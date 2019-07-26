 ЕСПЧ его оправдает, поскольку никаких доказательств там нет, - Климкин о деле Маркива

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в "Veteran Hub".
"Нам всем понятно, что решения последующих инстанций будут другими, и то, что происходит - это результат сознательных и очень целеустремленных российских усилий и раскрутки", - заявил Климкин.
В частности, по его убеждению, "когда мы пойдем в кассацию и потом в ЕСПЧ - он его оправдает, поскольку никаких доказательств там по определению нет".
"Что меня в этом беспокоит, - поскольку мы знаем, что в результате мы выйдем на позитив, что Виталий проведет еще некоторое очень серьезное время в тюрьме. Это реально мне болит. И это сознательная российская операция. И люди, которые это поддерживали для того, чтобы запугать всех остальных", - заявил Климкин.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
А когда ты ушёл, стало лучше.
Это внутренняя организация работы: приём граждан, обслуживание
Присяжные решают виновен или нет
1.Організацію захисту Марківа від України взяв на себе Аваков. Може, хто пригадає, скільки раз він в Італію літав? До біса, короче. ........ Іііі - що? А от - результат. Прокурори просили для Марківа 17 років; суд присудив 24...
2.Суд був неправедний саме тому, що відбувся в рідному місті загиблого журика Ріккелі. Причуому - суд був з присяжними (земляками журика!); і саме вони примусили суддю дати більше, ніж просив прокурор.
3.Апеляційний суд має скасувати цей неправедний приговор. Але для цього потрібно найняти адвокатів, які доведуть, що взагалі там не було самого факту злочину. Оскільки загибель від міни, від снаряда пострілом "всліпу" НА ВІЙНІ (та навіть необов'язково оголошеної, тільки по самому факту військових дій) відповідно до міжнародних правил злочином не вважається. Просто хочу нагадати, як загинув український оператор-журналіст СNN Тарас Процюк в Ірані, коли в нього влучив снаряд з американського танка. Екіпаж, до речі, виправдали, як за відсутність складу злочину.
Короче, Авакова - геть! Нехай би цим зайнявся Клімкін... Він довів, що зі своєю командою вміє вигравати суди в Європі.