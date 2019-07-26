 В НАТО нет единства относительно вступления Украины в ближайшее время, - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава МИД подчеркнул, что интеграция в НАТО отличается от интеграции в Европейский Союз. Он напомнил, что в 2016 году Украина на саммите Альянса в Варшаве взяла на себя обязательства соответствовать стандартам НАТО до конца 2020 года. "В НАТО это никто не верит, но, тем не менее, говорят, что работайте, - мы будем вам помогать", - заявил Климкин.

При этом он убежден, что, даже если Украина дойдет до стандартов НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе и заявит о настоящем существовании устойчивой демократии и верховенства права, ряд европейских стран все равно будут осторожно относиться к Украине. По его убеждению, определенные страны все еще будут оглядываться на позицию России.

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"Поэтому сегодня мы должны сказать честно: в НАТО консенсуса, единства относительно нашего членства в НАТО завтра или послезавтра нет", - подчеркнул Климкин.

"У меня есть определенные идеи. Это опять-таки не будет завтра или послезавтра ... но НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем через 15 лет или 10. И на это у нас есть шанс. Рецепт для этого шанса - не только достичь стандартов НАТО для армии, а начать меняться самим. Вот если это нам удастся в следующие годы - я относительно НАТО очень большой оптимист", - заявил министр.

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