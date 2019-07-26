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 Пациенты с раком крови бесплатно получат новый эффективный немецкий препарат, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины закупило немецкий препарат для лечения онкогематологических заболеваний за средства государственного бюджета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Более 4 тыс. флаконов препарата аспарагиназа немецкого производства вскоре будут доступны в регионы.

Препарат используют для лечения взрослых и детей с диагнозом острый лимфобластный лейкоз. Лекарств достаточно, чтобы обеспечить почти всю заявленную потребность.

ВМинздраве отмечают, что закупленный препарат аспарагиназа в разы эффективнее, чем лекарства, которые закупались раньше. В почти 92% случаев его использования наступает ремиссия, а употребление препарата в течение 2 лет снижает вероятность возникновения рецидива до 98%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже"

Благодаря государственным закупкам через международные организации в Украине появилось 76 новых препаратов - они зарегистрированы и доступны для граждан. 90% препаратов по направлению взрослой онкологии сегодня закупают дешевле, чем в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3139714
 
   
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Есть вещи, которые обсуждать сложно.., потому что - больно
Чтобы понять, насколько больно ( никому не желаю, НИКОМУ, даже врагам), через ЭТО нужно пройти...
А уж если через эту безысходность проходишь снова и снова..., через безумную боль близкого человека, через собственное бессилие,... через предательскую мысль :" пусть это закончится"...
И уже просто считаешь тех, кто ушел навсегда, и думаешь, нет, стараешься не думать о том, что будет с тобой...(
Если эта новость - правда, то слава тому, в которого я не верю
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеПациенты с раком крови бесплатно получат новый эффективный немецкий препарат, - Минздрав
 
 
 
 
 
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