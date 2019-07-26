 ЕСПЧ его оправдает, поскольку никаких доказательств там нет, - Климкин о деле Маркива

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в "Veteran Hub".

"Нам всем понятно, что решения последующих инстанций будут другими, и то, что происходит - это результат сознательных и очень целеустремленных российских усилий и раскрутки", - заявил Климкин.

В частности, по его убеждению, "когда мы пойдем в кассацию и потом в ЕСПЧ - он его оправдает, поскольку никаких доказательств там по определению нет".

"Что меня в этом беспокоит, - поскольку мы знаем, что в результате мы выйдем на позитив, что Виталий проведет еще некоторое очень серьезное время в тюрьме. Это реально мне болит. И это сознательная российская операция. И люди, которые это поддерживали для того, чтобы запугать всех остальных", - заявил Климкин.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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