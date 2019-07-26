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 Сводка ОС за сутки: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин

25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование какого-либо оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник открывал огонь по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в прессцентре ОС.

Сводка ОС за сутки: враг обстрелял позиции ВСУ в районе Причепиловки, ранен один украинский воин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139717
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Одужання пораненому бійцю.
Смерть ворогам.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Вместо того, чтобы держать ОБСЕшников в городах, где они спят на чистых простынях, в номерах гостиниц, и "гужбанят", по вечерам, толпами, в барах и кабаках, их стоит раздать, по одному, на блок-посты и позиции подразделений... Тогда они будут фиксировать не "результаты обстрелов", а сами обстрелы... Объективность и полнота фиксации, от этого, только повысятся...
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Они как бэ изначально обстрелы фиксируют.Вот например сразу после перемирия.
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В период с вечера 19 по вечер 20 июля в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (приблизительно 190), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), к югу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), а также к востоку и югу от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 20 км к северо-востоку от Мариуполя).
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"Назарчик", "еврей внутриМКАДовский", проснись! Ты видишь, КОМУ ты пишешь?... Тебе "нах..." или "во п...у..."... На твоё усмотрение...
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