 Поездки Медведчука к Путину должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены, - Безсмертный

Об этом в эфире Громадського заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы находимся в состоянии войны с РФ, то на разговор по тем или иным вопросам должен быть соответствующий мандат государства. В Минск ездит официальная делегация. Подобные делегации (Медведчука. - Ред.) должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены", - отметил Безсмертный.

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Он считает - пятый президент Петр Порошенко не ввел закон о правовом режиме военного положения и закон об обороне, что является следствием отсутствия четкой правовой базы в вопросах войны, добавил переговорщик.

"Поэтому Служба безопасности и другие службы в дезориентации, что им делать. С моей точки зрения, эти решения рано или поздно будут приняты, и это поведение будет классифицировано как государственная измена или предательство государственных интересов", - отметил Безсмертный.

По его словам, приход Медведчука в Верховную Раду может ознаменовать "диверсию на внешнеполитическом фронте", если его назначат, например, заместителем главы парламента, в чьи обязанности входит представительство Украины на международном уровне.

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