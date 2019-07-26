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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Безсмертный (299) Медведчук (943)

 Поездки Медведчука к Путину должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены, - Безсмертный

Главарь партии "Оппозиционная платформа - За життя" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его переговоры об обмене пленных в обход Минска - это недоработки спецслужб и нормативной базы.

Об этом в эфире Громадського заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы находимся в состоянии войны с РФ, то на разговор по тем или иным вопросам должен быть соответствующий мандат государства. В Минск ездит официальная делегация. Подобные делегации (Медведчука. - Ред.) должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены", - отметил Безсмертный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главари террористов были готовы на обмен сразу после заседания в Минске 17 июля, но процесс затормозила Москва, - Безсмертный

Он считает - пятый президент Петр Порошенко не ввел закон о правовом режиме военного положения и закон об обороне, что является следствием отсутствия четкой правовой базы в вопросах войны, добавил переговорщик.

"Поэтому Служба безопасности и другие службы в дезориентации, что им делать. С моей точки зрения, эти решения рано или поздно будут приняты, и это поведение будет классифицировано как государственная измена или предательство государственных интересов", - отметил Безсмертный.

По его словам, приход Медведчука в Верховную Раду может ознаменовать "диверсию на внешнеполитическом фронте", если его назначат, например, заместителем главы парламента, в чьи обязанности входит представительство Украины на международном уровне.

Ранее Путин принял своего кума Медведчука: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями "ДНР" и "ЛНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3139726
 
   
 Топ комментарии
 
Только в этом измена? Мертвечука и шоблу уже дано пора по допросам гонять. Но его же низззя , ОНО же партнёр Парашенко. Пригрели за 5 лет. Им так вольготно даже при Януковоще не было, как при Порохе.
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Предлагаю закончить эксперимент Медведчука в вольере с медведями.
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А теперь Медведчука посадить гораздо тяжелее
Он же глава второй по численности фракции в Раде
Владелец трёх каналов
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Он считает - пятый президент Петр Порошенко не ввел закон о правовом режиме военного положения и закон об обороне, что является следствием отсутствия четкой правовой базы в вопросах войны, добавил переговорщик."
Что он несет? Кому чего Петя не ввел? Лично Безсмертному? Пока официально не признана война, не может быть никакого преследования Медведчука и миллионов других граждан, ведущих дела с РФ, вроде Коболева, например.
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"Поездки Медведчука к Путину должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены, - Безсмертный" - Безсмертный: Порошенко и Медведчук не просто спарринг-партнеры, у них общий бизнес.
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Да Порошенко вже два місяці не президент. ,то чому шмарля нічого не зробила в цьому напрямку? Це вже при ньому--"активно працює" цей кдбіст. А ви сукі нічого не бачите,що витворяє команда Зе.
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І вишенька на тортик від рошен передача під контроль дизтрубу країни і три канали зайшли бонусом! Ну і монополія енергетичного сектора! Поїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8572
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главарь партии - прэлестно, просто прэлестно! ))), лучше не скажешь!
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Полностью согласен с выше сказанным п.Безсмертным.Но мне хотелось бы узнать как классифицирует Роман Петрович действия гос-ва Украина,которое на протяжении всей войны фактически ИНАНСИРУЕТ т.н.лнр и днр?Как называется вывоз наличных гривен из Украины в ордло,сдача гривен в т.н. ГОСБАНК лднр и обмен их там на рос.рубли.Но этого оказывается "ДОБРОДЕТЕЛЯМ" мало,они вообще хотят гривны им ДОМОЙ приносить.Наши пенсионеры,дети и внуки которых воюют за Украину,работают в Украине,платят налоги в Украине нищенствуют,а сепаратня,дети и внуки которых уехали в страну оккупанта,работают там и там платят налоги живут за наш счет?В числе таких "добродетелей" и сам роман петрович.А может надо показать,чтоьв Украине лучше и поднять уровень жизни у себя,а не переживать за предателей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоездки Медведчука к Путину должны классифицироваться как вещи, которые содержат признаки государственной измены, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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