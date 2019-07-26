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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1826) страхование (146) реформы (3338) Разумков Дмитрий (119) Слуга народа (172)

 Абсолютно правильным будет перейти на страховую медицину, но пока это не ко времени, - Разумков

Партия "Слуга Народа" считает, что медицина в Украине должна быть страховой, однако сейчас для этого вовсе не время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такую точку зрения высказал лидер партии Дмитрий Разумков в эфире шоу "Право на власть" 25 июля.

"Абсолютно правильным подходом будет переход на страховую медицину, но это можно сделать только тем, кто сегодня работает, и кому, в принципе, и предприятия, и они сами смогут оплачивать, опять же исходя из уровня доходов, нормальную страховку", – отметил он.

При страховой медицине в зоне риска остаются категории, которые без поддержки государства выжить не в состоянии – дети, пенсионеры и граждане с особенными потребностями. А таких в Украине сейчас, к сожалению, большинство, поэтому, добавил Разумков, это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Ранее предусматривалось, что пациенты смогут подписать декларацию с врачом о 1 июля 2019 года.

Реформа первичной медицины стартовала в Украине 1 апреля 2018 года. По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, с того времени уже 75% украинцев подписали декларации с семейным врачом или терапевтом. Врача можно выбрать в любом медучреждении, в том числе и частном, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть присоединенным к системе "Электронное здоровье".

Источник: https://censor.net.ua/n3139719
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да, самое главное и актуальное - дать рукаму языку статус государственного и подальше отвести войска (желательно за Киев)
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" Напомним, Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом "

Я не подписал . Нема с кем подписывать . Все нормальные или в Словакию или в Чехию уехали . Осталась толькр или алкашня или дилетанты . Провинция Кировоградской области .
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Ну да, самое главное и актуальное - дать рукаму языку статус государственного и подальше отвести войска (желательно за Киев)
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тот умный просто не знает что есть семейное страхование,т.е для всей семьи, а при чем здесь дети и пенсионеры? Для них совсем другая история. Главное в офис переехать и задержать судно для показухи, что ЗЕ не сцыкло….
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Как это не ко времени?!
А проводить геноцид "доктор смерть" - ко времени?!
Че быстрее будет переход на страховую медицину, тем больше жителей Украины останутся в живых.
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В России уже давно перевели на страховую медицину... Меньше умирать стали? Только усложнилось получение медицинской помощи - особенно, неотложной... Дело не в программах, а в людях, и их отношении, к работе...
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Ваш пост означает лишь одно - вы вообще не понимаете что такое страховая медицина, кто, что и где страхует и как это работает. Изучите для старта тему. Надеюсь в Гугле вас еще не забанили. И тогда вы поймете, что это тема классная, но к нам она на данном этапе не применима. Потому что мы застряли в таком прошлом, что аж страшно... .
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Сразу видно,что вы никогда не пользовались страховой медициной. Будете подыхать в коридоре больницы сутки пока страховая не даст добро на оплату.
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Не нужно лукавить. Пойдите в любую поликлинику и поинтересуйтесь, есть ли там вообще врачи и медсестры способные вести электронный документооборот. Вот на этом вся реформа как когда-то начиналась, так теперь и заканчивается.
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а вот это не проблема и решается курсом занятий, так за 3 и уже можешь запросто работать в любой программе. Не думаю, что в Украине она сложная и дорогая. Кстати, многие заведения Германии делают еще все по старинке, т.е путем писания....
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Не говорите глупостей. Нужно было сказать "...могла бы решиться", вот это "бы" и есть камень преткновения - могла решиться, но не решится. И я в этом уверен.
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а кто был уверен еще год назад, что президентом будет скоморох? Вы ничего не знаете о медицине как таковой. Уже давно работают электронные документы...вопрос просто в другом-а на фик это зе и его узеленского….Это тема интересная, но не здесь
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" Напомним, Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом "

Я не подписал . Нема с кем подписывать . Все нормальные или в Словакию или в Чехию уехали . Осталась толькр или алкашня или дилетанты . Провинция Кировоградской области .
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Абсолютно правильно - это бесплатная медицина, как это записано в Конституции. Как это сделано в Великобритании. Розумков, не расстраивай народ, вылетишь через пару месяцев, "слуга" он, ага.
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"Деньги ходят за пациентом"
Я не был пациентом последние лет 10...., наверное.
За кем пошли мои деньги?
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Слабак ты, Волчек. Я не был пациентом (кроме зубного) лет больше 20! Даже не знаю, где там карточка в поликлинике. Будь здоров!!!
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У тебя по теме есть, что сказать?
Или просто бла-бла-бла?
Попрошу без фамильярности.
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Медицина страховая, обучение платное, наука сама зарабатывает, дороги платные...(про соответствующий этим затратам рост доходов населения молчок) народ, ты смекаешь, к чему ребятки дело ведут?
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Та да чего там париться пока откаты идут, вот через годиков пять с новым и переходите
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Мова не на часі, медицина не на часі. Що на часі? Надати Вавришу без тендеру можливість освоїти пів мільярда гривень? А скільки разів бюджет проекту збільшать?
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У нас все нужно делать, но все как-то "не ко времени". За что ни возьмись - всегда появляются траблы "по-главнее".
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с 1 апреля прекратило финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Источник: https://censor.net.ua/n3139719

плати налоги, не плати налоги - главное декларация с врачом..а если государственной медициной не пользуюсь, то часть налогов скостят..?
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.... чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет.(с) "Ревизор"
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Пан Разумков - ще та балаболка. Говорити можна навчити і папугу. Та вирішувати "вопросы" - то вже мозок треба мати, а не смартфон. Від цих невігласів ми тільки то і будемо чути: "..это вопрос, который требует серьезной работы и в ближайшее время не может быть решен.." Що у перекладі з мови папуг на людську означає - не знаємо ні бельмеса як то робиться і у найближчий час (та й надалі - теж) знати не будемо.
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Какая страховая медицина, если не работает экономика. Деньги должны работать, а не ждать, когда их распилят на другие цели или вдруг развалится банк.
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Ну надо как то начинать, да, дети и пенсионеры - социально мало защищенные слои населения, им должно оплачивать государство.даваите начнем с того , что человек который работает, ему болеть нельзя, допустим его страховка должна распространятся и на его семью, и скажем на родителей пенсионеров.
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Розумков уверен, что только он принимает АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНЫЕ решения. Первый же визит к психологу даст диагноз "мания величия".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАбсолютно правильным будет перейти на страховую медицину, но пока это не ко времени, - Разумков
 
 
 
 
 
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