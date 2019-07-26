 В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", - сказано в сообщении.
В то же время отмечается, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.
"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала.
По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - добавили в пресс-центре ОС.
Примерно так работают снайпера, стреляя под прикрытием пулеметных очередей.
Я такое первый раз в жизни вижу - даже наша береговая оборона так близко к берегу никогда не подходила.
Рашисты в море вообще ох_ели!!! Зато его легко было сжечь обычным ПТУРом, разобрать ЗУшкой или 2А42 с БМП, просто разнести "Рапирой"... Надеюсь наши вдоволь потренировались в наведении и сопровождении цели!!!
Як і сся нечість запорєбрікова..👻😈😨
Так и слышится голос Дроздова