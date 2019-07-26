 В НАТО нет единства относительно вступления Украины в ближайшее время, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Глава МИД подчеркнул, что интеграция в НАТО отличается от интеграции в Европейский Союз. Он напомнил, что в 2016 году Украина на саммите Альянса в Варшаве взяла на себя обязательства соответствовать стандартам НАТО до конца 2020 года. "В НАТО это никто не верит, но, тем не менее, говорят, что работайте, - мы будем вам помогать", - заявил Климкин.
При этом он убежден, что, даже если Украина дойдет до стандартов НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе и заявит о настоящем существовании устойчивой демократии и верховенства права, ряд европейских стран все равно будут осторожно относиться к Украине. По его убеждению, определенные страны все еще будут оглядываться на позицию России.
"Поэтому сегодня мы должны сказать честно: в НАТО консенсуса, единства относительно нашего членства в НАТО завтра или послезавтра нет", - подчеркнул Климкин.
"У меня есть определенные идеи. Это опять-таки не будет завтра или послезавтра ... но НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем через 15 лет или 10. И на это у нас есть шанс. Рецепт для этого шанса - не только достичь стандартов НАТО для армии, а начать меняться самим. Вот если это нам удастся в следующие годы - я относительно НАТО очень большой оптимист", - заявил министр.
Или через 50-40, главное сказать, все равно не проверить...
ща его заменят на очередного шаурмятника с 2мя месяцами курсов и украинская дипломатия расцветет буйным цветом....
та не смешите мою безальтернативность.
озвучте фамилию, може я шо то пропустил....
и да крым под ряшкой не по вине пастрора,
вы там то же тастой не шевельнули и до сих пор не шевелите.
то мысль звонить в полицию у меня возникнет когда магазин будет пустой,
если жив буду.....
А виной всему как раз провальная политика этого Порошенко и Климкина-зятя крымского сепаратиста,награждённого в Кремле медалью "за возвращение Кпыма".Если первый только крал и дурил мировую общественность,то второй очень правильно содействовал планам Кремля по "усталости от Украины".