може, у всіх посольствах всього світу стало краще, після того, як його призначили міністром?
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В посольстві США , після приходу Клімкіна на свій пост , не стало черг, ос так. Подивимось як буде тепер...
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без інструкцій з міністерства, з кабміну? Ну, вже не надоть так палитись...
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Какая инструкция нужна чтобы не было очереди? 😁

Это внутренняя организация работы: приём граждан, обслуживание
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Нам тоже интересно под каким ником на Цензоре Климкин пишет.
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Нехай італійська сторона потім виплачує велику грошову компенсацію за це свавілля.
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_Этого - мало! За годы за решёткой должны ответить прокурор и судья и сесть в тюрьму! Только так будет справедливо, хотя - увы - и не вернёт Маркиву украденные у него подлецами годы!
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ЕСПЧ выносит решение в течении 3х - 5 лет, вот в чем дополнительная беда, хлопец не за что будет сидеть, единственное, если оправдают, взыскать с правительства Инталии как моральный ущерб, так и потерю дохода, если он у него был официально. Апеляция врятли вынесет решение в его пользу, раз тут вопрос в заказе кацапстана.
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Пиар брехня отпускного лузера. Для правосудия Италии Маркив гражданин Италии, воевал на территории чужой страны в составе НЕгосударственного военного формирования в поле действия которого погиб другой гражданин Италии. Даже сам факт что Маркив держал оружие в руках может быть расценен как преступление для правосудия Италии, а Маркив любил дать интервью итальянцам с оружием в руках.
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Скромнее надо было быть. А теперь это большая и длительная головная боль для всех украинцев. Вон россиян сколько воюет на нашей стороне и ничего.
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Итальянцы, по Климкину, настоящие звери, простые люди, которые стали присяжными, совершенно без доказательств посадили почти пожизненно ни в чем не виновного милого парня, да еще и в 1,5 раза больше срок назначили, чем прокурор просил! Какая то порочная нация у Климкина получается, в которой любой человек с улицы готов на любое зверство, чтоб только Пу услужить.
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Срок судья назначает
Присяжные решают виновен или нет
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Хотя бы и так, все равно - признали виновным совершенно без доказательств!
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ЄСПЛ нікого не виправдовує і не приймає рішення по суті, а лише вказує на порушення конвенції та стягує грошові компенсації, кінцеве рішення завжди приймає національний суд
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Его обвиняют в убийстве итальянца, а судя по фото он ведет себя как герой, понятно почему его приговорили.
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Стосовно цього судилища...
1.Організацію захисту Марківа від України взяв на себе Аваков. Може, хто пригадає, скільки раз він в Італію літав? До біса, короче. ........ Іііі - що? А от - результат. Прокурори просили для Марківа 17 років; суд присудив 24...
2.Суд був неправедний саме тому, що відбувся в рідному місті загиблого журика Ріккелі. Причуому - суд був з присяжними (земляками журика!); і саме вони примусили суддю дати більше, ніж просив прокурор.
3.Апеляційний суд має скасувати цей неправедний приговор. Але для цього потрібно найняти адвокатів, які доведуть, що взагалі там не було самого факту злочину. Оскільки загибель від міни, від снаряда пострілом "всліпу" НА ВІЙНІ (та навіть необов'язково оголошеної, тільки по самому факту військових дій) відповідно до міжнародних правил злочином не вважається. Просто хочу нагадати, як загинув український оператор-журналіст СNN Тарас Процюк в Ірані, коли в нього влучив снаряд з американського танка. Екіпаж, до речі, виправдали, як за відсутність складу злочину.
Короче, Авакова - геть! Нехай би цим зайнявся Клімкін... Він довів, що зі своєю командою вміє вигравати суди в Європі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ его оправдает, поскольку никаких доказательств там нет, - Климкин о деле Маркива
 
 
 
 
 
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