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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса невозможно, у него другой интерес, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украине нереально договориться с Россией о Донбассе, поскольку Россия использует эту территорию, чтобы в будущем федерализировать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он рассказал на встрече в Veteran Hub.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса. Это невозможно. Я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно, но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не существовала", - подчеркнул Климкин.

Что касается минских договоренностей, министр отметил, что вывод российских войск - это хорошая вещь. Но он знал, что договоренности не будут действовать, поскольку у обеих стран разные интересы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО нет единства относительно вступления Украины в ближайшее время, - Климкин

"Их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес - вернуть Донбасс, не только территорию, но и людей. И постепенно включить Донбасс в наше пространство, а путинский интерес - это сделать Донбасс контролируемой территорией", - убежден министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3139723
 
 
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Это ты так считаешь, а новопредставленный президент другого мнения. Вот увидишь - первым его шагом будет коалиция с платформенщиками за смерть и получение конституцыонного большинства!!!!
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вот ты тупица Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3713 ну теперь то уже ясно, что вообще никакого партнера по коалиции СН не надо?так что можешь смело убиваться головой об стену Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3713
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Зебилоид, тебе , губошлепу, толкуют о КОНСТИУЦИОННОМ большенстве
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Для назначения премьера не надо...а для изменения Конституции надо..... учи матчасть зебобик....
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Паша, у тебя было пять лет вещать и что то делать, результатов 0. Отдыхай
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та отож))), казати одне, а торгувати з кацапами і ****** - політика ліксєїча! Заключить соглашение с Путиным относительно Донбасса невозможно, у него другой интерес, - Климкин - Цензор.НЕТ 239
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Добре хоч зараз обрали преза, у якого не було бізнесу з рф і який не отримував кошти з держбюджету рф на пропагандистські фільми про побєдобєсіє.
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отож), тільки є різниця в масштабах)))), і це відображується) в статках порошка і зелі ! Укласти угоду з Путіним стосовно Донбасу неможливо, у нього інший інтерес, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8022
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Может и с каждым можно найти общий язык, да не с каждым оно того стоит. А на счет девственности бизнеса с Кацапией, то таки да в Брюсселе не 95 квартал обсуждал новые направления в содружестве с рашкой и фильмы небыли сняты совместно...И слуга заключительные сцены не пропагандировал ничего.
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Дик це зрозуміло будь-кому окрім зелених овочів.
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А почему никто не вспоминает Ахметова. У него гораздо больший интерес в неразберихе. Все стрелки переводятся на Украину и она что-то должна, а он пожинает плоды. Полный круговорот Ахметова в Украине.
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В Украине должны быть размещены базы США . Мокши дочесались, в раше будет большая заваруха, Китай отожмет часть территорий,
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А у Коломойши інтерес накласти лапу на пару елекртостанцій у лугандонії і йому пофіг на інтереси України.
Буде зроблене те, що порібно Каломойші. Ви зробите це разом, Зє!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаключить соглашение с Путиным относительно Донбасса невозможно, у него другой интерес, - Климкин
 
 
 
 
 
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