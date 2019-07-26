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 САП готова передать в Антикоррупционный суд 208 дел, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готова передать в Высший антикоррупционный суд 208 дел.

Об этом сообщил председатель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямый.

"Первые дела, как требует закон, они (Антикоррупционный суд. - Ред.) начнут принимать 5 сентября. Мы готовы им передать 208 производств – это сейчас по всей Украине по состоянию на сегодня, которые слушаются во всех судах в Украине, которые должны быть переданы в Высший антикоррупционного суда. Как вы говорите, ходить по коридорам – это они могут делать сейчас. А 5 сентября начинается уже официальная работа. То есть суд уже сформирован персонально, сейчас там идет бешеными темпами, насколько я понимаю, работа по обустройству коридоров, кабинетов, комнат, видеоконференций, то есть всех условий для начала работы суда. Поэтому я очень надеюсь на 5 сентября. И мы дела 5 сентября готовы все передать", - заявил Холодницкий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139729
 
   
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Нужны дополнительно тюрьмы на 500 тысяч человек и чтоб работали по 18 часов в сутки
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500 тысяч мало . 4 миллиона надо . Можно начать с Ляшка , для разминки .
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Оооо...И Это чучело проявилось. Ускорились то все силовики как! Соревнования!
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Ну так когда появляется угроза вставляния огромного дилдо в задницу, всегда появляется неизвестная аномалия замедляющяя время.))))
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Главное чтоб не успели удрать фигуранты этих дел.
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Да они уже давно предупреждены и сделали ручкой
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А у меня шо то оптимизма маловато, не знаю почему.
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бач який "трудяга", таке дохідне місце і в такої нікчеми.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП готова передать в Антикоррупционный суд 208 дел, - Холодницкий
 
 
 
 
 
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