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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:задержание (5443) моряки (860) Россия (73435) СБУ (13654) танкер (24)

 Члены экипажа задержанного в четверг в Украине российского танкера Neyma прибыли в Москву

Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержание российского танкера "NEYMA" в порту Измаила. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, задержание российского танкера не повлияет на переговоры об освобождении украинских моряков, - Полозов

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3139718
 
 
 Топ комментарии
 
не будут. Они будут громко ржать с зебилов!
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Ну, сейчас начнут рассказывать про "жестоких, подлых бендерах", и о "муках в плену"...
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А війну припинити і Крим віддати вона не готова була?- Запитай у свого Штірліца.
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Ну, сейчас начнут рассказывать про "жестоких, подлых бендерах", и о "муках в плену"...
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не будут. Они будут громко ржать с зебилов!
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Тут тоже смеяться надо- или проще казнить ???
"..Россия предлагала Порошенко отдать им 10 десантников в обмен на деблокацию Иловайска. Россияне были готовы отдать и Сенцова и множество других военнопленных, но Порошенко отказался, ему была нужна кровь для пропаганды..."
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А війну припинити і Крим віддати вона не готова була?- Запитай у свого Штірліца.
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Про Крым спроси у своего Турчинова- как и зачем он втихаря его сдал..
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Откуда такая инфа??? Кинь ссыль, почитаю... Или ты сам от себя наваял свои мысли?
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Від Андрєя Сєнченка. БЮТівець, громадянин РФ. Дружина теж громадянка РФ.
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Сенченко- громадянин РФ. Ну і ми бачимо як почали відбілювати РФ- і Іловайськ вона готова була полишити, і всіх полонених віддати... І Крим РФ не окупувала- його Турчинов віддав сам, тобто і тут вона ні до чого...

Браво, зебіли. Що завтра придумаєте?
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Турчинов и Крым=
"....преступность в этих деяниях однозначна. Боязнь, непонимание. Непонимание ситуации связано с тем, что не принималось решение в связи с обострением ситуации в Крыму. Никаких решений! Даже та поездка Наливайченко и Авакова в Крым для меня удивительна. Они были там, они видели обстановку, слушали доклады, но никаких решений не принималось. Это для меня удивительно. Это первое. Второе. Что касается того, что не введено военное положение, - это статья 106 Конституции Украины, где черным по белому написано: вот так мы действуем, вот это нужно сделать. Это трусость. Что побудило к такой трусости? Возможно, угрозы. Информация есть о звонках Турчинову от окружения Путина. Какие-то советы непонятные. Об этом заявлял Турчинов неоднократно, что "нам рекомендуют" и так далее. Хотя я потом, когда был в США, об этом сказал определенным представителям. Они говорят: не провоцировать - да, но не защищать свою страну - никто не говорил об этом. .."
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Что ты ******* сказки рассказываешь! Давай мы лучше тебя куда нибудь отдадим - можно не "в замен", можно просто так!
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широко известен и факт коли )(уйло предложив Пороху забрать Крым и Донбасс. потим добавив ще Кубань та 43 258 000 еврив. але Порох разреготавсь. сказав що на вийни вин бильш набарижить. та кинув слухавку.
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Скажи, ти ідіот? Коли під Іловайськом взяли десантників та танкістів, то їх пропонували обміняти на можливість виходу з оточення. На що рос офіцери сказали:"ето вайна, с патєрямі нє щітаємся", і почали лупити з арти по селу. Полонені в шоці були. Їх згодом обміняли на воду та харчі, проте більшість з них полишили службу в армії.
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Так думаю, теперь про возврат наших моряков можно забыть надолго.
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А ти надіявся на щось інше? "Шарпання" України продовжується... Однак, на сторожі, зараз, не "Бровко кудлатий", з іклами, а "кучерявий Бяшка"... З чим я усіх, і "поздоровляю"...
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Что ни прахобот,то знаток Морского Права
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Хорошо, что зебилы в морском праве разбираются
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Любой свадебный фотограф лучше разбирается в морском праве,чем прахоботы.
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не понимаю, как СБУ столько времени терпит от нанятых ботов прямые оскорбления как вот этот Nikos KGB
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PS Пороха и пророхоботов уже пару есяцев как нет, а вот Зе и зебилоиды - суровая реальность!
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так они теперь до конца правления ЗЕ свои огрехи на порохоботов цеплять будут. Вы только почитайте, зеботы ни словом о ботоксном и его проделках....
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Ну да ,многие из них уже на российских каналах.И не боятся ехать,что характерноЧлени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 4588
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Xy*lo putin beshenstve, vsju noch nespal, takuju operaciju "xoxli" isportili, daze sinjak pod glazom nepostavili feisbeshnim marjakam, prosta vikinuli ix obrarno stranu pomoiku... Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 9288
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те хоть и суки последние, но хотя бы фатерлянд свой любили.
мы и етого не делаем .....
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а пару лет в Лукьяновке их попарить и судилово устроить с переносами заседаний на пол года?
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Навіщо їх випустили , тримали, б для обміну, знов зрада, слимаки.
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разница между правовой Украиной и племенем с вождём всё более очевидна. удивляют комментаторы. предлагающие воевать с бандитом по бандитски. для непонятливых- во первых проиграешь, во вторых сам бандитом станешь.
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Украине нужно разрабатывать своё сильное "БУХ",чтобы племя с вождём больше не заглядывало на наши земли,они таки дурни,где появляются то говорят,что это фсё ихнее ,хотя за спиной не замечают свою бескрайность Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 7896
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не просто надо. а вопрос выживания. и искать союзников везде.
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Американські пристрасті Трампа з Мюллером: як реагувати Україні ... Украине нужно широко улыбаться и тоже махать в ответ Трампу,а больше нужно заниматься экономикой и усиливать Украинскую армию. Члени екіпажу затриманого в четвер в Україні російського танкера Neyma прибули до Москви - Цензор.НЕТ 8351
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они- москвичи? а говорили, чт в керчи экипаж набирали...., значит фсб...
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Не понятно , как это , танкер виноват , а экипаж нет ?
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Приказ с Большого Верха - попробуй, не исполни... Не думаю, что экипаж при делах. Просто подходящее по размеру судно, чтобы заблокировать проход
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А ты уверен, что там ТОТ САМЫЙ ЭКИПАЖ? Если уж, поменяли название корабля - значит, понимали, что могут быть подобные проблемы? Могли и экипаж сменить... Кроме того, они выполняли требование госоргана своей страны... А так - "и овцы сыты, и сено - целое...". Дело возбуждено, моряков - выпустили, танкер - "вещдок"... А "простой" - ой "в какую копеечку, влетит...". Не плавает, грузы не возит - значит, не приносит прибыли. А плата за пребывание в порту?
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Ну все правильно!
Екіпаж не той що блокував наші судна в Керч.протоці, то для чого їх затримувати!?
СБУ респект!
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Дивны дела твои, Господи...
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....

https://twitter.com/tZEinform
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Тактика на зе-колени ,не оправдана. С волками жить ,по волчьи выть.
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воем побитых песикив весьма доволен
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Не истерите! Все всё знают и все всем озабочивиются! -бочиваются, -бочиваются, -бочиваются, -бочиваются... Шире рот! Улыбка!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧлены экипажа задержанного в четверг в Украине российского танкера Neyma прибыли в Москву
 
 
 
 
 
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