 Абсолютно правильным будет перейти на страховую медицину, но пока это не ко времени, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такую точку зрения высказал лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу "Право на власть" 25 июля.

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", – отметил он.

При страховой медицине в зоне риска остаются категории, которые без поддержки государства выжить не в состоянии – дети, пенсионеры и граждане с особенными потребностями. А таких в Украине сейчас, к сожалению, большинство, поэтому, добавил Разумков, это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Ранее предусматривалось, что пациенты смогут подписать декларацию с врачом о 1 июля 2019 года.

Реформа первичной медицины стартовала в Украине 1 апреля 2018 года. По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, с того времени уже 75% украинцев подписали декларации с семейным врачом или терапевтом. Врача можно выбрать в любом медучреждении, в том числе и частном, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть присоединенным к системе "Электронное здоровье".