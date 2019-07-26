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 Политика Украины
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 В НАТО нет единства относительно вступления Украины в ближайшее время, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что среди стран-членов НАТО нет консенсуса и единства относительно вступления Украины в Альянс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава МИД подчеркнул, что интеграция в НАТО отличается от интеграции в Европейский Союз. Он напомнил, что в 2016 году Украина на саммите Альянса в Варшаве взяла на себя обязательства соответствовать стандартам НАТО до конца 2020 года. "В НАТО это никто не верит, но, тем не менее, говорят, что работайте, - мы будем вам помогать", - заявил Климкин.

При этом он убежден, что, даже если Украина дойдет до стандартов НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе и заявит о настоящем существовании устойчивой демократии и верховенства права, ряд европейских стран все равно будут осторожно относиться к Украине. По его убеждению, определенные страны все еще будут оглядываться на позицию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие 3-5 лет будут определяющими для вступления Украины в ЕС, - Климкин

"Поэтому сегодня мы должны сказать честно: в НАТО консенсуса, единства относительно нашего членства в НАТО завтра или послезавтра нет", - подчеркнул Климкин.

"У меня есть определенные идеи. Это опять-таки не будет завтра или послезавтра ... но НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем через 15 лет или 10. И на это у нас есть шанс. Рецепт для этого шанса - не только достичь стандартов НАТО для армии, а начать меняться самим. Вот если это нам удастся в следующие годы - я относительно НАТО очень большой оптимист", - заявил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139715
 
   
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"но НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем через 15 лет или 10."
Или через 50-40, главное сказать, все равно не проверить...
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Воно й зрозуміло, нафіг ми їм треба з проросійськими рилами у владі, що при януковощ у що при парашенко що при зелемойші.
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А шо , нужно было голосовать за газпромовскую Свободу
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климыч адекватный....
ща его заменят на очередного шаурмятника с 2мя месяцами курсов и украинская дипломатия расцветет буйным цветом....
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чугункин адекватный?
та не смешите мою безальтернативность.
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вы хочете на его месте видеть членоквартального пианиста?
озвучте фамилию, може я шо то пропустил....
и да крым под ряшкой не по вине пастрора,
вы там то же тастой не шевельнули и до сих пор не шевелите.
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если в мой дом будут ломиться бандюки,
то мысль звонить в полицию у меня возникнет когда магазин будет пустой,
если жив буду.....
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Клим(Чугун)кин размышляет: «Ох и скучное это занятие - чистить тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма». Почему бы не отвлечься и не поумничать насчёт НАТО? А интересно, чем в НАТО чистят изделия из цветных металлов, что у них так всё сверкает? Мне бы ихнее средство, я бы надраил тестюхину медаль до зеркального состояния».
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Этим заявлением Климкин сенсации не сделал.Не сексация и то,что и в ЕС нет единого мнения (мягко говоря) насчёт принятия Украиной членства в ЕС даже если Украина выполнит все требования для вступления...и даже перевыполнит их.Это только на словах "великого переможца" порошенко Европа только и делала,что следила за успехами Украины в нетерпении приёма.
А виной всему как раз провальная политика этого Порошенко и Климкина-зятя крымского сепаратиста,награждённого в Кремле медалью "за возвращение Кпыма".Если первый только крал и дурил мировую общественность,то второй очень правильно содействовал планам Кремля по "усталости от Украины".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ НАТО нет единства относительно вступления Украины в ближайшее время, - Климкин
 
 
 
 
 
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