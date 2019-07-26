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 За рубежом
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 США готовы противостоять возможному вмешательству РФ в выборы 2020 г., - Помпео

Госсекретарь Майк Помпео уверен, что Вашингтон сможет противостоять РФ в случае ее возможного вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Да", - ответил Помпео на вопрос журналиста, есть ли уверенность, что США готовы, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.

"Я не знаю, достигнем ли мы совершенства, но посмотрите. (...) У нас (нынешней администрации. - Ред.) были одни (промежуточные - Ред.) выборы в 2018 году. Русские тоже намеревались вмешаться в это дело. Мы действовали довольно эффективно. У нас, конечно, были безопасные и надежные выборы, и мы уменьшили способность россиян влиять на эти выборы", - добавил глава госдепартамента США.

Он отметил, что правительство сосредоточено на предотвращении вмешательства не только России, но и Ирана, Северной Кореи, Китая.

"Любого, кто хочет испортить американские выборы", - уточнил госсекретарь.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в США были "свободные и справедливые выборы".

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Ранее комитет по разведке Сената США опубликовал доклад, в котором заявил, что не выявил доказательств изменения итогов голосования на выборах 2016 года из-за "вмешательства России".

В то же время сенаторы уверены, что Москва пыталась оказать влияние на ход выборов 2016 года. "Начиная минимум с 2014 и минимум до 2017 года, российские власти предпринимали действия, нацеленные против связанной с выборами инфраструктуры, причём как в масштабах всех США, так и на региональном уровне", - говорится в документе.

Между тем, спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, во время слушаний в Конгрессе США заявил, что Москва попытается вмешаться в выборы в США в 2020 году.

"Они делают это, пока мы сидим здесь. И они собираются сделать это на наших следующих выборах", - сказал спецпрокурор законодателям.

Источник: https://censor.net.ua/n3139725
 
 
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Докатились называется ... Американцы бодро рапортают о том , шо они в состоянии противостоять москалям ... аха ... США готовы противостоять возможному вмешательству РФ в выборы 2020 г., - Помпео - Цензор.НЕТ 5810
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сказал бы рыжий - не поверил бы сразу.
помпею на процентов 70 можно верить....
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Гордая заявочка: "в прошлый раз они нас натянули, но на этот раз мы наденем пояс верности!".
СлабО им, конечно, парашку так натянуть, чтоб ей было не до чужих выборов.
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Технически штатам это по силам. Но они категорически не хотят. Воли нет!
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Ну да, воли им на пояс верности как раз и хватает. Впрочем, как и нам.
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