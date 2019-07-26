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 В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб

Штаб ОС сообщил о фиксации в вечернее время на протяжении двух суток провокационных действий со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", - сказано в сообщении.

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В то же время отмечается, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

"Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала.

По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ", - добавили в пресс-центре ОС.

В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139728
 
 
 Топ комментарии
 
И как это они еще до сих пор не нарвались на мину времен 2-й мировой? Там же их куча дрейфует...
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Вурдалаки вночі вилазять...
Як і сся нечість запорєбрікова..👻😈😨
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Ну и вы их чем-нибудь цветным подсветите. Пусть тоже прячутся..
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Тоже не понял, они там лазеры-шмазеры на наших моряках пробуют или чем они там светят со своих плавучих дискотек?
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Есть мощные лазеры, которые могут выжечь сетчатку глаза. Как правило длина волны их в диапазоне, соответствующем зеленому цвету. Китайцы еще в 80-х делали. Но если его просто применить, то можно сделать фото, где четко виден луч. А если такое сделать, когда светит зеленый прожектор - то далеко не факт, что луч вовремя заметят и смогут сфотографировать.
Примерно так работают снайпера, стреляя под прикрытием пулеметных очередей.
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А шо по этому поводу скажет чудо в перьях ШИФЕР?
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И как это они еще до сих пор не нарвались на мину времен 2-й мировой? Там же их куча дрейфует...
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стрелять на поражение - война и так идет
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Какие проблемы. Купите китайские лазерные указки помощнее, прикрепите к биноклю и светите в глаз кацапам, пока не начнут просить о пощаде. Самолеты и те страдают.
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Лазер что ли? Чтобы ослепить тех, кто в прицел на них смотрит? Или в бинокль?
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В прошлое воскресенье на на левобережном пляже Мариуполя собственными глазами видел, как рашистский корабль, типа того, что таранил наш буксир в проливе, подошел к берегу так близко, что разве что буйки не пересек!
Я такое первый раз в жизни вижу - даже наша береговая оборона так близко к берегу никогда не подходила.
Рашисты в море вообще ох_ели!!! Зато его легко было сжечь обычным ПТУРом, разобрать ЗУшкой или 2А42 с БМП, просто разнести "Рапирой"... Надеюсь наши вдоволь потренировались в наведении и сопровождении цели!!!
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Через вроджений мілітаризм український штаб не може ніяк зрозуміти, що це не провокація я прагнення зблизитися. Для братніх цупких обіймів. У світлі мирних ініціатив Зе.
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Вурдалаки вночі вилазять...
Як і сся нечість запорєбрікова..👻😈😨
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... наблюдают необычное явление.
Так и слышится голос Дроздова
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випать по ним с ниптуна вроди бы уже испытали ***** зассыт на ответку а если применит ядерное то это будет нарушение договора о гарантиях за оказ от оружия Украиной.
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То-есть ты хочешь , как бы невзначай , само так получилось , навязать всем мысль - не трогайте пуйла , а то он ЯО применит ?
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"... то это будет нарушение договора..." - А ты парень не промах У водах Азовського моря з настанням темряви фіксуються провокаційні дії з боку кораблів Берегової охорони ФСБ РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 88
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я знову ж, в 2964-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ох, не зря в свое время на такси применялись зеленые огоньки. Похоже на оружие зомбирования.
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Единственный раз в жизни я наблюдал Зелёный Луч. Это редчайшее явление, в океане, на закате солнца. Говорят- приносит счастье. Кацы просто этого не знают, иначе лупили бы красным светом.
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В Тихом, на переходе из Шанхая - в Ванкувер. В 2000 году, в конце ноября. Точную дату-запамятовал
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Пропали вот такие лампочки! Жена уже два месяца пытается заказать, в ИНЕТе. Не-ту-ти!!! А моей маме очень надо...
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Абсолютно тот же луч и тот же принцип.Но!!!! Пары воды делают линзы, которые по сути рассеивают и нивелируют воздействие этого луча. Не забываем, что те же катера сами по себе имеют еще и низкую осадку. Вот вам и оплеуха ....в кремлевское вонючее ухо.
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Ну пусть наши в ответ в динамики включат по-громче "песню харьковских фанатов". И потом в прессе напишут новости, мол когда российские ФСБ-шники хотят послушать эту песню, то маякуют нашим погранцам зелёным светом))))
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Ничего необычного - просто кацапы продолжают др...чить на своё очередное "оружие возмездия".
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Это может быть нейтронно рентгеновское облучение.Надо проверять на радиактивность гамма -излучения
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб
 
 
 
 
 
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