 Члены экипажа задержанного в четверг в Украине российского танкера Neyma прибыли в Москву

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее в четверг пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 года блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".
Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, задержание российского танкера не повлияет на переговоры об освобождении украинских моряков, - Полозов
В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
"..Россия предлагала Порошенко отдать им 10 десантников в обмен на деблокацию Иловайска. Россияне были готовы отдать и Сенцова и множество других военнопленных, но Порошенко отказался, ему была нужна кровь для пропаганды..."
Браво, зебіли. Що завтра придумаєте?
"....преступность в этих деяниях однозначна. Боязнь, непонимание. Непонимание ситуации связано с тем, что не принималось решение в связи с обострением ситуации в Крыму. Никаких решений! Даже та поездка Наливайченко и Авакова в Крым для меня удивительна. Они были там, они видели обстановку, слушали доклады, но никаких решений не принималось. Это для меня удивительно. Это первое. Второе. Что касается того, что не введено военное положение, - это статья 106 Конституции Украины, где черным по белому написано: вот так мы действуем, вот это нужно сделать. Это трусость. Что побудило к такой трусости? Возможно, угрозы. Информация есть о звонках Турчинову от окружения Путина. Какие-то советы непонятные. Об этом заявлял Турчинов неоднократно, что "нам рекомендуют" и так далее. Хотя я потом, когда был в США, об этом сказал определенным представителям. Они говорят: не провоцировать - да, но не защищать свою страну - никто не говорил об этом. .."
мы и етого не делаем .....
Екіпаж не той що блокував наші судна в Керч.протоці, то для чого їх затримувати!?
СБУ респект!
Оказалось, что ни Баканов, ни Зеленский о захвате российского танкера просто не знали...
Отмашку на захват дал военный прокурор Матиос исходя из возбужденного уголовного дела по захвату кораблей. Работало региональное отделение СБУ и 23 человека спецназа ВМФ.
Вова грозит Матиосу отставкой. Объясните кто нибудь тому что вы избрали президентом. что у военного прокурора контракт до 2020 года, а то мы устали....
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