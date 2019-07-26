 Сводка ОС за сутки: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник открывал огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в прессцентре ОС.
Смерть ворогам.
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В период с вечера 19 по вечер 20 июля в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (приблизительно 190), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), а также к востоку и югу от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).