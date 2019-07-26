 САП готова передать в Антикоррупционный суд 208 дел, - Холодницкий

Об этом сообщил председатель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямый.

"Первые дела, как требует закон, они (Антикоррупционный суд. - Ред.) начнут принимать 5 сентября. Мы готовы им передать 208 производств – это сейчас по всей Украине по состоянию на сегодня, которые слушаются во всех судах в Украине, которые должны быть переданы в Высший антикоррупционного суда. Как вы говорите, ходить по коридорам – это они могут делать сейчас. А 5 сентября начинается уже официальная работа. То есть суд уже сформирован персонально, сейчас там идет бешеными темпами, насколько я понимаю, работа по обустройству коридоров, кабинетов, комнат, видеоконференций, то есть всех условий для начала работы суда. Поэтому я очень надеюсь на 5 сентября. И мы дела 5 сентября готовы все передать", - заявил Холодницкий.

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